El pasado mes de abril, Microsoft presentó en sociedad el Surface Laptop 4, un portátil que representa un importante paso adelante frente a la generación anterior en términos de rendimiento y de autonomía, pero que mantiene un enfoque continuista en lo que a diseño se refiere. Aunque parezca todo lo contrario, esto último no tiene, en el fondo, nada de malo, ya que significa que nos encontramos con un diseño clásico, elegante y atemporal, y con una calidad de construcción premium, gracias a su aleación de aluminio.

La verdad es que tenía muchas ganas de poder probar el Surface Laptop 4, pero al final, por un cúmulo de circunstancias, me fue imposible. Sin embargo, no quería cerrar 2021 sin cumplir ese objetivo, y he querido aprovechar la campaña de ofertas de Navidad que ha abierto Microsoft para compartir con vosotros un análisis completo donde os contaré, al detalle, mi experiencia de uso y todas las claves que podemos destacar de este nuevo portátil de Microsoft.

Espero que este análisis os ayude a tener claros esos valores que convierten al Surface Laptop 4 en uno de los mejores portátiles de su clase, y también en uno de los mejores regalos para esta Navidad ya que, como os he anticipado en el párrafo anterior, está disponible con un suculento descuento en su versión con AMD Ryzen 5 4680U, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB. Su precio normal es de 1.129 euros, pero podemos conseguirlo por solo 999 euros. No obstante, tened en cuenta que esa oferta es temporal, y que solo estará activa hasta el 6 de enero de 2022.

Antes de empezar, quiero agradecer a Microsoft España que nos haya prestado una unidad del Surface Laptop 4, y que nos haya permitido trabajar con total libertad. Sin más preámbulos, entramos de lleno en nuestro análisis. Poneos cómodos, que hay muchas cosas que leer.

Surface Laptop 4: Primeras impresiones

Nada más sacarlo de la caja, lo primero que destaca del es su ligereza y su robustez. Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y deja claro desde el primer momento que estamos ante un portátil que, como anticipamos, tiene una construcción premium. La aleación de aluminio que ha utilizado Microsoft en el Surface Laptop 4 es, sin duda, todo un acierto, ya que es la responsable de esas buenas impresiones que tenemos desde que empezamos a utilizarlo.

El Surface Laptop 4 tiene, en la versión de 15 pulgadas que hemos utilizado, unas medidas de 339,5 mm × 244 mm × 14,7 mm y un peso de 1,54 kilogramos. Estos valores lo colocan, directamente, en la categoría de ultraportátil, ¿pero qué supone esto para mí cómo usuario? Pues es muy sencillo, significa que este equipo es muy ligero y delgado, y que podremos llevarlo con nosotros con total comodidad.

La movilidad representa un valor muy importante, tanto para estudiantes como para autónomos y profesionales independientes. No hablo sin motivo, recuerdo a la perfección que, hace ya unos cuantos años, no me llevaba el portátil a la universidad porque era un horror tener que cargar con aquel armatoste de tres kilogramos. Cuando empecé a ejercer como abogado, tampoco me gustaba llevarme el portátil al despacho porque, al final, la experiencia de uso que ofrecía no era nada buena, ni por movilidad ni por rendimiento.

En ese sentido, el Surface Laptop 4 es un mundo aparte. Podemos llevarlo en una mano con total comodidad, sin experimentar ningún tipo de fatiga ni a corto ni a medio plazo, disfrutaremos de un alto rendimiento, de una autonomía sobresaliente y, gracias a su diseño clásico, minimalista y elegante, quedará bien en cualquier espacio de trabajo. Desde luego, no dejará a nadie indiferente, aunque sobre el tema de la autonomía, y del rendimiento, profundizaremos más adelante.

En términos de diseño, movilidad y calidad de construcción, el Surface Laptop 4 roza la perfección, y esto lo convierte, desde el principio, en una opción a tener muy en cuenta, ¿pero qué hay de sus características técnicas? Toda la gama Surface Laptop 4 utiliza componentes avanzados que garantizan un alto nivel de rendimiento, pero apostando por el valor del equilibrio. Los que me leéis a diario ya sabéis que este es un factor clave en cualquier buen portátil que se precie, al fin y al cabo de nada sirve tener un rendimiento altísimo si vas a tener que cargar el equipo tres una hora de uso.

