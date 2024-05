Qué pasa si me doy de baja en HP Instant Ink, ¿puedo volver a darme de alta?

HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta a domicilio. Hace un par de meses compartimos con vosotros un artículo donde os explicamos cómo funciona, y también vimos recientemente cuánto cuesta y qué es lo que necesitamos para darnos de alta. Hoy queremos ampliar esta información centrándonos en un tema que también es muy importante, qué ocurre cuando nos damos de baja.

Darse de baja en este servicio es tan sencillo como darse de alta, no tenemos que cumplir ningún tipo de requisito y podemos hacerlo en cualquier momento. Esto es así porque con HP Instant Ink no asumes compromisos ni permanencias, eres libre de quedarte todo el tiempo que quieras, y puedes marcharte cuando lo desees, sin ningún tipo de problema, pero en cuanto descubras todas las ventajas que ofrece no querrás volver al sistema tradicional de cartuchos.

Eso es lo que dicen con sus opiniones los usuarios de HP Instant Ink, que lo valoran como un servicio de cinco estrellas y no dudan en recomendarlo abiertamente. Puedes encontrar opiniones reales de usuarios verificados haciendo clic en este enlace.

Qué sucederá si me doy de baja en HP Instant Ink

Puede que en algún momento concreto no tengas más remedio que darte de baja. Así, por ejemplo puede que vayas a dejar de imprimir durante un tiempo por distintos motivos, como un cambio de trabajo o unas vacaciones. En estos casos es totalmente comprensible que quieras darte de baja en HP Instant Ink y que más adelante decidas volver, ¿pero qué pasará?

En primer lugar los cartuchos vinculados al servicio dejarán de funcionar cuando finalice el mes en el que te diste de baja. Cuando te das de alta en HP Instant Ink no pagas por los cartuchos, solo pagas por imprimir una cantidad determinada de páginas al mes, así dichos cartuchos no son tuyos, y por tanto es totalmente normal que en el momento en el que finalices tu suscripción esos cartuchos quedarán inutilizados. Podrás devolverlos a HP sin ningún tipo de coste.

No tendrás que pagar nada, solo la cuota correspondiente a tu suscripción durante ese mes en el que te diste de baja. Como dijimos, HP Instant Ink no conlleva ningún compromiso y darse de baja es muy fácil, tanto que podrás hacerlo de forma online a través de tu cuenta en dicho servicio y con unos simples clics, sin tener que dar ninguna explicación y sin complicaciones.

Podrás seguir utilizando tu impresora con total normalidad recurriendo a los cartuchos de tinta tradicionales, que puedes comprar en diferentes tiendas y también a través de la web oficial de HP. Si no tienes ningún kit de cartuchos en casa o en la oficina tendrás que comprar un kit nuevo para poder seguir utilizando tu impresora.

Darte de baja no tiene ninguna contrapartida ni conlleva ningún tipo de penalización, y podrás volver a darte de alta en cualquier momento también de forma online y con unos pocos clics. Cuando vuelvas a darte de alta recibirás un nuevo pack de cartuchos vinculados al servicio, y podrás disfrutar de nuevo de todas sus ventajas:

Servicio automatizado y a domicilio para que nunca más te quedes sin tinta.

Imprimirás a todo color a coste de blanco y negro.

No tendrás que volver a preocuparte por el consumo de tinta.

Podrás reciclar todos los cartuchos que gastes cómodamente y sin coste.

