Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCVI)

Diez juegos clásicos imprescindibles que definieron la historia de los videojuegos. La historia está llena de juegos clásicos que se han ganado, por méritos propios, un lugar en el «Olimpo» de los videojuegos. anteriores al año 2000, que marcaron un punto de inflexión en la historia de los videojuegos.

Las tarjetas microSD siguen siendo muy útiles. Estas tarjetas de almacenamiento externo y extraíble son un grupo de producto imprescindible para aumentar la capacidad de almacenamiento o ejecutar software en centenares de millones de dispositivos, desde smartphones a cámaras fotográficas, pasando por drones, tablets, GPS, consolas portátiles y un largo etc.

MSI GE76 Raider, análisis: Para los que lo quieren todo. Un portátil para gaming de gran tamaño que fue anunciado hace solo unos meses, y que deja claro, desde el primer momento, que su objetivo principal es ofrecer el máximo rendimiento posible.

Por qué usar un Linux «real» en lugar de WSL. Es indudable que WSL (Windows Subsystem for Linux o Subsistema Windows para Linux) ha sido uno de los mayores gritos tecnológicos de la década pasada y un componente que desde su aparición ha generado bastante controversia.

Tres tarjetas gráficas que no deberías comprar y seis alternativas interesantes. El sector de las tarjetas gráficas sigue bastante revuelto, y es que el proceso de normalización está tardando bastante más de lo previsto, y los precios siguen disparados. ¿Qué modelos deberías comprar y cuáles no?

¿Es LEGO Star Wars: La Saga Skywalker el mejor juego de LEGO? No en vano, como nos indica su propio nombre, su objetivo era cubrir todo el arco de las tres trilogías, desde el episodio I hasta el episodio IX, un proyecto enormemente ambicioso, y en el que era posible pecar tanto por exceso como por defecto.

Microsoft cambia la selección de navegadores en Windows 11 y así puedes gestionarlo. La selección de navegadores en Windows 11 ha sido una de las cuestiones polémicas del sistema operativo y Microsoft ha dado respuesta al menos parcial antes de que los reguladores admitan las demandas de los competidores.

Cómo conectar el mando de tu consola para usarlo en PC. Aun tras la llegada de la nueva generación de consolas, cada vez son más los jugadores que están optando por pasarse al juego en PC, bien sea por la ausencia de unidades de PS5 o por el hecho de que aquí siempre podremos combinar lo mejor de ambas plataformas.

Trust GXT Callaz, análisis: cuando menos es más. Siendo una de las bases de todo jugador, disponer de un buen teclado especializado a la hora de jugar puede suponer una diferencia real en nuestras partidas. Por desgracia, la gran mayoría de estos periféricos suele estar asociado a un gasto bastante elevado.

Cómo retrasar las actualizaciones de Windows 11. Una medida adecuada cuando queremos limitar los potenciales errores de las actualizaciones que entrega Microsoft. Y es que soportar el inmenso ecosistema de Windows no es sencillo y los fallos se acumulan con más frecuencia de lo que sería deseable.

‘Imp of the Sun’, una chispa para vencer a la oscuridad. Imp of the Sun es la ópera prima de Sunwolf Entertainment, un estudio independiente de origen peruano que salta a la palestra con un metroidvania al uso por su concepto, pero con un toque personal lo suficientemente atractivo como para echarle un vistazo.

10 consejos y trucos para aprovechar a tope la Google Play Store. La plataforma de distribución digital de aplicaciones para Android del gigante de Internet funciona como tienda on-line y además de aplicaciones y juegos, también incluye películas, series, música y dispositivos seleccionados de la marca propia de Google.

Cómo instalar o actualizar los drivers de una tarjeta gráfica. Actualizar los drivers de nuestra tarjeta gráfica AMD, NVIDIA o Intel es uno de los mantenimientos más importantes, y también más básicos, que debemos realizar con cierta frecuencia para evitar problemas graves de rendimiento, de estabilidad, e incluso de seguridad.

Novedades VOD 16/22: ‘Outer Range’, misterio en el rancho: No nos olvidamos, por supuesto, de nuestro repaso semanal a las novedades que encontrarás en las principales plataformas de streaming, para que vayas eligiendo tu próxima serie favorita.

Cinco procesadores que no debes comprar, y diez alternativas que sí: Elegir el procesador más adecuado no es tarea fácil, y menos aún con la cantidad de modelos existentes en la actualidad. Te ayudamos a filtrar, con esta selección de 10 procesadores recomendables… y otros cinco que mejor evitar.

