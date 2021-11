Continuando su cruzada para «democratizar» el 5G, o lo que es lo mismo, ofrecer modelos compatibles con estas redes en las gamas medias y de entrada, en esta ocasión non encontramos con el Nokia X100 5G, un teléfono inteligente bastante similar a los últimos modelos presentados por la marca, con un precio todavía más ajustado.

Comenzando por su estética, nos encontramos con un terminal a medio camino entre la familia X y G, con una pantalla multitáctil LCD de 6,5 pulgadas de resolución nativa HD+ en una relación de aspecto 20:9 y unos marcos bastante notables. Aunque no deja de destacar que el Nokia X100 no cuenta con ningún tipo de nocth, con una cámara delantera de 16 megapíxeles con un sensor único perforado en la parte central superior.

En cuanto a su parte trasera, destaca la simplicidad, con la única presencia de una configuración cuádruple de cámaras, con un sensor principal de 48 megapíxeles con soporte para enfoque automático y óptica Zeiss, y otras tres cámaras traseras que se quedan algo por debajo, con un sensor ultra acho de 5 megapíxeles, un sesnor de profundidad de 2 megapíxeles, y una lente macro de 2 megapíxeles.

Pasando a su interior, lo primero que nos llama la atención es el uso de un procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G, que si bien decididamente se sitúa en un ámbito de nivel de entrada más que de rango medio, estará acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento (ampliables por microSD hasta 1TB). Además, Nokia ya ha adelantado que este teléfono contará con Android 11, y recibirá actualizaciones de seguridad mensuales durante al menos dos años.

Por otra parte, HMD asegura que el Nokia X200 debería tener hasta dos días de autonomía gracias a una batería de 4.470 mAh con una tecnología de batería adaptativa asistida por IA, la cual podremos cargar a través de un puerto de carga USB-C de 18 W de potencia. Un apartado de conectividad que se completará con el soporte para WiFi 5 y Bluetooth 5.1, así como radio FM y 5G, 4G LTE y Redes GSM y WCDMA, y un conector para auriculares de 3.5 mm.

Así pues, por el momento no se ha dado a conocer la fecha o precio del Nokia X100 en Europa, confirmando su disponibilidad en los Estados Unidos a partir del 19 de noviembre, bajo un precio de salida de 252 dólares (aproximadamente 215 euros al cambio). No obstante, tal y como hemos visto en anteriores ocasiones, su lanzamiento en nuestra región no debería llegar con mucha diferencia.