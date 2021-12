La VALK GAIA es una de las sillas gaming más emblemáticas de la marca VALK, un proyecto impulsado por tres emprendedores españoles expertos en el diseño de producto y apasionados de los videojuegos.

Con la VALK GAIA nos encontramos ante la silla gaming que probablemente tenga mejor relación precio-calidad de los modelos del catálogo de VALK, superando incluso a la VALK NYX que analizamos hace unas semanas.

Pero es que la silla VALK GAIA no solo tiene un diseño acertado que se puede adquirir en dos colores (el rojo de las imágenes que acompañan al artículo y un verde llamado aqua menthe), sobre todo es cómoda, y comodidad es justo lo que debemos buscar por encima de casi cualquier otro detalle cuando vamos a comprar una silla donde pasaremos muchas horas sentados.

Especificaciones de la silla gaming VALK GAIA

Base Nylon, tipo estrella. Diámetro: 700 mm Estructura Acero Peso máximo recomendado

130 kg Altura máxima recomendada

190 cm Material de la cubierta Piel sintética PU microperforada – transpirable Relleno Espuma moldeada en frío – 70 kg/m3 Apoyabrazos Ajustables 4D Ruedas Cinco ruedas de 60 mm de nylon Regulación de altura Elevación de gas Clase 4 Reclinación total 160 grados Cojines Cervical: Relleno de suave algodón

Lumbar: Relleno de espuma

Piel sintética PU microperforada – transpirable Garantía 2 años. Piezas de recambio en stock Precio 259,99 euros (oferta actual) Web VALK

Diseño, materiales y montaje

En la imagen de arriba podéis apreciar todos los componentes que se encuentran en la caja que nos hizo llegar VALK. Además del respaldo y el asiento, tenemos los apoyabrazos, la base y la tornillería, así como un regalo que no esperábamos, una alfombrilla enorme (tamaño XXL) y una tarjeta Steam que ofrece 5 euros siempre que hagamos una foto de la silla y la subamos a las redes sociales con su hashtag.

Todo el proceso de montaje está muy bien explicado en el folleto que acompaña a la VALK GAIA, y aunque se recomienda que lo hagan dos personas porque siempre es más rápido y cómodo, yo lo hice solo y tardé aproximadamente 25 minutos en tenerla totalmente montada y lista para poder usarla.

Lo mejor de todo cuando estás montando la silla es que sientes desde el primer momento que te encuentras ante un producto de gran calidad en sus materiales, pero que además ofrece un acabado excelente; está claro que en VALK se fijan hasta en los más mínimos detalles.

Por empezar por la base, decir que es de tipo estrella con un diámetro de 700 mm y que está hecha de nylon. Las ruedas, cinco en total, también son de nylon y tienen un diámetro de 60 mm, lo que las hace aptas para todo tipo de suelos y sobre todo logra que sean muy silenciosas.

En la base debemos colocar el pistón de gas, que es de Clase 4, por lo que soporta hasta 150 kg, pero la recomendación de VALK es no superar los 130 kg. El mecanismo que soporta la base es de metal y además de permitir el ajuste en altura, nos deja inclinarnos hasta en 15º. Decir que el ajuste en altura, contando la distancia del asiento al suelo, se mueve entre 45 y 55 cm, aproximadamente.

Los reposabrazos o apoyabrazos, como los queráis llamar, son 4D. Esta denominación lo que nos dice es que se pueden ajustar en altura, situarlos hacia delante o hacia atrás, acercarlos a separarlos de nuestro cuerpo y, por último, girarlos si así lo queremos.

En cuanto a los asientos, son de piel sintética microperforada, una excelente idea para no pasar mucho calor cuando llega el verano. La piel sinténtica suele pegarse al cuerpo y en verano, que llevamos pantalones cortos y camisetas, puede convertirse en una molestia. Aunque no he podido comprobarlo por las fechas en las que estamos, desde VALK afirman que estas perforaciones son la solución a este problema.

El asiento está relleno de espuma moldeada en frío con una densidad de 70 kg por metro cúbico, lo que garantiza que no se deforma fácilmente. Es un asiento muy cómodo y blandito, pero nunca llegas a hundirte. Y en cuanto al respaldo, los materiales son iguales y permite reclinarse hasta 160º, por lo que casi nos podremos tumbar en horizontal, y todo ello sin miedo a que se vuelque la silla gracias a su base de 70 cm de diámetro.

En el respaldo podemos poner tanto un cojín lumbar como otro cervical. Personalmente el lumbar lo uso siempre, pero el cervical lo quité desde el primer momento porque no me resulta cómodo. Lo bueno es que se pueden poner y quitar fácilmente, así que quedan a gusto de cada uno.

Conclusiones

La silla VALK GAIA ha sido creada por unos apasionados de los videojuegos y eso se nota en todos su detalles, pero sobre todo en la comodidad. Todos los gamers saben que para poder pasar muchas horas disfrutando de su juego favorito deben estar en un entorno apropiado y lo fundamental es que se sientan cómodos y seguros, es decir, sin que la silla pueda volcarse fácilmente.

La silla VALK GAIA se adapta perfectamente a la forma de la espalda y a los movimientos que podamos hacer mientras estamos jugando o, por qué no decirlo, también cuando teletrabajamos, ya que este tipo de sillas también son la solución para los que nos pasamos muchas horas delante de un teclado aunque no sea jugando.