Mi historia con Farming Simulator 22 comienza horas antes del alba, cuando todavía es noche cerrada. A lo lejos puedo ver pasar algunos coches que, sin duda, traen y llevan a jóvenes que se saben propietarios de la noche, entre los que de vez en cuando se cuela algún camión que, seguramente, provenga de algún lugar similar a este. Por suerte esta noche tampoco ha helado, por lo que la cosecha se mantiene a salvo del delirio de puñaladas en el que se puede convertir una simple gota de agua al solidificarse. Son los primeros minutos del día pero, caray, que bueno empezarlo con buenas noticias.

No recuerdo a qué hora me acosté ayer, aunque creo recordar que el sol acababa de caer, así que habré dormido unas seis horas, nada mal si tenemos en cuenta las fechas. Cuando era más inexperto, cuando para mí Farming 22 era algo nuevo, me faltaban horas para preocuparme de todos los quehaceres propios de la granja. Ni con ayudantes, y los he tenido muy, muy capaces, lograba mantenerme al día en mis atribuciones. Claro, hay que recordar que fueron tiempos de aprendizaje, ¡de un aprendizaje muy duro! Y pensar que hasta entonces lo más grande que había conducido era un sedán…

Pero bueno, no quiero aburrirte con el día a día de mi vida en Farming Simulator 22, ahora bien, sí que me gustaría compartir contigo todo lo que ha supuesto esta experiencia para mí, un tipo que pese a vivir en un pueblo, el único contacto que había tenido hasta ahora con el campo era el propio de algunos paseos disfrutando de las vistas y el entorno. Ahora soy una persona nueva, puedo distinguir el tenue crecimiento de los cultivos de un día a otro, el olor a gasoil es mi hogar y, por cierto, debes saber que buena parte de lo que comes todos los días me lo debes a mí.

Farming Simulator 22: Requisitos técnicos

Requisitos mínimos:

Procesador y sistema operativo de 64 bits

Sistema operativo : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) Procesador : Intel Core i5-3330 / AMD FX-8320 o superior

: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8320 o superior Memoria : 8 gigabytes de RAM

: 8 gigabytes de RAM Tarjeta gráfica : GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 o superior, siempre con un mínimo de 2 gigabytes de VRAM

: GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 265 o superior, siempre con un mínimo de 2 gigabytes de VRAM DirectX : Versión 11

: Versión 11 Red : Conexión de banda ancha a Internet

: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento : 35 GB de espacio disponible

: 35 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido

Requisitos recomendados:

Procesador y sistema operativo de 64 bits

Sistema operativo : Windows 10 Home (x64)

: Windows 10 Home (x64) Procesador : Intel Core i5-5675C / AMD Ryzen 5 1600 o superior

: Intel Core i5-5675C / AMD Ryzen 5 1600 o superior Memoria : 8 gigabytes de RAM

: 8 gigabytes de RAM Tarjeta gráfica : GeForce GTX 1060 or Radeon RX 570 o superior, siempre con un mínimo de 2 gigabytes de VRAM

: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 570 o superior, siempre con un mínimo de 2 gigabytes de VRAM DirectX : Versión 11

: Versión 11 Red : Conexión de banda ancha a Internet

: Conexión de banda ancha a Internet Almacenamiento : 35 GB de espacio disponible

: 35 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido

Como puedes comprobar, Farming Simulator 22 no es muy exigente, pero tampoco se conforma con cualquier PC. Esto se explica una vez que empezamos a probarlo y descubrimos que la reproducción visual del entorno de la granja se esfuerza por ser bastante realista. Desde sus primeras ediciones, Farming Simulator siempre se ha esforzado por ofrecer una experiencia lo más cercana posible (aunque con ayudas, eso sí) al entorno que simula.

Esto puede parecer una obviedad, pero en realidad es muy importante tenerlo bastante claro, puesto que si vamos buscando un arcade en una granja, nos llevaremos un chasco enorme y seguramente no aguantaremos más de 10-15 minutos. Farming Simulator 22 no es un GTA 5 rural (y doy fe de ello después de haberlo intentado), no es la adorable granja de Stardew Valley y no contarás con la redstone de Minecraft y los aldeanos para crear esas formidables granjas automáticas que podemos ver en Minecraft. No, la propuesta de Farming Simulator 22 es una granja de verdad.

