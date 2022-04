El año pasado tuvimos la oportunidad de analizar el ASUS ROG Zephyrus M16, un portátil muy interesante por diseño y calidad de construcción, y también porque buscaba ofrecer un alto nivel de rendimiento sin renunciar a una buena movilidad. Era un objetivo muy ambicioso, pero lo consiguió, y esto hizo que nuestras expectativas con el modelo de 2022 estuvieran muy altas.

Hace unos días por fin recibimos una unidad del ASUS ROG Zephyrus M16 en su versión de 2022, y gracias a ASUS España tuvimos la suerte de poder probar la configuración más potente de dicho equipo, que incluye un procesador Intel Core i9-12900H (Alder Lake-H) y una GeForce RTX 3080 Ti Mobile, la tarjeta gráfica más potente que podemos encontrar en el sector portátil a día de hoy.

Obvia decir que, con esos dos componentes, cabe esperar un alto nivel de rendimiento, pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que ASUS ha vuelto a apostar por el equilibrio, algo que ya hizo en su momento con el modelo del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es un portátil potente, pero al mismo tiempo no es un mamotreto de más de tres kilos. Todo lo contrario, es un equipo ligero, delgado y con un diseño muy cuidado.

No quiero adelantar nada más ya que, al fin y al cabo, tenemos todo un análisis por delante. Lo que sí puedo deciros es que equipos como el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 son una clara confirmación de que, al final, potencia y movilidad no tienen por qué estar enfrentados. Ambos se dan la mano en este equipo, y lo hacen tan bien que en algunos momentos resulta difícil de creer que estamos ante un portátil de solo 2 kilogramos de peso.

ASUS ROG Zephyrus M16 2022: Primer vistazo

El modelo de 2022 repite un chasis fabricado en aleación de magnesio y aluminio, lo que se traduce en un tacto premium, y en un acabado ligero y resistente. En la tapa tenemos un acabado único con 8.279 microperforaciones que generan un efecto prismático realmente bonito, y que desde luego no dejará a nadie indiferente. Como ocurría con el modelo de 2021, ese efecto contrasta de una manera exquisita con el color negro mate del chasis, y le da un toque de distinción.

Con el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 nos encontramos con de nuevo con una línea angulosa y atemporal. El teclado que trae es de tipo isla, y se integra con un marcado enfoque minimalista, sin estridencias. La iluminación LED RGB que trae es totalmente personalizable, y su función es algo más que simple estética, ya que con ella podremos escribir con comodidad incluso en condiciones de baja o nula iluminación ambiental. Justo debajo del teclado tenemos una almohadilla táctil situada en posición central, cuyo tamaño resulta bastante generoso.

Para mejorar la ergonomía y la refrigeración del ASUS ROG Zephyrus M16 2022, la compañía taiwanesa ha repetido la conocida bisagra ErgoLift, que levanta ligeramente la zona superior del teclado, lo que hace que las interacciones con el equipo sean más cómodas y naturales, y que mejore el flujo de aire, algo fundamental para mantener bajo control sus componentes que, como anticipamos, son muy potentes.

La pantalla que trae el ASUS ROG Zephyrus M16 2022, integrada en la certificación ROG Nebula Display, es una de las mejores que he tenido la oportunidad de probar en un equipo de su clase, aunque sobre ello profundizaremos más adelante, cuando hablemos de nuestra experiencia con este equipo.

Con todo, puedo confirmaros algunos detalles técnicos importantes sobre la pantalla de este equipo. Utiliza un panel IPS de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, que reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, que tiene una tasa de refresco de 165 Hz y que está validada por Pantone y Dolby Vision. Su proporción cuerpo-pantalla es también impresionante, ya que alcanza el 94%.

A pesar de esa marcada reducción de bordes de pantalla que ha conseguido ASUS en este equipo, nos encontramos con una webcam en el marco superior, lo que significa que podremos realizar videollamadas sin tener que adquirir ningún periférico. En cuanto a las opciones de conectividad, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 raya a un gran nivel, ya que es compatible con los estándares de última generación, y deja claro, desde el primer momento, que estamos ante un portátil premium de gama alta.

