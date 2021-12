ASUS ROG Flow Z13 será el tablet para juegos más potente del planeta, según prometen desde la marca de alto rendimiento del fabricante taiwanés.

ASUS tiene en catálogo una línea completísima de sobremesas, portátiles y teléfonos inteligentes para juegos bajo la marca Republic of Gamers (ROG). ¿Qué es lo que sigue? Un tablet que será presentado el 4 de enero en el marco del CES 2022.

The world’s most powerful gaming tablet is coming to #CES2022.

Full reveal at the #CES2022ROG virtual launch event, January 4, 11AM PST.

