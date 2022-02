Android 13 puede ejecutar Windows 11 en una máquina virtual

Aunque todavía tendremos que esperar bastante hasta la llegada oficial de Android 13 (de hecho, todavía son muchos los smartphones que esperan para poder dar el salto de Android 11 a Android 12), ya ha empezado a circular una versión inicial de la futura generación de este sistema operativo. Hay que tener en cuenta que hablamos de una versión muy preliminar, por lo que todavía es mucho lo que puede cambiar, pero aún así ya nos cuenta cosas interesantes sobre lo que podemos esperar.

De lo visto hasta ahora hay un punto que resulta, sin duda, el mas sorprendente y llamativo de todos. Y es que, según ha publicado el usuario de Twitter Kdrag0n, habría podido ejecutar Windows 11 en una máquina virtual corriendo sobre Android 13 en un Google Pixel 6. Como puedes ver más abajo, acompaña el texto de algunas imágenes en las que podemos ver tanto la instalación como alguna muestra del rendimiento del sistema. Que. como cuenta el propio Kdragon en otro mensaje, resulta bastante óptimo tras algunos ajustes:

«Trabajé un poco en el rendimiento y la VM de Windows es realmente utilizable ahora, aunque todavía no hay aceleración de gráficos [mediante la GPU del dispositivo]. La carga de trabajo de CPU, E/S y memoria es mucho mejor ahora.»

And here’s Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

La prueba no se limitó a Windows 11. Para poner a prueba el rendimiento de las máquinas virtuales de Android 13, Kdragon también probó a instalar y ejecutar tanto Windows 10 como algunas distribuciones de Linux y, en todo los casos, la prueba concluyó satisfactoriamente, con todos esos sistemas operativos corriendo en una máquina virtual en el smartphone de Google. Así, aún sin entrar en valoraciones de rendimiento y demás, el resultado de la prueba resulta sorprendente, y habla muy bien del trabajo de Google, por partida doble.

En primer lugar, claro, porque parece que los avances de Android 13 en lo referido a la gestión de máquinas virtuales son más que considerables. La virtualización cobra cada día más importancia, y que Android 13 sea capaz de integrarla y gestionarla con tanta soltura es, sin duda, señal de un gran trabajo por parte del equipo de ingenieros que se han encargado de su implementación en la futura iteración de Android.

Y también, por otra pate, esta prueba nos permite comprobar el rendimiento de los smartphones de Google. Al menos en nuestro país, los Pixel no cuentan con excesiva visibilidad, algo evidentemente relacionado, al menos en parte, con el hecho de que Google no tiene nuestro país como uno de sus mercados preferentes y, en consecuencia, muchos modelos no llegan a España o, en el mejor de los casos, lo hacen tarde y/o por mercados alternativos. Ahora, comprobar que un Pixel 6 con Android 13 es capaz de mover Windows 11, seguramente despierte el interés de más usuarios.