Mi primer contacto con el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 fue muy positivo. Dediqué un tiempo a tocarlo y a analizarlo visualmente, y mis conclusiones previas estuvieron a la altura de mis expectativas. Es un portátil que transmite ese acabado premium y esa solidez que se espera de un equipo de su gama y de su rango de precios, tiene un diseño único, una ergonomía sobresaliente y es, además, muy ligero, tanto que podremos moverlo con una mano sin problemas, y llevarlo encima como compañero de aventuras no será ninguna tortura.

El tema del peso en un portátil es importante, sobre todo si vamos a moverlo con cierta frecuencia, aunque solo sea dentro de casa. Un equipo como el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 se puede utilizar con comodidad en casi cualquier situación, e incluso podemos tenerlo encima de las piernas sin que el peso sea un problema. Con un equipo más voluminoso y de tres kilogramos o más, la cosa cambiaría por completo.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus M16 2022

Chasis fabricado en aleación de aluminio y magnesio.

Pantalla de 16 pulgadas de tipo IPS con una proporción pantalla-cuerpo del 94% y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (16:10). Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 3 ms, una tasa de refresco de 165 Hz (soporta Adaptative Sync) y 500 nits de brillo máximo. Tiene validación Pantone y Dolby Vision, MUX Switch y Optimus.

Procesador Intel Core i9-12900H, equipado con 6 núcleos de alto rendimiento (Golden Cove) y 8 núcleos de alta eficiencia (Gracemont). Trabaja a 2,5 GHz-5 GHz, modo normal y turbo (núcleos de alto rendimiento), y suma 24 MB de caché.

GPU integrada Intel Iris Xe G7 con 96 unidades de ejecución.

Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile en su versión Max-Q, con un TGP de 100 vatios (más 20 vatios adicionales de turbo dinámico) funcionando a una frecuencia de hasta 1.175 MHz. Esta solución gráfica cuenta con un núcleo gráfico GA103 en 8 nm que suma 7.424 shaders, 232 unidades de texturizado, 96 unidades de rasterizado, 58 núcleos RT, 232 núcleos tensor, bus de 256 bits y 16 GB de memoria gráfica GDDR6. Está preparada para acelerar trazado de rayos y soporta DLSS.

32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz configurada en doble canal.

Unidad de almacenamiento SSD Samsung de tipo M.2 PCIE Gen4 x4 de 2 TB de capacidad.

Webcam HD a 30 FPS con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Conector de alimentación.

Salida HDMI 2.0b.

Conector RJ45.

Dos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A.

Un USB 3.2 Gen 2 Tipo-C compatible con DisplayPort.

Un Thunderbolt 4.

Lector de tarjetas microSD.

Jack de 3,5 mm para sonido y micrófono.

Kensington Nano Security Slot y TPM.

Teclado de tipo isla con tecnología «Overstroke», que reduce el punto de actuación manteniendo un recorrido de 1,7 mm, lo que se traduce en una experiencia de uso fantástica. Cuenta también con retroiluminación LED RGB.

Cuatro altavoces «woofer» de 2 vatios con cancelación de vibraciones y tecnología de amplificación inteligente, además de dos altavoces «tweeter» de 2 vatios. Es compatible con Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido bidireccional apoyada por inteligencia artificial y tres modos especializados en streaming y juegos, música en vivo y llamadas en grupo.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Batería de 90 Wh compatible con recarga rápida.

Peso: 2 kilogramos.

Medidas:

Windows 11 Home como sistema operativo.

ASUS ROG Zephyrus M16 2022: Nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 deja claro no estamos ante un portátil del montón, y transmite una solidez estructural y que pocos modelos han sido capaces de alcanzar. Las sensaciones que tenemos al tacto son, como anticipamos, las propias de un equipo premium, y no he apreciado ninguna zona frágil o endeble, ni siquiera en la almohadilla táctil, que suele ser una de las ubicaciones más complicadas en este sentido.

En la zona interior tenemos un tacto suave muy agradable que hace que interactuar con el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 sea una auténtica delicia, y lo mismo aplica al teclado y a la almohadilla táctil. Las teclas son suaves, tienen un tamaño considerable y una retroalimentación muy buena gracias a su recorrido de 1,7 mm. Esto, unido a la ergonomía que consigue la bisagra ErgoLift, hace que escribir y jugar con el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 sea una experiencia casi perfecta.