El Surface Laptop 4 que hemos recibido utiliza una configuración potente, pero equilibrada para que la autonomía, el ruido y la movilidad rayen a un gran nivel. Gracias a ese equilibrio, el Surface Laptop 4 se perfila como un equipo capaz de brillar en cualquier situación, ofreciendo un funcionamiento silencioso y una autonomía que nos permitirá completar, de sobra, una jornada completa de trabajo (o de estudio).

Uno de los pilares principales que ha hecho posible ese buen equilibrio lo encontramos en la APU Ryzen 7 4980U, el corazón del Surface Laptop 4 que he tenido la suerte de probar. Este chip encaja en la categoría de consumo ultra bajo, lo que significa que necesita poca energía para funcionar y que genera menos calor, dos notas positivas, ya que esto permite aumentar la autonomía, reducir el tamaño de la solución de refrigeración y aligerar el peso y limitar el ruido de la misma.

No obstante, aunque nos encontremos ante una APU de bajo consumo, se trata de una solución potente, ya que cuenta con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basada en la arquitectura Zen 2. Tiene un alto IPC y puede alcanzar los 4,4 GHz en función de los hilos activos, lo que significa que puede ofrecer un elevado rendimiento tanto en monohilo como en multihilo, y que es capaz de mover de forma optima tanto aplicaciones que dependan más del IPC y de la frecuencia de trabajo (como los juegos, por ejemplo) como otras que escalan mejor en muchos hilos (aplicaciones profesionales).

El Ryzen 7 4980U integra una GPU Radeon RX Vega 8 que suma 512 shaders funcionando a 1.750 MHz (frecuencia dinámica). Es una solución muy avanzada, ya que es compatible con DirectX 12 en su nivel 12_1, está fabricada en 7 nm y es capaz de mover muchos juegos actuales. También representa un valor importante para aquellos que trabajen con aplicaciones profesionales que escalen, en rendimiento, con la GPU.

Contamos con 16 GB de memoria RAM, así que la multitarea no será un problema, y podremos realizar trabajos de edición, diseño y creación sin que este componente suponga un cuello de botella. El almacenamiento tampoco desentona, puesto que el Surface Laptop 4 que hemos recibido cuenta con un potente SSD de 512 GB, una cifra que supera de sobra el valor de 256 GB que podemos considerar como el mínimo recomendado en ultraportátiles.

La pantalla tiene, como anticipamos, un tamaño de 15 pulgadas, utiliza un panel PixelSense con resolución de 2.496 × 1.664 píxeles, y utiliza el formato 3:2. Dicho formato es ideal para trabajar, y puede ayudarnos a mejorar de forma notable nuestra productividad al realizar diversas tareas. La pantalla es, además, táctil, lo que significa que podemos interactuar directamente con ella, y también es compatible con el Surface Pen.

Los bordes de pantalla no destacan por su delgadez, y en el marco superior vemos una cámara con resolución HD que nos permitirá utilizar el reconocimiento facial de Windows Hello como sistema de autenticación biométrica. Si nos fijamos en los laterales de la zona del teclado, nos encontramos con un conector USB Type-A, un conector USB Type-C, un conector Surface y un jack de 3,5 mm para auriculares. En cuanto a conectividad inalámbrica, cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0.

La disposición del teclado es buena. Cada tecla tiene un tamaño generoso, y está perfectamente separada de la anterior. Esto representa otro valor importante, ya que contribuye a hacer que la experiencia de uso sea más cómoda, incluso tras largas sesiones de escritura. En la parte central, justo debajo del teclado, nos encontramos con una gran almohadilla táctil.

Surface Laptop 4: Experiencia de uso

La calidad de la pantalla, y la comodidad del teclado, son los primeros «actores» en brillar con luz propia cuando empezamos a utilizar el Surface Laptop 4. El panel PixelSense ofrece una nitidez soberbia, tiene una excelente reproducción del color, unos ángulos de visión perfectos en 178 grados y ofrece, gracias a su formato 3:2, un espacio enorme en vertical. Esto facilita enormemente cualquier trabajo que tengamos que realizar, y marca una gran diferencia frente a otros modelos que utilizan otros formatos.

