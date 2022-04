Sería poco ético ocultar que llevo meses esperando LEGO Star Wars: La Saga Skywalker. Así, el martes cinco de abril, el día que el juego finalmente llegó a todas las plataformas (PC, PlayStation 5 y 4, Xbox Series X|S y One, y Nintendo Switch), empecé a probarlo tan pronto como tuve oportunidad y, bueno, digamos que fue uno de esos días en los que no te vas precisamente pronto a dormir. Y es que, como ya aclaré en ese momento, lo esperaba con muchas ganas desde que fue presentado en la Gamescon 2021. Aclaro esto para no ocultar que lo esperaba con los brazos abiertos.

Dicho esto, también considero importante aclarar que, de la mano de la espera, también llegaron los temores: ¿Estaría LEGO Star Wars: La Saga Skywalker a la altura de las expectativas? No en vano, como nos indica su propio nombre, su objetivo era cubrir todo el arco de las tres trilogías, desde el episodio I hasta el episodio IX, un proyecto enormemente ambicioso, y en el que era posible pecar tanto por exceso como por defecto, y en el que el exceso de fidelidad al original se podía traducir en un desarrollo muy lento, mientras que apartarse demasiado no encajaría en la historia que todos conocemos.

Así, al enfrentarse a este desarrollo, TT Games se enfrentaba a un importante y complejo desafío. Afortunadamente, el background de este estudio, responsable de los títulos anteriores del universo LEGO, eran una razón para pensar en positivo, pero aún así, los éxitos del pasado no aseguran los del futuro. Así, lo único que quedaba era esperar a la llegada de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker para confirmar si el estudio se ha mantenido en el sendero luminoso o, por el contrario, si sus pasos lo habían llevado al sendero tenebroso. Y en una opinión muy, muy resumida, ya puedo afirmar que la espera ha merecido la pena.

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker – Requisitos técnicos

Empecemos por ver qué hardware necesitas, según su desarrollador, para poder jugarlo:

Requisitos mínimos: SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-2400 o AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 gigabytes de RAM

8 gigabytes de RAM Gráficos: GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7850

GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7850 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 40 gigabytes de espacio disponible

Requisitos recomendados: SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Procesador: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 3100 Memoria: 8 gigabytes de RAM

8 gigabytes de RAM Gráficos: GeForce GTX 780 o Radeon R9 290

GeForce GTX 780 o Radeon R9 290 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 40 gigabytes de espacio disponible Como puedes comprobar, no hablamos de un título especialmente exigente. No obstante, sí que es importante tomárselos en serio, pues como podrás ver en el vídeo que encontrarás un poco más adelante, los gráficos de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker son un elemento destacable del juego. En este punto hay que entender que lo que busca el título no es una estética foto realística, claro, sino una estética LEGO muy, muy cuidada, algo que también es exigente. Si eres seguidor de los títulos de Lego, seguramente recordarás que hace 15 años (sí, ya ha pasado tanto tiempo) se publicó LEGO Star Wars: The Complete Saga, que abarcaba las dos trilogías estrenadas hasta el momento, es decir, los episodios I, II, III, IV, V y VI. En este vídeo de ElAnalistaDeBits, puedes comprobar la enorme evolución de los gráficos entre ambos títulos.

Ahora bien, aunque lo primero que salta a la vista en la comparación es lo referido al apartado gráfico, hay otro punto que queda aclarado con este vídeo, y que también es muy importante. Y es que hablamos de un nuevo desarrollo, no una remasterización de LEGO Star Wars: The Complete Saga a la que se hayan sumado los episodios VII, VIII y IX. Y aunque hace ya muchos años que jugué a The Complete Saga, al probar LEGO Star Wars: La Saga Skywalker este punto se ha confirmado por completo.

Esto, claro, en lo referido al propio juego. Argumentalmente, claro, es inevitable que LEGO Star Wars: LA Saga Skywalker y The Complete Saga coincidan, pues ambos títulos ofrecen un modelo jugable de una historia de sobra conocida, y de la que no se pueden alejar si aspiran a llevarnos de nuevo a las tribulaciones de Star Wars. Y, precisamente por eso, que aún así el estudio no haya tirado de la fórmula fácil de la remasterización ampliada, ya me parece un punto positivo a destacar.