La almohadilla táctil no desentona en absoluto. Su posición central es todo un acierto, y tanto por tamaño como por respuesta ha cumplido con mis expectativas, ya que ofrece una precisión perfecta en el movimiento del cursor y en los «clics» directos sobre ella, y se integra a la perfección en el diseño minimalista del ASUS ROG Zephyrus M16 2022.

Pasamos ahora a hablar de la pantalla. Ya hemos dicho que el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 viene con un panel de grado IPS con un tamaño de 16 pulgadas y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles. Dicho panel se integra con unos marcos muy ajustados, lo que nos deja una relación pantalla cuerpo del 94%. ¿Qué supone esto para el usuario? Pues una experiencia más inmersiva, tanto a la hora de jugar como de disfrutar de nuestros contenidos multimedia favoritos, y unos ángulos de visión perfectos en 178 grados.

Si quieres utilizar el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 para unir trabajo y ocio en un único dispositivo tengo que darte una buena noticia, y es que es perfectamente posible, tanto por su potencia como por la calidad de la pantalla, que reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y cuenta con validación Pantone. Por otro lado, hay que recordar que la GeForce RTX 3080 Ti Mobile que monta el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es compatible con los controladores NVIDIA Studio, y que estos están optimizados para maximizar el rendimiento con numerosas aplicaciones profesionales.

Y hablando de la pantalla, el panel que trae el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 tiene una tasa de refresco de 165 Hz, lo que significa que puede actualizar la imagen hasta 165 veces por segundo, y su tiempo de respuesta es de 3 ms. Es compatible con Adaptative Sync, una tecnología que sincroniza el trabajo de la pantalla y de la GPU para hacer que ambas funcionen como un violín bien afinado, sin fallos de tearing (ruptura de la imagen) ni de stuttering (desincronización de la tasa de fotogramas).

Os puedo asegurar que la tecnología Adaptative Sync marca una diferencia muy grande en juegos, y pone la guinda a una pantalla que es casi perfecta, con una reproducción de color excelente y una densidad de píxeles por pulgada totalmente armonizada

Como cabía esperar, el rendimiento del ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es fantástico. Windows 11 y todas las aplicaciones clásicas que utilizamos normalmente con dicho sistema operativo vuelan, la respuesta es instantánea y siempre tenemos una sensación de fluidez absoluta.

El sistema de refrigeración también hace un excelente trabajo, ya que se va adaptando en tiempo real a las necesidades del equipo para buscar el mayor equilibrio posible entre capacidad de refrigeración y ruido. ASUS ha utilizado metal líquido en el ROG Zephyrus M16 2022, un material de contacto que se ha convertido en un clásico dentro de los equipos premium de la compañía porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, puede reducir las temperaturas entre 8 y 10 grados. Esto puede marcar una diferencia muy grande, sobre todo cuando superamos el umbral de los 80 grados.

Bajo un uso normal con aplicaciones que no son muy exigentes, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es bastante silencioso, pero cuando le pedimos que desarrolle su máximo potencial los ventiladores empiezan a trabajar a tope, y es ahí cuando nos encontramos con un nivel de ruido considerable. No obstante, de nuevo hay que destacar que es comprensible ya que nos encontramos ante un equipo de solo 2 kilogramos que monta una GeForce RTX 3080 Ti Mobile y un Core i9-12900H.

A través del software ASUS Armoury Crate podemos acceder a una gran cantidad de opciones de personalización, incluyendo cosas tan importantes como el perfil de los ventiladores, el interruptor MUX, información clave sobre el uso de recursos y el estado del sistema, el control de la iluminación LED RGB y el perfil de la pantalla, entre otros. En la galería adjunta encontraréis algunas de las herramientas más interesantes que incluye dicho software, y podéis ampliarlas haciendo clic directamente en ellas.

En lo que respecta al sonido, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 mantiene un nivel muy bueno, a la altura de lo que podemos ver en el modelo del año pasado, así que no tengo nada que objetar en este sentido. Es un detalle importante, ya que en aquellos portátiles cuyos altavoces no llegan a un mínimo de calidad se acaba haciendo imprescindible jugar con auriculares. Con el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 no tendremos ese problema.

