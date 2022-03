Bueno, empecemos aclarando que no, Microsoft no ha dado el salto al mercado de las pompas fúnebres ni nada por el estilo. Pero, sin embargo, si revisamos su historia o, para ser más exactos, la historia de sus productos y servicios, sí que nos encontraremos con una lista de caídos en combate y decesos por muerte natural que, con mayor o menor fuerza, pero en todos los casos han contribuido a que la tecnológica de Redmond sea el gigante que es hoy.

En primer lugar podríamos, claro, mencionar todos aquellos productos y servicios que han evolucionado en nuevas versiones: desde Windows y Office hasta Xbox, la lista es larga. Sin embargo, y dado que en este caso hablamos de renovaciones, no sería justo sumarlos a la lista de los que estuvieron pero ya no están. Esos productos y servicios no se han ido, solo han evolucionado para adaptarse al signo de los tiempos, como Madonna, el SEAT Ibiza y las croquetas.

Así, es importante aclarar que cuando hablamos del cementerio de Microsoft, no encontraremos las versiones anteriores e históricas de sus sistemas operativos, ni siquiera al más que recordado MS-DOS, pues su presencia sigue muy viva en el ADN de la consola del sistema y de Microsoft PowerShell. Y no, por mucho que lo recuerdes, Windows XP tampoco está en la lista, por la sencilla razón de que aún vive, y vivirá siempre, en nuestros corazones.

Pero entonces, ¿qué podemos encontrar en el cementerio de Microsoft? Pues una rápida visita al mismo nos recordará algunos proyectos que no salieron bien, otros que sí que lo hicieron pero con un ciclo de vida limitado, y algunos a los que la propia evolución del mundo les cerró las puertas. Recordemos algunos de ellos, posiblemente los más memorables:

Microsoft Encarta: La enciclopedia multimedia definitiva. Adiós a las enciclopedias de 18 tomos acumulando polvo, la llegada de los primeros PC con capacidades multimedia (principalmente un lector de CD-ROM y una tarjeta de sonido) nos trajo muchas cosas, y entre ellas la posibilidad de condensar toda esa información, y además añadir audios, vídeos e imágenes de mayor tamaño y calidad en un CD. Encarta no fue la única, pero sí la más relevante de las enciclopedias multimedia.

Nacida en 1993, en fechas cercanas a la llegada al mercado del Kit Multimedia de Creative Labs, que supuso una auténtica revolución para la informática doméstica, gozó de 16 años de vida, pues la eclosión de fuentes de información en Internet, encabezada por Wikipedia (nacida en 2001), tuvieron como consecuencia la obsolescencia del formato que, a su vez, fue el que acabó con las enciclopedias clásicas. Microsoft dijo adiós a Encarta en 2009.

Microsoft FrontPage: En los albores de la web, el mejor editor web era el Bloc de Notas de Windows. Sin embargo, a medida que la complejidad de las páginas fue creciendo, los editores visuales empezaron a popularizarse y, durante un tiempo, fueron la opción predilecta para muchos. FrontPage era la apuesta de Microsoft en este sentido, y llegó en plena primera guerra de los navegadores, cuando los dos principales rivales eran Internet Explorer y Netscape Navigator.

FrontPage, cuyo nombre completo era Microsoft Office FrontPage, ponía el diseño de una página web gráficamente compleja al alcance de unos pocos clicks, lo que era de agradecer. El problema es que, en ocasiones, empleaba código HMTL no estandarizado, y que solo era renderizado correctamente por Internet Explorer. No obstante, gozó de gran popularidad y, aunque descontinuado en 2003, ocho años después de su nacimiento, fue el germen que dio vida a SharePoint.

MSN Messenger: No fue el primer servicio de mensajería instantánea a través de Internet, pero sin duda fue el gran responsable de la popularización masiva de este sistema de comunicación. Aunque muchos usuarios lo recuerdan principalmente por sus zumbidos, los emoticonos y demás, con este servicio, quizá sin llegar a ser consciente de ello en aquel momento, Microsoft estaba dando los primeros pasos de un nuevo modelo de comunicación que nos ha acompañado hasta el presente.

WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger son solo unos ejemplos de construcciones en base a los cimientos creados por el servicio de mensajería de Microsoft que, a día de hoy, sigue siendo recordado con mucho cariño por muchos de sus usuarios. 14 años separan su nacimiento, en 1999, de su desaparición en 2013. ¿Por qué nunca llegó a dar el salto del escritorio al móvil? Me temo que nunca lo sabremos, pero me encantaría que lo hubiera hecho para poder mandarle un zumbido ahora mismo a mi amiga Lara, que los recuerda con tanto cariño como yo.