Vive la historia de los Skywalker… o no

Una de las primeras cosas que llaman la atención de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es la sensación de libertad, tanto en los desafíos a acometer como en el propio mapa del juego. De manera inicial, puedes arrancar tu aventura en el episodio I, el episodio IV y el episodio VII, es decir, que podrás empezar por la trilogía que prefieras. Sí que hay una limitación, lógica por otra parte claro, y es que los siguientes episodios de cada trilogía estarán bloqueados hasta que completes el anterior.

No obstante, y como decía, desde el primer momento se siente una gran libertad, ya que podrás emplear al personaje que prefieras (de los disponibles en cada nivel), podrás seguir las indicaciones para ir avanzando en la historia o explorar a fondo cada ubicación para recoger todas las piezas disponibles, encontrar y completar misiones secundarias, etcétera. Además, a medida que vayas cubriendo fases de la trama principal, verás desbloquearse personajes, naves, minijuegos y otros elementos que podrás emplear en el modo de juego libre.

Lo que me lleva al mapa. Para LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, podemos decir que el estudio ha ido a lo grande y, en consecuencia, el mapa comprende todas las ubicaciones relevantes de las tres trilogías. Así, y una vez desbloqueadas, podrás recorrer libremente todos los lugares paradigmáticos de los nueve episodios.

Y en este punto hay algo que me parece muy importante aclarar: de un tiempo a esta parte, han proliferado los juegos de mundo abierto con mapas enormes, pero bastante flojos en lo referido a la parte sustancial. Kilómetros y kilómetros de mapa que poco o nada aportan en realidad, más que dilatar las distancias entre el punto A y el punto B. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker no tropieza en esa piedra. Muy al contrario, a que ofrece un mapa bastante extenso con multitud de localizaciones, se suma que éstas son particularmente ricas. Desde NPC con diálogos divertidos hasta rincones con piezas, todo el mapa está, y se siente, muy vivo.

Argumentalmente hablando, ninguna sorpresa. Como ya comentaba al principio, su propio nombre ya nos adelanta lo que podemos esperar. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker nos pondrá en la piel de los protagonistas de los nueve episodios. Para tal fin, los creadores han tomado y sintetizado la trama de cada una de las nueves películas, tomando los momentos más icónicos y reconocibles, y en base a los mismos han diseñado los niveles jugables.

Ahora bien, esto no significa que las misiones del juego sean un calco de las secuencias de las películas. Con el fin de que el juego resulte más entretenido, se han permitido añadir elementos que no encontramos en las películas, pero que se traducen en minijuegos y misiones que hacen que la experiencia resulte mucho, mucho más divertida, que si se hubieran limitado a trasladar las películas a un modo jugable. Y es que no debemos olvidar algo muy importante, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, como su propio nombre indica, toma La Guerra de las Galaxias, sí, pero en combinación con el universo LEGO.

Un juego para todos… o casi

Y precisamente por hablar de LEGO, es el momento de preguntarnos si LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es un juego para niños, para adultos, para fans, etcétera. Y en mi opinión, tras haberlo probado, y con la experiencia de haber disfrutado previamente de otros muchos títulos del universo LEGO, TT Games ha vuelto a hacer un juego disfrutable por la inmensa mayoría. Con solo una excepción, que comentaré más adelante.

Su diseño, su sentido del humor, tan característico de LEGO, y el modo en el que se dulcifican (que no modifican, esto es importante) algunos de los momentos más oscuros de la saga, hacen que sea un juego adecuado para todas las edades, algo que acredita su clasificación PEGI 7, frente a la clasificación de algunas de las películas de la saga en algunos países, como el episodio III, que en Suiza solo está recomendado a partir de los 12 años. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker suaviza dichos momentos (como la muerte de Qui Gon Jinn o Anakin tras perder el combate con Obi Wan arrastrándose por la lava).

En cuanto a su jugabilidad, hablamos de un juego fácil, que plantea no pocos desafíos, pero que son fácilmente asumibles. Esto, en otros títulos, podría parecerme una rémora, pero en este caso, en el que se mezclan las ganas de jugar con las de disfrutar al revivir la historia, me parece un punto a favor. Y es que no solo lo hace accesible tanto a niños como a personas no especialmente habilidosas con los juegos, sino que también facilita el disfrute de la trama.