ASUS ROG Zephyrus M16 2022: Rendimiento en pruebas sintéticas

El cerebro del ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es un Intel Core i9-12900H, un procesador de gama alta que utiliza la arquitectura Golden Cove en sus 6 núcleos de alto rendimiento, y la arquitectura Gracemont en sus 8 núcleos de alta eficiencia. La prueba de rendimiento en CPU-Z confirma que tiene un IPC muy alto, y que su rendimiento en multihilo es excelente. Se impone sin problemas al Core i9-11900K.

Los resultados que hemos obtenido en Cinebench confirman lo que os hemos dicho anteriormente, que el Intel Core i9-12900H que trae el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es capaz de ofrecer un rendimiento sobresaliente. En monohilo, posiciona en lo más alto, y en multihilo se acerca a procesadores con un consumo mucho mayor, y con una mayor cantidad de núcleos e hilos, como el AMD Threadripper 1950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos, y cuyo consumo es muchísimo más alto ya que se trata de un procesador HEDT de escritorio.

Saltamos ahora a ver el rendimiento en PassMark. Comparado con el modelo de 2021 que tuvimos la oportunidad de probar, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 en su configuración tope de gama logra prácticamente doblar la puntuación de aquel, y consigue una victoria sustancial en todos los niveles y pruebas. Los números hablan por sí mismos, pero destaca especialmente la mejora de rendimiento en 3D, en CPU y en SSD.

Las pruebas de rendimiento sintético confirman que el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 ha dado un gran salto frente al modelo del año pasado. Sí, hay que tener presente que estamos comparando un modelo con una GeForce RTX 3080 Ti Mobile con otro que montaba una GeForce RTX 3060 Mobile, pero incluso obviando eso nos encontramos con que el modelo de 2022 marca una evolución importante en rendimiento CPU, SSD y de memoria.

ASUS ROG Zephyrus M16 2022: Pruebas de rendimiento en juegos

Saltamos ahora a valorar el rendimiento del ASUS ROG Zephyrus M16 2022 en algunos de los juegos actuales más exigentes. Antes de nada, quiero destacar que el hecho de que ASUS haya unido una GeForce RTX 3080 Ti Mobile y una pantalla con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles es todo un acierto, ya que en ese nivel el DLSS marca una diferencia importante, y contribuye a mejorar el rendimiento de forma sustancial, como vamos a ver a continuación.

Las gráficas confirman que el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es un portátil muy potente, y que es capaz de mover cualquier juego actual en 1600p, su resolución nativa, y con calidad máxima sin problema. De hecho, es incluso capaz de mover algunos títulos con dicha configuración y trazado de rayos sin tener que activar el DLSS.

Si activamos dicha tecnología vemos un salto importante en materia de rendimiento, incluso aunque nos quedemos en el modo rendimiento. Dicho modo ofrece una calidad superior a la nativa en la mayoría de los casos, gracias al proceso de suavizado que se obtiene durante la reconstrucción de la imagen. En modo rendimiento, el DLSS consigue impulsar la tasa de fotogramas por segundo de una manera impresionante, y lo mejor es que, al partir de una resolución de 1600p, mantiene un excelente nivel de detalle.

El DLSS marca una diferencia importante, y es un aliado indispensable para contrarrestar la pérdida de rendimiento que se produce al activar el trazado de rayos. En Cyberpunk 2077, por ejemplo, tenemos una tasa de 19 FPS sin DLSS, lo que significa que es injugable. Solo con activar el DLSS en modo calidad pasamos a una media de 33 FPS, lo que nos deja una experiencia jugable. Si lo configuramos en modo rendimiento, la situación mejora considerablemente y pasamos a una media de 49 FPS.

En ciertos títulos, como Wolfenstein Youngblood, Shadow of the Tomb Raider y DOOM Eternal, la GeForce RTX 3080 Ti Mobile es capaz de mantener una tasa de FPS buena con trazado de rayos activado sin tener que recurrir al DLSS, algo que dice mucho de su potencia, y del salto generacional que ha conseguido NVIDIA con Ampere y los núcleos RT de segunda generación.

