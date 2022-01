Conga 2290 Ultra: olvídate de barrer y fregar

¿Le pediste a los Reyes Magos una Conga 2290 Ultra pero, por la razón que sea, en su lugar te han traído una bufanda, unos guantes, una colonia o una corbata? No te preocupes, no estás solo, y la prueba más clara de ello son las enormes colas que hemos podido ver, los últimos días, en los mostradores de devoluciones de los centros comerciales. Ahora bien, lo que no han hecho sus majestades por nosotros, lo podemos enmendar si se dan las circunstancias adecuadas.

Tal es el caso, precisamente, de lo que ocurre estos días con el Conga 2290 Ultra de CECOTEC, un robot de limpieza profesional que barre, aspira, pasa la mopa y friega (si probablemente cuatro de las tareas del hogar más aburridas y pesadas), siempre de manera ordenada e inteligente, para asegurar el mejor resultado. Buena parte de su efectividad se debe a la tecnología SmartGyro 4.0, que combina el mapeado de la casa con sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída, que garantizan al tiempo la autonomía del robot y la limpieza de toda la superficie que le haya sido encomendada.

Para facilitar aún más su control, Conga 2290 Ultra cuenta con WiFi y ofrece varias opciones, de manera que siempre puedas escoger la más conveniente. Por un lugar cuenta con una app propia que te permitirá seleccionar qué tareas debe llevar a cabo en cada momento, así como los ajustes relacionados con la misma (como por ejemplo la intensidad), y que además te mostrará, en una representación visual de tu casa, en qué lugar, para una mayor supervisión.

La otra posibilidad para controlarlo se basa en los asistentes de voz de Amazon (Alexa) y de Google. Y es que sí, es posible conectar el Conga 2290 Ultra a tu infraestructura de hogar inteligente y, de este modo, poder activar la limpieza simplemente a través de un comando de voz. Por este medio también podrás indicarle al robot que pare de limpiar, que vuelva a la base, o que te indique su ubicación mediante una alerta sónica.

Para garantizar la efectividad de sus acciones, el Conga 2290 Ultra combina una potencia de succión hasta 2.100 Pa, el sistema BestFriend Care con dos cepillos intercambiables que evitan enredos, ocho modos de uso, su cepillo Jalisco, sistema de detección de mascotas para que éstas no puedan interferir en el proceso de limpieza, niveles ajustables para todas sus acciones… la lista es interminable y, gracias a estas funciones, te asegurarás siempre de tener los suelos relucientes. Todo esto, claro, con la seguridad de optar por una marca tan asentada y reconocida como CECOTEC.

Si en algún momento te has planteado hacerte con un robot como el Conga 2290 Ultra, pero su precio normal te ha disuadido de hacerlo, tenemos muy buenas noticias, y es que ahora lo puedes encontrar en Amazon con un precio imbatible, ya que tiene un descuento del 50%. Puedes olvidarte de barrer, pasar la mopa y fregar aprovechando que, durante unos días, su precio habitual, de 399,99 euros, se ha visto reducido hasta los 199,99 euros, una oferta que deberías aprovechar.