Lumia y Windows Phone: Una de las apuestas más ambiciosas de Microsoft fue, sin duda, la adquisición de Nokia y la creación de su propio sistema operativo para smartphones. Hay mucho que decir de lo ocurrido con este proyecto, y tras mil conversaciones al respecto me consta que hay muchísimos puntos de vista bastante distintos de lo sucedido durante aquellos años. Ahora doy mi punto de vista, y me gustaría leer el tuyo en los comentarios.

Windows 8 pretendía revolucionar, y en justicia hay que reconocer que lo hizo, solo que no de la manera que habría gustado en Microsoft. Así, que su propuesta de sistema operativo para smartphones se basara en Modern UI fue, desgraciadamente, en contra de los dispositivos. Y ante la disyuntiva de mantener Windows Mobile o dar el salto a Android en la familia Lumia, en Redmond mantuvieron la apuesta por su propio sistema operativo, lo que al final supuso perder ambas batallas.

Recuerdo haber escrito bastante al respecto durante aquellos años. Los terminales de Microsoft Lumia eran, técnicamente hablando, una muy buena opción. Eran robustos, eran bonitos, contaban con una buena selección de componentes que proporcionaban un rendimiento adecuado… si Microsoft hubiera cedido en la guerra de los sistemas operativos y hubiera integrado Android en sus teléfonos, la historia podría haber sido muy distinta.

Ahora bien, ¿tenía sentido pelear esa guerra? Absolutamente sí. No tenemos más que ver la importancia que tiene, a día de hoy, el OS de los dispositivos, para darse cuenta de que en Microsoft también fueron conscientes de ello y, como decisión de estrategia, lo intentaron. ¿Quizá habría sido mejor si lo hubieran intentado con smartphones con arranque dual? ¿O creando WSA en aquel momento? Nunca lo sabremos, pero es interesante planteárselo.

Microsoft Zune: Sé que lo que voy a decir es como afirmar que me gusta la tortilla con o sin cebolla, es decir, que me pueden caer palos por los dos lados. Sin embargo, y aunque fui usuario de iPod (desde la cuarta generación y hasta la llegada del iPhone 3GS), el reproductor de Microsoft siempre me llamó la atención. Sin embargo, en su contra jugaron varios factores, algunos internos y otros externos, que impidieron que el ecosistema Zune (dispositivo, software y tienda) lograran plantar cara al todopoderoso reproductor de Apple.

Windows Movie Maker: Probablemente una de las aplicaciones de Microsoft que más sentimientos encontrados me produce, y sé que no soy el único. Y es que me debato entre la parte positiva, de permitir a muchísimas personas sin conocimientos de edición de vídeo el crear sus propias composiciones sin tener que enfrentarse a las, no siempre amistosas, interfaces del software de edición de vídeo, y la parte negativa, que se resume en la ingente cantidad de horas de vídeos de fotos estáticas con música de fondo y títulos en Comic Sans. Imagino que me entiendes.

Microsoft Kinect: El sistema de detección de movimiento de Xbox era, técnicamente, una opción de lo más interesante. Sin embargo, sus exigencias de espacio y, sobre todo, la falta de títulos que le sacaran verdadero partido a la tecnología, provocaron que su acogida fuera bastante templada (en contraposición con el gran éxito de Nintendo Wii), y que finalmente cayera en el olvido. Descanse en paz (todavía guardo el mío en el trastero).

Minecraft Earth: La mejor idea en el peor momento. Minecraft Earth era la apuesta de Microsoft por los juegos de realidad aumentada para smartphone, y por lo poco que llegué a probarlo, era una propuesta realmente brillante. Sin embargo, quiso el destino que su lanzamiento se produjera tan solo meses antes de que una pandemia global nos obligara a encerrarnos en casa. El juego cerró las puertas el pasado mes de julio, sin darnos algo de margen para comprobar si sus números mejoraban pasado un tiempo, una pena.

Estos son solo algunos de los habitantes del cementerio de Microsoft. Un espacio que, eso sí, no debemos mirar con pena, quizá en todo caso con algo de nostalgia. Y, eso sí, creo que sería injusto pasar por alto aquello de que «El que no se arriesga no gana». Durante todos estos años, y este particular cementerio nos lo demuestra, Microsoft se ha arriesgado en muchas ocasiones y ha intentado innovar. A veces le ha salido bien, otras veces no, pero es innegable que, al menos, lo han intentado.

Y si te parece interesante el cementerio de Microsoft, próximamente le daremos un repaso al de Google, que también cuenta con nombres muy, muy recordados.