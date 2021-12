Facebook Messenger probará los pagos compartidos

Aunque al hablar de mensajería instantánea y Meta solemos hacerlo de WhatsApp, no hay que olvidar que Facebook Messenger también forma parte del catálogo de la compañía y, lo que es más importante aún, que es la segunda aplicación de mensajería instantánea para smarphone más empleada en el mundo. Solo por detrás, ya podrás imaginarlo, de WhatsApp. Según datos de octubre de este año, Facebook Messenger cuenta con la friolera de 1.300 millones de usuarios activos. frente a los 2.000 millones de WhatsApp.

Así, y aunque durante el último año parece que los esfuerzos se han concentrado principalmente en WhatsApp, hoy tenemos noticia de una nueva función que empezará a probarse en breve en el segundo servicio de la compañía, y que es el integrado en su red social. Y es que, según podemos leer en su blog oficial, a partir de la semana que viene Facebook Messenger empezará a probar los pagos compartidos. Esta primera fase de las pruebas se llevará a cabo con usuarios estadounidenses, pero cabe esperar que no tarde en extenderse a otras geografías, al menos una vez concluidas las pruebas.

En Meta son, además, muy inteligentes, puesto que para poder emplear esta función, será necesario que todas las personas que quieren participar en el pago común, formen parte de un grupo de Facebook Messenger. Obviamente será posible crear un grupo ad hoc para este fin, pero también es más que probable que dichos grupos pasen a ser empleados por las personas que han participado en el pago en grupo para comunicarse entre ellos, haciendo así crecer las cifras tanto del propio servicio como, por cercanía, también de Facebook.

Como podemos leer en esa publicación, al menos durante la fase de pruebas esta función será gratuita, es decir, que Meta no recibirá comisión alguna de los pagos efectuados por los usuarios. Y me extrañaría que esto cambiara en el futuro, puesto que en tal caso los usuarios podrían optar por otros muchos servicios que también cuentan con esta función de manera gratuita. No, en mi opinión, esta es una jugada, una jugada inteligente, para atraer a más usuarios a Facebook Messenger. Y, añado en este punto, a usuarios jóvenes.

Con esta función, un usuario podrá seleccionar la cantidad total a pagar y, a continuación, dividirla entre los participantes del grupo (ya sea a partes iguales o con cantidades personalizadas para cada uno), escribir un mensaje personalizado y, finalmente, enviárselo a cada participante del pago. ¿Y cómo se realizarán los pagos al organizador? Evidentemente a través de Facebook Pay, otro servicio que puede crece en usuarios y actividad si esta función llega a popularizarse.

De este modo, el organizador podrá recibir el dinero del resto de participantes en su cuenta para, a continuación, realizar el pago total. O también, claro, adelantar el pago y posteriormente, con más tranquilidad, reclamar el pago del mismo… aunque en esos casos ni Facebook Messenger ni Facebook Pay ni nada, salvo la fiabilidad de tus contactos, te garantiza que vayas a recuperar tu dinero en tiempo y forma. Pero, al menos en esta ocasión, eso no es algo de lo que podamos culpar a Meta.