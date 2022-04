10 aplicaciones libres para iniciar tu andadura en YouTube

Tener éxito publicando contenidos en YouTube es una aspiración que tienen cada vez más personas, sin embargo, es importante tener los pies en la tierra, ya que que la inmensa mayoría de los creadores de contenido no logra tener repercusión real, y viendo que la oferta (cantidad de creadores) está cada vez más saturada, sobresalir es más complicado y puede requerir de tener mucha constancia.

Abrirse un canal de YouTube o Twitch es fácil, pero luego está la parte de la creación de contenidos, que abarca tanto la idea a nivel temático como las herramientas necesarias. Llegar a la gente no es sencillo, y lo que es peor, no hay ninguna fórmula mágica que garantice el éxito. Es probable que el autor o autora, a base de labia y carisma, se convierta en su propio tema para hacer contenidos, mientras que otras personas preferirán centrarse en ciertos aspectos o sectores específicos y no en ellas mismas.

Pero si uno empieza desde cero, más si los conocimientos para la creación de vídeos son entre pocos y nulos, es importante no hacerse ilusiones y ser realistas. Todo camino se empieza a recorrer con el primer paso, pero destacar no es fácil y para colmo no se trata de un recorrido regido por la meritocracia. Un golpe de suerte puede ayudar a que un canal despegue, incluso sin merecerlo si nos atenemos a la calidad de su contenido. Sí, el mundo es injusto. Qué le vamos a hacer.

El tener una idea clara de lo que se quiere dar al público es posiblemente el primer paso para ser creador de vídeos. Pero una vez clarificada esa idea inicial, ¿qué herramientas de software son necesarias para hacer los vídeos? No te que preocupes, que ahora mencionaremos una cuentas publicadas como software libre para iniciarte en este mundillo.

OBS Studio

Empezamos con un clásico del sector: OBS Studio. Este software no necesita de ninguna presentación a estas alturas, ya que se trata de uno de los gigantes del contenido en formato vídeo, tanto para grabación como transmisión.

Estamos ante una aplicación que ha demostrado su valía más que de sobra en el ámbito profesional. Pese a que su interfaz puede llegar a asustar, la realidad es que usarlo de forma básica es sencillo, si bien es igualmente necesario tener algunos conocimientos previos sobre resolución, colores, calidad de imagen y calidad del audio.

Al iniciarla por primera vez, recomendamos tener todos los dispositivos que se van a usar conectados para así tener una configuración inicial más cercana a la que luego se va a emplear en producción.

Kdenlive

Posiblemente el editor de vídeo no lineal más popular entre los usuarios de Linux y los que están publicados como software libre. Miembro del proyecto KDE, destaca frente a muchos de sus rivales por el hecho de tener una curva de aprendizaje más suave a la par que es capaz de suministrar características suficientes para proyectos profesionales de perfil bajo.

Dicho con otras palabras, si uno no sabe cómo editar vídeos, Kdenlive es un estupendo punto de partida. KDE tiene en su espíritu la versatilidad y la personalización extremas, dos virtudes que se trasladan a la aplicación para hacerla más fácil de usar.

Un usuario puede terminar creando vídeos sencillos a base de ensayo y error, pero si a uno no le apetece dar tantos palos de ciego tiene a su disposición nuestro tutorial básico de Kdenlive, donde exponemos cómo se usan las partes más elementales (abarcar todas las características daría para una gruesa enciclopedia).

Shotcut

Otro exponente de la edición de vídeo libre, en este caso con un soporte más consistente a través de Windows, Linux y macOS.

Shotcut es un editor de vídeo con aspiraciones profesionales que cuenta entre sus características con “propiedades multimedia detalladas, archivos recientes con búsqueda, lista de reproducción con vista en miniatura, panel de filtro, vista del historial, panel de codificación, cola de trabajos y servidor y lista de reproducción fundidos. También permite arrastrar y soltar activos desde el administrador de archivos”.

Su interfaz no es tan flexible ni obvia como la de Kdenlive, pero probablemente sí resulte más familiar para aquellos que ya hayan lidiado con éxito con algún editor de vídeo no lineal. Su evolución es constante y cada vez tiene más adeptos.

GIMP

Y otra aplicación que no requiere presentación. GIMP es uno de los máximos exponentes del software libre para la edición de imágenes, aunque sus críticos le echan en cara su lenta evolución.

Pese a todo, estamos ante un manipulador de imágenes que cubre más que de sobra las necesidades de un novato o creador de contenidos de perfil bajo. Con un poco de imaginación puede ser empleado para introducir letreros, poner logos, imágenes sobre el vídeo, etc. Para ello hay que crear una imagen con la misma resolución que la del vídeo y luego exportar a PNG seleccionando la opción “Guardar los valores de los colores de los píxeles transparentes”. Obviamente, el lienzo con el canal alfa tiene que estar visible para que el PNG sea transparente y no opaco tras exportar.

Krita

Uno de los proyectos publicados como software libre que han tenido mayor progresión durante el transcurso de la década anterior, pasando de una posición de cierta marginalidad a ser un referente dentro de su segmento.