Ahora bien, si lo deseamos, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker puede ser bastante menos sencillo. Tan solo tendremos que acceder a la configuración del juego y desactivar las ayudas que queramos. Y si eliminamos todas, el juego resulta, sin duda, bastante más desafiante. Así, es solo cuestión de que decidamos qué estilo de juego queremos. ¿Un paseo por el campo? ¿Un paseo por el campo un día de lluvia? ¿Un paseo por el campo un día que llueven lápices afilados? Al gusto. De primeras, el juego te lo pone fácil, pero está en tu mano complicarlo todo un poco más.

No hablamos, por lo tanto, de un juego particularmente difícil. Los amantes de los desafíos extremos, las personas que añadirían un nivel de dificultad más alto a Dark Souls intentarían hacer un speed run no hit, no encontrarán en LEGO Star Wars: La Saga Skywalker un desafío de gran calado que los haga sudar tinta y arrojar el pad a la mesa (o al suelo) para expresar su frustración-disfrute. No, hablamos de un juego «amable», que te lo pondrá tan fácil como tú lo desees, para adaptarse al perfil de la gran mayoría.

¿Fan Service? Sí, gracias

Hay pocos conceptos más denostados en la actualidad que el fan service, es decir, incluir en un argumento (de cine, juegos, literatura, etcétera) elementos muy representativos y queridos por una parte de la audiencia. Por ejemplo, la maravillosa serie Stranger Things es un baño de fan service para los amantes de la nostalgia de los años ochenta. Y claro, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es un baño de fan service para los amantes de Star Wars, pues al fin y al cabo reproduce toda la historia troncal de dicho universo.

El problema con el fan service se encuentra en su abuso, cuando un proyecto se sostiene exclusivamente en el intento de satisfacer a los fans (y no miro a nadie, JJ Abrams…) y cuando dichos elementos se añaden sin orden ni concierto, como parches dedicados exclusivamente a «ganarse» a determinada audiencia. Esta, desgraciadamente, es una piedra en la que se tropieza habitualmente en estos tiempos, pero aclaro,, cristalinamente, que no es el caso de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker.

El juego es una reproducción bastante fiel (con las licencias que he comentado anteriormente) de la saga original, pero lo hace de una manera natural, sin artificios, sin cebarse en la nostalgia, sin ceder a la mitificación de personajes, naves y otros elementos. Los fans disfrutarán de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker de manera natural, reencontrándose con una historia que conocen muy bien, y en la que no se encontrarán con estridencias que provoquen rechazo alguno.

Personalmente, suelo emplear un indicador para saber si un contenido, del tipo que sea, hace un uso racional o abusa del fan service, y es valorar hasta qué punto es atractivo para alguien que no conozca los precedentes, o que éstos no supongan nada en especial para dicha persona. Esto me recuerda, por ejemplo, al infumable juego de Perdidos publicado por Ubisoft hace ya más de una década. Aquello era fan service MAL. Sin embargo, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, es perfectamente disfrutable para alguien que haya vivido en Marte hasta ahora y no sepa qué es Star Wars. Así sí.

El mejor juego de LEGO hasta la fecha

Tengo, como ya he contado anteriormente, muchas horas de juego en muchos de los títulos del universo LEGO, y mi opinión de ellos oscila entre «bien» y «sobresaliente». Por ejemplo, con el título basado en Los Increíbles, disfruté como un peque. Sin embargo, ninguno de los títulos anteriores me ha enganchado como lo ha hecho LEGO Star Wars: La Saga Skywalker. Con ninguno de ellos he abusado tanto del «cinco minutos más» a horas ya intempestivas.

Y sé que puede parecer que hablo como fan de LEGO y fan de Star Wars, pero en este punto debo aclarar que no es el caso. Me gusta mucho Star Wars, pero siempre he sido más de Star Trek, y en mi infancia no jugaba con LEGO, sino con un tambor de Colón lleno de piezas de Tente. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker me gusta porque me gustan ambos elementos, cierto, y porque no soy inmune al fan service, pero por encima de todo eso, principalmente me gusta porque es un juegazo, probablemente el mejor jamás firmado por LEGO.