Cómo descargar Clash Mini para Android antes que nadie

Tras los numerosos éxitos de sus juegos, Supercell está ahora preparada para traer una nueva entrega a su universo con Clash Mini, un pequeño spin-off de Clash of Clans centrado en un pequeño tablero con miniaturas y combates de previa preparación muy similares a Battle Chess o Teamfight Tactics.

Bajo este pequeño cambio, el juego mantiene el componente de estrategia habitual de la saga, con unas batallas jugador contra jugador en un tablero dividido en dos secciones una cuadrícula sobre el que podremos colocar las diferentes miniaturas de los personajes clásicos del resto de juegos para vencer a nuestro contrincante en diferentes fases, donde el primero que llegue a tres victorias, ganara la batalla.

Como es habitual, Clash Mini incluye una gran cantidad de elementos coleccionables donde no sólo priman los personajes de combate, también las mejoras y las monedas, además de otros nuevos componentes para subir de nivel a las miniaturas.



Sin embargo, todavía en proceso de pruebas, actualmente son sólo unos pocos países los que pueden acceder al juego a través la Play Store, en exclusiva para Android. Aunque esto no significa que no podamos descargar y jugarlo desde España, pudiendo descargar el archivo APK desde UpToDown.

No obstante, si no queremos bajar este archivo de una fuente no oficial, también podremos recurrir a un método alternativo para descargarlo en uno de los países donde sí está disponible actualmente.

Así pues, lo único que necesitaremos será crear una cuenta de Google, o lo que es lo mismo, un nuevo correo de Gmail. Para simplificar los pasos, lo más sencillo será abrir nuestra la aplicación de Gmail directamente desde nuestro teléfono, abrir el menú de opciones seleccionado el icono de las tres rallas en la parte superior, y hacer scroll hasta que veamos la opción de Ajustes.

Desde aquí, seleccionaremos la opción de «Añadir cuenta», seleccionaremos el correo de Google, y finalmente «Crear Cuenta». Una vez completada la nueva cuenta, esta aparecerá directamente entre las cuentas de nuestro teléfono.

Por lo tanto, ahora podremos elegir este nuevo correo para iniciar sesión desde la Google Play Store con tan sólo abrir la tienda de aplicaciones, seleccionar una vez más en el icono de las tres rallas situado la parte superior izquierda, y pulsando sobre nuestra dirección de correo.

Aprovechando que estamos en la Google Play Store, descargaremos e instalaremos alguna de las diferentes aplicaciones dedicadas (en el caso de este práctico, TunnelBear VPN).

Una vez tengamos esta aplicación instalada, lo primero de todo será forzar la detención y vaciar el caché almacenado en la aplicación de la Google Play Store, algo que podremos hacer desde el menú de nuestro teléfono «Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones». Hecho esto, podremos abrir TunnelBear, donde será necesario que creemos una nueva cuenta (para la cual podremos usar tanto nuestro correo original como el nuevo), activar la selección de VPN, y desviar nuestra conexión por el servidor alojado en Canadá.

Con la aplicación de VPN todavía abierta, volveremos a abrir la Google Play Store, buscaremos Clash Mini, y podremos descargar e instalar el juego. Por último, y antes de cerrar TunnelBear, deberemos abrir el juego, comenzar una partida, y completar el tutorial para que nuestra cuenta quede registrada.

Completado todo esto, podremos continuar jugando con normalidad sin necesidad de utilizar ninguna aplicación adicional.