El hecho de que dicha pantalla sea táctil, y compatible con el Surface Pen, también supone un valor muy importante, especialmente para dibujantes, artistas y creadores de contenido, ya que nos permite trabajar directamente sobre la pantalla y dar rienda suelta a nuestro lado más creativo. Como anticipamos en nuestro primer contacto, la reproducción del color que ofrece el Surface Laptop 4 es fantástico (reproduce casi el 110% del espacio de color sRGB) y esto se deja notar en todo lo que pasa por la pantalla, con unos colores vibrantes y perfectamente definidos.

La respuesta del panel táctil fue perfecta en mis pruebas, y el nivel de brillo que podemos alcanzar con el Surface Laptop 4 es más que suficiente para trabajar con total comodidad en cualquier situación, incluso en aquellas en las que la iluminación ambiental sea muy elevada. Este último es un detalle a tener muy en cuenta, sobre todo cuando nos toca trabajar en espacios que tienen una iluminación muy marcada.

El rendimiento es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un portátil, y en este sentido el Surface Laptop 4 ha superado mis expectativas. Microsoft ha montado una APU Ryzen 7 4980U, un chip que, como anticipamos, está fabricado en proceso de 7 nm y cuenta con una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basada en Zen 2. En Cinebench R23, dicha CPU es capaz de alcanzar una puntuación de 1.183 en monohilo, lo que lo significa que es uno de los procesadores más potentes de su categoría, y en multihilo alcanza los 7.340 puntos, unas cifras que hasta hace poco habrían sido impensables en un procesador de bajo consumo. Os recuerdo que podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Esos datos confirman lo que os habíamos anticipado, que la APU Ryzen 7 4980U que monta el Surface Laptop 4 puede hacer frente a cualquier cosa, ¿pero qué hay de la GPU? La Radeon RX Vega 8 que monta logra una puntuación de 1.151 en 3DMark Time Spy Graphics, una cifra que la sitúa en un nivel muy bueno para tratarse de una GPU integrada, y que la coloca muy cerca de soluciones gráficas dedicadas como la NVIDIA MX350. Esto quiere decir que podremos utilizarla para jugar, como habíamos anticipado, y para trabajar con aplicaciones gráficas.

Hablar del rendimiento sobre el papel está muy bien, y como podemos ver en la imagen adjunta el SSD que monta el Surface Laptop 4 raya a un buen nivel, ¿pero cómo afecta todo esto a mí experiencia de uso? Es una pregunta que siempre me hago cuando tengo que probar un portátil, y en este caso, me ha dejado unas impresiones muy positivas.

Windows 11 vuela sobre el hardware que monta el Surface Laptop 4, los tiempos de apagado y de encendido son mínimos, los tiempos de ejecución de muchas aplicaciones, y de apertura de numerosos archivos (documentos de Word, fotografías, etc) son prácticamente instantáneos. La fluidez que ofrece es total, y esto se traduce en una experiencia de uso sobresaliente, y en una alta productividad.

Los accesos con la cámara frontal, a través de Windows Hello, son muy rápidos, y la calidad de imagen que ofrece dicha cámara raya a un buen nivel, siempre teniendo en cuenta que se trata de un modelo HD. El sonido no desmerece en absoluto, gracias a la compatibilidad con Dolby Atmos Surround, y los micrófonos con calidad de estudio que monta el Surface Laptop 4 marcan una clara diferencia tanto en llamadas como en videollamadas.

Toca ahora hablar del teclado. ¿Cómo es escribir a diario con el Surface Laptop 4? Pues muy cómodo. La verdad es que al principio me resultó toda una experiencia, no solo por el tacto de las teclas, sino también porque estas tienen una pulsación muy suave y un recorrido corto (1,3 mm). Todo esto contribuye a hacer que la experiencia al escribir sea muy cómoda, y reduce la fatiga. Por otro lado, el buen tamaño de las teclas, y la distancia entre estas, reduce los errores en las pulsaciones.

