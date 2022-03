Ayer, Twitter volvió a llenarse de mensajes sobre el asteroide 2009 JF1, que según algunos medios se encuentra en curso de colisión con nuestro planeta, y que potencialmente podría acabar con la vida en la Tierra (salvo, quizá, los tardígrados, que son el paradigma de la supervivencia). Según dichas publicaciones y miles de mensajes en redes sociales, era la propia NASA quien había advertido de dicho riesgo, y claro, si lo dice la NASA… más o menos lo mismo que ocurrió con 2011 ES4, sí.

A esto, además, se ha sumado el impacto de un pequeño meteoro, de entre uno y cinco metros de diámetro, al norte de Islandia, que vendría a ser uno de los entrantes del plato fuerte, que es el impacto del 2009 JF1 el día 6 de mayo. Si 2020 y 2021 fueron años complicados, parece que 2022 ha decidido subir la apuesta planteaban, en su inmensa mayoría en tono jocoso, muchos mensajes en redes. Otros, sin embargo, se mostraban muy preocupados al saber que al ser humano le quedan poco menos de dos meses de vida.

Pero no será por falta de tiempo, ya que en realidad esto se viene planteando desde hace meses, que fue cuando saltó la alarma de que la NASA había alertado sobre el impacto del 2009 JF1. En realidad hemos tenido mucho, mucho tiempo para preparar nuestros refugios antimeteoritos, llenar sus despensas con todos los víveres que podamos necesitar durante años, y personalmente también recomendaría hacer acopio de cuadernillos de sudokus y lapiceros para tener distracciones para una larga temporada.

El caso es que no, no hace falta que hagas nada de eso. Cuando la NASA informó hace unos meses sobre 2009 JF1, porque sí que es cierto que la agencia espacial estadounidense tiene información sobre el asteroide en cuestión, lo que hizo fue señalar que la probabilidad de impacto del 2009 JF1 contra nuestro planeta era del 0.026%, es decir una entre 3.800. Y sí, es cierto, debido a su particular naturaleza, su órbita puede cambiar, modificando de este modo las probabilidades.

Y el caso es que, efectivamente, con el paso de los meses se ha corregido la información sobre la trayectoria de 2009 JF1 y, por lo tanto, sus probabilidades de impacto con la Tierra. El último cálculo de las mismas data del 7 de febrero de este año, y determina una probabilidad de impacto de 7.4e-6. Si no lo quieres calcular te lo traduzco, 0,00074%, una entre 140.000, 99.99926% de que el asteroide no llegue a nuestro planeta, según los datos que podemos encontrar en la base de datos Sentry de la NASA.

Ahora bien… ¿y si 2009 JF1 viene a mala fe, y pese a lo abismalmente improbable que resulta a día de hoy, decide apuntar a nuestro planeta? Pues para saberlo debemos fijarnos en algunos de sus aspectos, como su velocidad de impacto, su masa o su tamaño. Veamos qué nos cuenta Sentry al respecto:

Velocidad de entrada a la atmósfera: 26,39 kilómetros por segundo.

Magnitud absoluta: 27,7

Diámetro: 10 metros.

Masa: 1,2e+6 kilogramos.

Energía cinética: 1,0e-1 megatones.

Sí, efectivamente, su diámetro es de alrededor de 10 metros. 10 metros sin contar con los efectos que tendría para el 2009 JF1 entrar en nuestra atmósfera. ¿Qué pasaría en tal caso? Pues que o bien en su totalidad, o al menos en gran parte, el asteroide se desintegraría al intentar cruzar las capas de la atmósfera de la Tierra. ¿El resultado? Algo en la línea de lo que podemos ver en El cometa de Bart, episodio 14 de la sexta temporada de Los Simpsons.

Así, y en resumen, solo hay una probabilidad entre 140.000 de que 2009 JF1 alcance la Tierra el 6 de mayo. Y, de hacerlo, debido a su pequeño tamaño, muy probablemente se desintegraría por completo en el proceso de entrada. E incluso, si alcanzara la Tierra y, además, lo hiciera en el ángulo de entrada más adecuado para perder la mínima masa posible, los efectos de un bólido de dicho tamaño quedarían muy, muy lejos, de la extinción del ser humano. Como ya he mencionado antes, el que colisionó ayer en el norte de Islandia con un tamaño de entre uno y cinco metros, no ha tenido apenas efectos. ¿Crees que uno de 10 podría ser mucho peor?