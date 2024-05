Las GeForce RTX 50 tendrán un consumo similar al de las GeForce RTX 40

NVIDIA sigue trabajando en las GeForce RTX 50, una nueva generación de tarjetas gráficas cuya presentación se espera para finales de este mismo año y que podría estar basada en la arquitectura Blackwell. Digo que podría porque esto realmente no está confirmado todavía, y siempre cabe la posibilidad de que se repita lo que vimos con el lanzamiento de Hopper y de Ada Lovelace.

Hopper es una arquitectura exclusiva de las soluciones profesionales de NVIDIA para servidores, centros de datos, IA y otros sectores donde prima el rendimiento computacional en bruto y la potencia en inteligencia artificial. Para dar vida a las GeForce RTX 40 el gigante verde creo la arquitectura Ada Lovelace, así que no podemos descartar que Blackwell quede como una exclusiva para soluciones profesionales, y que en consumo veamos otra arquitectura.

No tenemos todavía nuevos detalles sobre este tema, pero sí que sabemos que NVIDIA ya está probando los nuevos sistemas de refrigeración que utilizará en las GeForce RTX 50 Founders Edition. Estos deberían mantener la línea y el diseño actual con pequeños cambios que no alterarían de forma notable su esencia, y contarán con mejoras que permitirán una disipación más efectiva y eficiente.

GeForce RTX 50: TGPs de entre 120 y 600 vatios

Una nueva información que procede de fuentes chinas asegura que NVIDIA tiene entre manos cuatro soluciones de refrigeración diferentes, que el modelo tope de gama tiene una capacidad de disipación de 600 vatios, y que el modelo más bajo puede disipar sin problemas 250 vatios. Para darle contexto a estos números, una GeForce RTX 4070 SUPER tiene un TGP de 220 vatios y la GeForce RTX 4090 tiene un TGP de 450 vatios.

La fuente no hace referencia a soluciones de refrigeración para modelos con un consumo inferior, lo que sugiere que quizá NVIDIA no lance versiones Founders Edition de las GeForce RTX 5060 e inferiores, algo que ya ocurrió con la generación actual. No obstante tened en cuenta que todo esto son rumores y que no hay nada confirmado oficialmente todavía, así que no podemos cerrar ninguna puerta. En su información también dice que AMD no llegará a tiempo para lanzar este año las Radeon RX 8000.

Partiendo de todas las informaciones que hemos visto hasta ahora puedo compartir con vosotros una estimación de cómo podría quedar configurada la serie GeForce RTX 50 en términos de consumo, bus y memoria gráfica:

GeForce RTX 5090: bus de 384 bits o 512 bits con GDDR7. TGP de 450 vatios.

GeForce RTX 5080: bus de 256 bits con GDDR7. TGP de 320 o 350 vatios.

GeForce RTX 5070: bus de 192 bits con GDDR7. TGP de 220 o 225 vatios.

GeForce RTX 5060 Ti: bus de 128 bits con GDDR6. TGP de 150 o 160 vatios.

GeForce RTX 5060: bus de 128 bits con GDDR6. TGP de 120 o 125 vatios.

En general los niveles de TGP que podemos esperar serán muy parecidos a los de las GeForce RTX 40, pero la eficiencia en términos de rendimiento por vatio consumido mejorará notablemente en las GeForce RTX 50 gracias a las mejoras que introducirá NVIDIA a nivel de arquitectura, y que se traducirán en una mayor potencia en bruto manteniendo el mismo consumo, o en su defecto elevándolo ligeramente.

Imagen de portada generada con IA.