Trust GXT Thian, análisis: comodidad y simplicidad para enfocarse en el juego

Sumándose a la reciente llegada de periféricos gaming de la marca, hemos tenido la ocasión de probar los recién presentados Trust GXT Thian, unos auriculares inalámbricos de gama media y precio económico, que nos sorprenden con algunas características interesantes como la compatibilidad de uso multiplataforma para ordenadores y consolas, o su diseño minimalista monocromo que, sin la necesidad de luces u otros añadidos, encajará a la perfección en la setup de cualquier jugador.

Así pues, a continuación os ofrecemos este pequeño análisis con nuestras impresiones de este periférico que nos ofrece comodidad y simplicidad para permitirnos enfocarnos en el juego.

Especificaciones Trust GXT Thian (GTX 391)

Controlador 40 milímetros con imán de neodimio Altavoz Circumaural cerrado Respuesta de frecuencia De 20 a 20.000Hz Impedancia 32 Ω Sensibilidad 100 dBSPL/mW (a 1kHz) Conectividad Dongle USB a 5.8 GHz y cable auxiliar jack de 3,5 milímetros Dimensiones 160 x 190 x 75 milímetros Peso 197 gramos Precio Desde 69,99 euros

Lo primero a destacar es que esta simpleza tendrá su recompensa, cambiando lo estrafalario de los dispositivos gaming a los que estamos ya acostumbrados, por un diseño más funcional con un gran foco hacia el confort del jugador. Y es que estos auriculares se presentan bajo una estructura bastante robusta aunque ligera, alcanzando un peso bastante liviano de apenas 197 gramos, incluyendo unas almohadillas en ambas orejeras y la diadema, forradas con una capa interior de malla para asegurar la máxima comodidad incluso en las sesiones de juego más largas, y una cubierta exterior de polipiel con detalles blancos que les otorga un carácter más estilizado.

Cada vez estamos viendo una mayor separación para el uso de este tipo de materiales plásticos, optando por acabados de mayor calidad con micro-perforaciones o una combinación con otros tejidos como la tela (como en este caso) para asegurar un flujo de aire mayor. Y es que una cosa que sí que he notado en los GXT Thian es que gran parte de su comodidad llega de esta frescura en las orejas. Un atractivo que se acentúa aún más con el verano a la vuelta de la esquina. Aun habiendo hecho uso de los mismos durante sesiones de trabajo y juego por igual, llegando a superar las 10 horas de uso diarias, el calor no ha llegado a suponer una penga en ningún momento.

Por otra parte, un detalle que me gusta siempre destacar a nivel personal, es el hecho de la presión de los auriculares, bastante bien ajustada en el caso de los GXT Thian. Y es que pese a que es cierto que no he llegado ha sufrir de ningún movimiento en las gafas, es cierto que el tamaño general de los auriculares se hace algo pequeño para mi cabeza, evitando esa sensación de inmersión ligada a poder olvidar que llevamos uno de estos periféricos. Aunque una vez más, se trata de un apunte menor, sin llegar a ser una presión suficiente como para provocar molestias adicionales u otras problemáticas derivadas como que se nos claven las gafas tras las orejas.

Por último pero no menos importante, sí que me ha gustado el hecho de poder encontrar unos controles integrados para el encendido y apagado, el silencio del micrófono y el control del volumen en la parte trasera del auricular izquierdo.

En cuanto al resto de su construcción, nos encontramos con un micrófono flexible de patrón unidireccional con un filtro antipop que nos ayudará a garantizar que nuestras conversaciones o grabaciones se escuchen con una mayor claridad, no sólo evitando que se cuelen algunos ruidos como la respiración, sino también ofreciendo un pequeño aislamiento frente a los ruidos ambientales. Además, el brazo de este micrófono cuenta con un sistema giratorio, pudiendo retirarlo hasta una posición paralela a la diadema de la oreja cuando no estemos haciendo uso de él.

Aunque sin duda la característica principal de estos auriculares es su conectividad inalámbrica, que nos permite olvidarnos de los cables para ofrecernos una libertad de movimiento para centrarnos en exclusiva en nuestros juegos.

Además, el hecho de que contemos con un dongle USB nos permitirá no sólo una facilidad de uso Plug and Play en cualquier ordenador Windows y Mac OS, sino que nos añade la posibilidad de contar con una compatibilidad mucho mayor, pudiendo utilizar estos auriculares en otras plataformas como todos los modelos de PS4 y PS5, además de tabletas y cualquier otro dispositivo con una entrada de este tipo.

Aunque este no será le único método para conectar los auriculares, contando también con un cable jack de doble extremo que nos permitirá usar este periférico de manera analógica en todavía más plataformas incluidos los teléfonos inteligentes e incluso los mandos de Xbox One y Xbox Series.

Si bien por supuesto seguimos ante unos auriculares de gama media, en general el rendimiento de los GXT Thian resulta bastante adecuado para prácticamente todas las tareas, con una buena reproducción de música, unos ajustes buenos para la reproducción de vídeos o streamings sin saturar la voz ni los contenidos, además de por supuesto para los propios juegos, en los que ahora nos centraremos un poco más.

Así pues, si bien es cierto que la compañía anuncia este conector con «una conexión rápida de 5,8 GHz», en mi caso no he podido evitar encontrar una pequeña interferencia a modo de pequeños «chasquidos» durante algunos momentos de su uso al conectarlo en los puertos USB 3.0 de mi sobremesa. Algo que curiosamente no pasa en el resto de puertos 2.0 ni en este mismo ordenador ni el las pruebas adicionales realizadas en mi portátil y consolas.

Dicho esto, es cierto que la reproducción no llegó a sufrir ni un sólo corte durante todo el tiempo de uso, mostrando en todo momento una reproducción bastante nítida para todos los tonos, destacando una buena amplitud para los graves.

Por otra parte, un detalle destacable de su uso es el hecho de que, aunque contemos con una rueda de volumen integrada en los mismos, ese control del volumen se centra en exclusiva en en la salida de los propios auriculares en lugar de realizar un cambio en la configuración de sonido del propio ordenador, por lo que aunque sin duda se trata de una ayuda bastante bien recibida, no nos ofrecerá una independencia total.

Actualmente ya podemos encontrar los Trust GXT Thian disponibles a través de la web oficial de la compañía, así como algunos distribuidores digitales como Amazon, o las tiendas físicas de GAME, bajo un precio de salida bastante económico que apenas alcanzará los 69,99 euros.