Lo primero que podemos concluir de esto es que no es un juego sencillo. No esperes iniciar una partida y, a los 10 minutos, ser un experto en la materia. Muy al contrario, algo que me parece sensacional de este juego es que nos proporciona a todas las personas un contacto directo con el campo una aproximación de lo más decente a lo que es de verdad la vida en una granja. Y no hablo solo de la cantidad de trabajo, que eso ya es sabido de manera común. No, hablo del nivel de conocimientos que también son necesarios para desenvolverse con soltura entre hectáreas de cultivos.

Para hacerlo más sencillo, Farming Simulator 22 te propone iniciar cada partida con un asistente con el que irás conociendo, al tiempo, las funciones del juego y la interfaz del mismo. Para quienes reducen el concepto de vehículos del campo a un pickup y un tractor las primeras revelaciones llegarán muy pronto, concretamente cuando comencemos a explorar toda la maquinaria con la que contamos en nuestra granja. Y un punto muy interesante en este sentido, es que mucho del equipamiento que encontraremos en Farming Simulator 22 es representación de lo que existe en el mundo real.

Si eres nuevo, necesitarás ayuda

Para los jugadores que se enfrenten por primera vez a esta franquicia con esta edición, incluso con el tutorial la ayuda puede quedarse un tanto corta. Será necesario perseverar e incluso, si es necesario, buscar apoyo adicional en la red. Aquí, sin duda, es dónde hay que mencionar a la comunidad del juego, y es que si por algo destaca Farming Simulator 22 y sus predecesores es por la fidelidad y el compromiso de su comunidad con el resto de jugadores. Tutoriales, vídeos en YouTube, directos en Twitch, etcétera.

Los usuarios que ya vengan de versiones anteriores encontrarán algunas novedades en Farming Simulator 22, entre las que sin duda destaca algo muy esperado: las estaciones meteorológicas. A partir de ahora, será necesario tener en cuenta las fechas de cultivo y, claro, estar preparado para las circunstancias climatológicas que puedan afectar a nuestra granja. Otra novedad muy interesante es la inclusión de plantaciones frutales, que también le da más juego al título.

Farming Simulator 22 nos propone, a cambio del esfuerzo inicial para familiarizarnos con todos sus elementos (y no son pocos) diversos modos de juego que, además, podremos ir alternando a voluntad. Podemos volcarnos en las labores propias del campo, dedicando solo el tiempo necesario a los aspectos relacionados con la gestión de la granja (compra de semillas, venta de producción, adquisición de nuevo equipo, etcétera) o, por el contrario, podremos contratar a personal para que se encargue de las tareas de los cultivos y centrarnos nosotros en su gestión, como en cualquier otro manager.

Esta es, sin duda, una de las grandes virtudes del título, que además experimenta un salto cualitativo en Farming Simulator 22 con la inclusión de las estaciones. Los precios de las semillas y las producciones cambiarán a lo largo del año, tendremos que saber cuándo podemo cultivar cada tipo de semilla y mucho más.

Por lo demás, Farming Simulator 22 es un simulador que lleva la palabra realista muy a gala. Al igual que un agricultor no se encuentra el terreno mágicamente preparado para cultivar, en este juego también tendrás que preocuparte de desherbar, buscar y retirar piedras, arar el terreno y todas esas tareas que son necesarias para que la cosecha llegue a buen fruto.

Esto no significa, no obstante, que sea un juego que exige horas de dedicación diaria. Es tremendamente adictivo si su propuesta te convence, pero Farming Simulator 22 también es uno de esos juegos a los que puedes dedicar media hora tras llegar a casa de trabajar para desconectar. Y esa es otra de sus singulares ventajas, pues hablamos de un juego que te exige dedicación para aprender a jugarlo, pero que alcanzado ese punto también puede ser disfrutado de modo casual.

No todo es perfecto en Farming Simulator 22, claro. Además de su ardua curva de aprendizaje, propia no obstante de un simulador que pretende (y en este caso lo consigue) ser realista, su optimización es mejorable y su estilo gráfico resultará, sin duda, poco satisfactorio para los amantes de reproducciones más realistas del entorno.

Farming Simulator 22 está disponible para PC, Stadia, macOS, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4, y puede ser adquirido en la web de GIANTS Software. El precio de la versión digital para PC es de 39,99 euros.