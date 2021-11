Asus VivoBook 13 Slate OLED: A por Apple y Microsoft

He de reconocer que la presentación del Asus VivoBook 13 Slate OLED me ha supuesto un soplo de aire fresco. Y es que desde la presentación, la semana pasada, de Alder Lake-S, la nueva generación de procesadores de Intel se ha convertido en la protagonista absoluta de presentaciones y notas de prensa. Que lo entiendo perfectamente, por supuesto, pero reconozco que en estos días, ver un evento tecnológico no relacionado con la nueva generación, ha sido un cambio de registro que he agradecido.

Pero bueno, hablemos del Asus VivoBook 13 Slate, un convertible que desde el primer vistazo ya entra por los ojos. Y es que, si bien no hablamos en puridad de una tablet, sí que se acerca bastante a lo que llevo tiempo esperando del mercado, y que ya he comentado en más de una ocasión: tablets de gama alta para competir con el iPad. Claro, que con los pasos dados por Apple para que el iPad sea más un convertible que una tablet, lo sitúa frente a frente, junto con el Surface Go 3 como tercero en discordia. Una competición de lo más interesante, sin duda.

Con un panel OLED táctil de 13,3 pulgadas, con resolución FullHD (1.920 x 1.080 puntos con proporción de aspecto 16:9), la pantalla del Asus VivoBook 13 Slate alcanza un brillo de 550 nits, a los que suma una calibración de color en la que Asus ha puesto bastante dedicación. Además, gracias a la luminosidad de la pantalla OLED, la compañía afirma que es necesario menos brillo para una correcta visualización, así como a que han podido reducir gran parte de la luz azul habitual de las pantallas, reduciendo así tanto la fatiga visual como el efecto negativo de esta luz a la hora de conciliar el sueño.

En el interior del Asus VivoBook encontraremos un SoC Intel Silver N6000 de cuatro núcleos a 1,10 gigahercios pero con función de boost hasta los 3,30 gigahercios y con una cantidad variable tanto de RAM (entre 4 y 8 gigabytes LPDDR4x) y de almacenamiento (entre 128 y 256 gigabytes). El conjunto se alimenta con una batería de 50 vatios hora que, según datos del fabricante, puede ofrecer una autonomía de hasta nueve horas y media.

Un aspecto clave del Asus VivoBook 13 Slate tiene que ver, sin duda, con sus modos de empleo. Y es que puede ser utilizado como una tablet, cuenta con un soporte para poder apoyarla (e incluso usarla como televisor, según afirma Asus). En cuanto al teclado, se une a la pantalla mediante imanes, lo que nos permite retirarlo si no vamos a querer hacer uso de él, haciendo que el dispositivo sea todavía más liviano. Adicionalmente, también cuenta con un Asus Pen 2.0, un lápiz táctil con tres puntas que proporcionan diferentes sensaciones, y que permiten aprovechar los 4.096 niveles de presión de la pantalla.

En lo referido a su conectividad, en el Asus VivoBook 13 Slate encontramos por la parte inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth, que se complementan con dos puertos USB-C, un conector minijack para auriculares y micrófono y un lector de tarjetas de memoria. Y aunque no sea un medio de entrada al uso, también cuenta con un sensor biométrico (de huella digital) en el botón de encendido.

A su flamante pantalla OLED, se suma un sistema de sonido compuesto por cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y dos cámaras, una frontal de 5 megapíxeles y la principal, en la parte posterior, de 13, que han sido diseñadas pensando en el uso de este VivoBook 13 Slate para mantener videoconferencias. Y para mejorar la calidad de las mismas, su sistema de sonido cuenta con funciones de reducción de ruido.

Aún no hay fecha para la llegada del Asus VivoBook a España, ni precios para Europa, pero sí que sabemos que el precio del modelo con 4 gigas de RAM y 128 gigas de almacenamiento será de tan solo 599 dólares.

Más información: Asus