Siendo más concretos, Krita es una destacada aplicación de dibujo que también cuenta con potentes posibilidades para la manipulación de imágenes, si bien las opciones para el segundo cometido no son tan “evidentes” como en GIMP. Dicho con otras palabras, hay que hurgar un poco a través de la aplicación para exprimir Krita para la manipulación de imágenes, pero incluso con esas muchos la prefieren antes que GIMP.

Krita puede servir para crear minuaturas/portadas e introducir imágenes de carácter más imaginativo/artístico en los vídeos. Eso ya depende de lo que se quiera hacer.

Audacity

A pesar de que estamos abarcando creación y edición de vídeo, es posible encontrarse con la situación de tener que tratar específicamente con audio. Aunque los editores de vídeo tienen opciones para la manipulación del audio, a veces es mejor tratarlo con una solución especializada para tal efecto.

Audacity es todo un veterano de la edición de audio publicado como software libre. Tiene opciones de depuración; grabación en tiempo real; reproducción de MIDI; capacidades de multipista con controles de navegación, zoom, edición de una única pista y procesamiento de efectos destructivos y no destructivos; importación de WAV, AIFF, MP3, AAC, WMA, ARM y OGG Vorbis; además de reducción de ruido.

Audacity ha demostrado su valía en entornos de producción reales.

VLC

Aunque es conocido sobre todo por ser un reproductor de vídeo, siendo el mejor para muchos, la realidad es que VLC es una potente suite de multimedia, ya que no solo es capaz de reproducir vídeo y audio, sino que también cuenta con posibilidades de grabación, con lo que para algunos probablemente sea incluso una alternativa a OBS Studio dependiendo de lo que pretenda hacer.

A todo lo mencionado se suma un diseño modular capaz de soportar plugins, lo que convierte a VLC en una aplicación altamente personalizable que puede ser adaptada a las necesidades y propósitos que tenga el usuario.

Como vemos, VLC no solo sirve para reproducir el material previo y resultante de la edición de vídeo al integrar una gran cantidad de posibilidades.

Es mejor sacrificar calidad de imagen que calidad de sonido

Si uno empieza en plan autodidacta a aprender a editar vídeos (como es el caso de este servidor), es lógico avanzar dando palos de ciego.

Pese a que la forma de editar depende de lo que se quiera realizar (e incluso es posible que haya distintas vías para hace lo mismo), hay un detalle que sí es relativamente universal, y es el medio a través del cual se consumen los contenidos.

Desde hace años los móviles se han convertido en la plataforma predilecta para consumir contenidos de Internet, incluso aquellos en formato vídeo. Esta circunstancia deja entrever que muchas personas consumen YouTube, al menos durante parte del día, empleando la tarifa plana del móvil, lo que invita a reducir la resolución para evitar el excesivo consumo de datos.

En consecuencia, es mejor tener buena calidad de audio que de imagen, sobre todo porque muchos dispositivos móviles de gama baja no ofrecen mucha calidad en ese sentido. Si no sabes si sacrificar calidad de imagen o de sonido debido a que no puedes abarcar ambas cosas o no tienes claro qué priorizar, la respuesta es clara para la mayoría de los casos: es mejor sacrificar calidad de imagen.

Otras aplicaciones que podrían ser útiles en la creación de vídeos para YouTube

LMMS

LMMS, que antes eran las iniciales de Linux MultiMedia Studio (ya no es así para recalcar su naturaleza multiplataforma), es una estación de audio digital publicada como software libre y que soporta Windows, Linux y macOS.

Es posible empelarla para producir música organizando muestras, sintetizando sonidos, tocando un teclado MIDI y combinando las funciones de rastreadores y secuenciadores. Es capaz de leer y escribir temas y presets personalizados y exportar audio en los formatos OGG, FLAC, MP3 y WAV. Posee mezclador de efectos, rollo de piano y editores de canciones, de ritmo y línea de bajo.

Mixxx

Mixxx es una aplicación de disc jokey multiplataforma. Puede ser controlada con MIDI y HID y discos de vinilo con código de tiempo, además de permitir emplear el teclado y el ratón de una computadora.

A nivel de formatos soporta MP3, Vorbis, Opus, AIFF y FLAC y desde la versión 1.8 incluye un sistema de plugins que abre la puerta a poder leer otros formatos, entre los que se encuentran algunos patentados como AAC, cuya libre distribución no está permitida. Además, mediante PortAudio soporta una amplia gama de chips de sonido a través de los marcos ASIO, WASAPI y DirectSound en Windows; OSS, ALSA y JACK en Linux; y CoreAudio on Mac OS X.

Blender

La archiconodia solución de creación y renderización de gráficos 3D no es solo un orgullo del software libre, sino que se ha consolidado dentro en el sector profesional al haber sido utilizado, por ejemplo, para la producción de EVANGELION:3.0+1.0.

Blender puede ayudar en la creación de entradas y finalizaciones y también cuenta con su propio editor de vídeo. Si bien no es una aplicación específicamente preparada para el segundo propósito mencionado, hay quien se atreve a utilizarla para ese fin.

Recuerda donar dinero

¿Te has convertido en un creador de contenidos de éxito y ganas dinero con ello? En caso de emplear algunos de los proyectos mencionados para tus creaciones, sería recomendable que donaras algún dinero para así contribuir a su desarrollo y mantenimiento, porque ya se sabe, es de bien nacido ser agradecido.