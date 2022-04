Android TV 13 podría suponer una gran mejora

Aunque, en primera instancia, Android TV 13 no apunta a ser una de las grandes estrellas del próximo Google I/O, que tendrá lugar el 11 y el 12 de mayo, es posible que sí que tenga más protagonismo del que podría parecer. La estrella será, claro, Android 13, cuya llegada al mercado se iniciará, seguramente, entre finales de septiembre y principios de octubre. Sin embargo, y como ya hemos visto en años anteriores, que Android para smartphones sea el epicentro, no significa que Google no se guarde alguna que otra sorpresa.

El año pasado tuvimos un gran ejemplo de ello, con la gran actualización de Wear OS, precisamente en el Google I/O del año pasado. Una sorpresa, pues la creencia común es que la empresa del buscador había decidido dejar de lado su sistema operativo para wearables. Con ese movimiento, en compañía de Samsung, vimos una renovación mayor, e intuimos que Google no se había olvidado del resto de dispositivos, y que tendríamos más noticias al respecto. Ahora, parece que el siguiente avance en este sentido podría venir de la mano de Android TV 13, sistema operativo para Smart TV y dispositivos para conectar al televisor.

Y es que, según podemos leer en SlashGear, tras la resurrección de Wear OS y los primeros pasos de Android L, la versión específica de Android para dispositivos con pantalla grande, ahora Google estaría preparando algo nuevo para los televisores, otra parcela en la que en los últimos tiempos ha mostrado un interés limitado. El interés por esta plataforma se podría sustanciar en Android TV 13, y parece un movimiento muy interesante, pues es un entorno en el que ya cuenta con gran presencia, que puede rentabilizar con mejoras.

Por una parte, según las filtraciones, Android TV 13 introducirá mejoras relacionadas con la eficiencia energética, ayudando de este modo a reducir la factura eléctrica (algo muy de agradecer en estos tiempos), algo para lo que limitará el alcance de las notificaciones, evitando que éstas puedan despertar al dispositivo cuando se encuentra en modo suspendido. Adicionalmente, también las limitará cuando estemos viendo contenidos, algo que resulta muy molesto en bastantes ocasiones.

Por otra parte, Android TV 13 también podría contar con importantes mejoras en lo referido al modo PiP (Picture in Picture), una función que ya está presente desde hace tiempo en Android, pero que hasta el momento ha impuesto bastantes limitaciones a los desarrolladores, que son los responsables de crear las apps que emplean dicha función. Por ejemplo, la proporción de aspecto está bastante limitada, pero esto cambiaría en esta nueva versión.

Otra novedad que también podría debutar en Android 13 TV es un modo de pantalla partida, similar al que ya podemos encontrar en la versión de Android para smartphones y tablets, pero que en este caso se podría emplear con fines audiovisuales muy interesantes, una vez que los desarrolladores puedan empezar a emplearlo.