El Surface Laptop 4 es un portátil que, como hemos visto, tiene todo lo necesario para cubrir, de forma óptima, las necesidades de cualquier profesional independiente que quiera unificar trabajo y ocio en un único dispositivo, pero todavía nos quedan otros temas importantes que tocar, como la autonomía. En un entorno de pruebas controlado, con el brillo ajustado a 150 nits y una carga de trabajo moderada, he registrado una autonomía máxima de casi 12 horas por cada carga de la batería, un valor muy bueno que indica que, con el Surface Laptop 4, podremos completar una jornada de trabajo sin tener que buscar un enchufe.

Por lo que respecta al ruido, el sistema de refrigeración que ha integrado Microsoft el Surface Laptop 4 es muy silencioso. Este es otro detalle que tiene más importancia de la que podríamos darle a priori. Piensa, por ejemplo, en lo molesto que resultaría llevarte tu portátil al trabajo y que este empiece a sonar como un avión cuando le pides un poco de rendimiento. La cara de tus compañeros, o de tus clientes, acabaría siendo un poema. Pues bien, con el Surface Laptop 4 no tendrás ese problema, ya que es muy silencioso, incluso cuando le pedimos potencia.

La unidad del Surface Laptop 4 que he recibido viene actualizada a dicho Windows 11, así que he utilizado dicho sistema operativo en mis pruebas. Microsoft cuida al máximo el soporte y el firmware de su línea Surface, y esto significa que disfrutaremos de una compatibilidad total, y de nuevas actualizaciones que introducirán mejoras de rendimiento y de seguridad. Este es otro factor a tener en cuenta al elegir un dispositivo Surface, y es que suelen envejecer como el buen vino.

Notas finales: Un ultraportátil que lo tiene todo

El Surface Laptop 4 es un ultraportátil que enamora con su diseño y su calidad de construcción, pero que al final acaba demostrando que lo más importante está en el interior. Microsoft ha acertado de pleno con la configuración del modelo que hemos tenido la oportunidad de probar, y gracias a ello ha dado forma a un equipo equilibrado que puede ofrecer un alto rendimiento sin renunciar, por ello, a una autonomía y una movilidad sobresalientes.

Las interacciones con el Surface Laptop 4 son naturales, cómodas e intuitivas. Windows 11 presenta una fluidez total, y tenemos potencia de sobra para hacer prácticamente cualquier cosa. Esto, unido a su pantalla táctil, a la comodidad que ofrece su teclado y a las funciones de seguridad que integra (reconocimiento facial y chip TPM 2.0) lo convierten en un equipo flexible y muy versátil.

Así, por ejemplo, un profesor que tenga que corregir trabajos y que dar clase a distancia tendrá en el Surface Laptop 4 todo lo que necesita, gracias a su alto rendimiento, a la calidad de su pantalla y a su combinación de cámara HD y de micrófonos con calidad de estudio. Por su parte, un abogado que necesite pasar muchas horas escribiendo textos extensos, y consultando jurisprudencia, también disfrutará de una experiencia única con el Surface Laptop 4, gracias a su fluidez, a su pantalla en formato 3:2 y a la comodidad de su teclado.

Tranquilos, no me he olvidado de los profesionales más creativos. Aquellos que necesiten trasladar sus ideas directamente sobre la pantalla podrán hacerlo sin problema con el Surface Laptop 4, gracias a su panel táctil y a su soporte del Surface Pen. Y los que quieran editar vídeo o fotografía lo tendrán también muy fácil, gracias al alto rendimiento del Surface Laptop 4, a la elevada resolución de su pantalla y a su excelente reproducción de colores.

Como ya he dicho, la autonomía tampoco se queda atrás, y pone la guinda a un «pastel» que, desde luego, está llamado a convertirse en uno de los mejores regalos de estas fechas tan señaladas. Con el Surface Laptop 4 tendremos en nuestras manos una herramienta de trabajo potente, ligera y segura, pero también sostenible, ya que Microsoft cuida al máximo tanto el proceso de fabricación de su serie Surface como el de distribución y comercialización, todo con el objetivo de reducir su impacto medio ambiental.