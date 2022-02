Google renueva los widgets de Chrome en Android. El cambio se integra como parte de varias novedades para con dos de sus productos más exitosos, el buscador que todo lo encuentra y el navegador que todo lo surca, tanto para Android como para PC, pero como solo una de ellas le está llegando ya a los usuarios de todo el mundo, enfocamos nuestra atención ahí, que además resulta más entretenido y estamos a sábado.

Cuentan en el blog de Google, o más bien invitan, a ‘chromificar la pantalla de tu Android‘… ¿cómo? Siguiendo la estela de otras de las aplicaciones más populares del gigante de Internet que ya recibieron su refresco, con los nuevos widgets de Chrome que se están estrenando, y que de hecho estaban anunciados y vistos desde hace meses.

Pero por fin pueden disfrutar todos los usuarios de Android de estos widgets de Chrome, que actualiza los clásicos hacia un estilo más moderno y atractivo, a la par de funcional. Se trata asimismo de un cambio que le venía haciendo falta al sistema, y es que los widgets de Chrome actuales se remontan a bastante atrás en el tiempo, sin acompañar apenas los retoques estético que sí ha recibido Android.

Como puedes ver en la imagen, los nuevos widgets de Chrome en Android conservan el aspecto cuadrado, pero redondeando sus bordes y añadiendo botones con los que ampliar la funcionalidad de los mismos. Recuerdan un poco al remozado que dio Apple en iOS 14, y que también se puede encontrar en las nuevas versiones recientes de las principales alternativas a la interfaz predeterminada de Android, véase el One Ui de Samsung o el MIUI de Xiaomi.

Como también puedes ver en la imagen, el widget tradicional llega en esta ocasión junto a uno nuevo con acciones rápidas, y otro más del todo inesperado: nada menos que el del juego del dinosaurio de Chrome, ese que aparece cuando te quedas sin conexión a Internet y la página no carga (está en «vivaldi://dino», pero es famoso por lo otro). Pues bien, el juego se gradúa y gana su propio acceso directo.

Todos estos cambio llegarán como parte de Chrome 98, cuya actualización se está desplegando ya a lo largo y ancho del mundo, tanto para PC como para Android, por lo que si aún no la has recibido, mira a ver si te está esperando, aunque no debería tardar mucho más en aparecer.