Temperaturas, frecuencias de trabajo y autonomía

Ya hemos visto que en términos de rendimiento el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 ha cumplido de sobra con nuestras expectativas, ¿pero qué hay de las temperaturas de trabajo? Es un tema importante porque, como hemos dicho, este equipo integra dos componentes muy potentes en un chasis muy compacto, y en un formato muy ligero (apenas 2 kilogramos de peso).

Como podemos ver en la gráfica adjunta, los valores se mantienen en unos niveles más que aceptables bajo un uso normal, ya que tanto el procesador como la tarjeta gráfica se mantienen en la franja de los 80 grados, un nivel que podemos considerar como seguro. Los picos máximos de temperatura son elevados, pero no llegan a un nivel que deba preocuparnos.

Para disipar todo el calor generado, los ventiladores deben trabajar a plena potencia, y esto se deja notar tanto en el ruido como en la temperatura que alcanza el chasis en la zona superior, justo encima de las teclas de función dedicadas. Como nota curiosa, la GPU se mantiene en casi todo momento con un consumo de 100 vatios, lo que significa que ese modo dinámico que permite incrementar el consumo en 20 vatios apenas tiene margen de activación.

En lo que respecta a su autonomía, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 registró un máximo de poco más de 6 horas y media por carga de batería con un uso básico y un brillo de pantalla reducido. No está mal, sobre todo teniendo en cuenta que no utiliza componentes de consumo ultrabajo.

No quiero terminar sin compartir con vosotros un repaso a las frecuencias de trabajo que llega a alcanzar la GeForce RTX 3080 Ti Mobile que monta el ASUS ROG Zephyrus M16 2022:

Máximo registrado: 1.837 MHz.

Mínimo registrado: 760 MHz.

Frecuencia media: entre los 1.1160 MHz y los 1.440 MHz.

Notas finales: Dos kilogramos de pura potencia

El ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es un portátil que no se limita a mantener la filosofía del modelo del año pasado, sino que se atreve a mejorarla. Estamos ante uno de los mejores equipos de su categoría, y es que este modelo nos permite disfrutar de toda la movilidad propia de un portátil de solo dos kilogramos y un grosor de apenas 2 centímetros, y de toda la potencia que podríamos esperar de un equipo gaming de gama alta equipado con componentes de última generación.

ASUS ha sabido equilibrar a la perfección el binomio movilidad-rendimiento en el ASUS ROG Zephyrus M16 2022, y también ha cuidado al máximo el diseño y la calidad de construcción. Este portátil tiene una estética bien perfilada, con una línea angulosa y minimalista acompañada de un toque gaming muy sutil y sin excesos. Su calidad de construcción también está a la altura del conjunto, ya que presenta una terminación muy sólida gracias a su chasis fabricado en aleación de aluminio y magnesio.

El teclado y la almohadilla táctil respondieron a la perfección en todo momento, y me permitieron disfrutar de una experiencia muy buena tanto jugando como escribiendo durante varias horas. La pantalla tiene una calidad fantástica, tanto por nitidez como por ángulos de visión y representación del color, y nos permitirá disfrutar de una experiencia de nueva generación con nuestros juegos favoritos, gracias a sus 165 Hz y al soporte de la tecnología Adaptative Sync.

Por lo que respecta al rendimiento, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es muy potente, tanto que a veces es difícil creer que estamos ante un equipo de solo 2 kilogramos de peso y con un formato tan compacto. La unión de un Intel Core i9-12900H y una GeForce RTX 3080 Ti Mobile nos permitirá disfrutar de las tecnologías más avanzadas del sector, incluyendo trazado de rayos acelerado por hardware y DLSS, y podremos afrontar cualquier desafío con todas las garantías.

En general lo tengo muy claro, el ASUS ROG Zephyrus M16 2022 es un equipo casi perfecto. Solo tengo dos «peros», el primero es el ruido de los ventiladores a plena carga, y el segundo su precio de venta, que ronda los 4.000 euros. Con todo, ambos son entendibles, ya que estamos ante un portátil muy compacto y ligero que monta los componentes más avanzados del momento. Una buena opción, sin duda.