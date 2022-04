Spotify rebaja su apuesta para competir con Clubhouse

Spotify es una de las muchas compañías que, durante el año pasado, quisieron plantar cara a Clubhouse. Y es que pese a que ahora no parece demasiado en boga, recordemos que el primer semestre del año pasado fue uno de los servicios más comentados y, gracias a su política de acceso exclusivo a través de invitaciones, fueron muchas las personas que pasaron bastante tiempo deseando poder acceder al servicio. Además, la participación de algunas celebridades supuso la guinda del pastel, haciendo que el interés por el servicio se desatara.

Twitter, Facebook, Instagram, Spotiffy… todo el mundo quiso responder rápidamente a la amenaza que suponía Clubhouse. El caso de mayor éxito es, sin duda, el de los Espacios de Twitter, mientras que otros, como Greenroom de Spotify, pasaron sin pena ni gloria, y eso que en algunos casos, como el de Green Room, no solo se desplegó y publicitó el servicio, sino que incluso se llegó a establecer un presupuesto para remunerar determinados contenidos en la plataforma.

Green House, como te contamos hace ya unas semanas, dejó de ser un servicio segregado, pasando a incluirse y ofrecerse desde la propia interfaz de las apps de Spotify. Resultaba llamativo que, en un primer momento, el servicio de streaming hubiera optado por esta modalidad, con la que incluso era necesario crear una cuenta de usuario, pues las credenciales eran independientes de las de Spotify. Una extraña decisión que, como digo, fue revertida hace unas semanas.

No obstante, si bien esto podía parecer un esfuerzo para mejorar la visibilidad y el rendimiento del servicio, hoy sabemos por The Verge que Spotify ha eliminado el fondo que había establecido para remunerar a creadores en Green Room. Así, dado que el fondo fue anunciado en junio del año pasado, la iniciativa no ha durado ni un año y, lo que es peor, según podemos leer en dicho artículo, en realidad nunca ha llegado a remunerar a un solo creador.

Algo que me llama mucho la atención es que Spotify anunció este fondo económico en junio del año pasado, coincidiendo en el tiempo con los pasos de Clubhouse para pasar a ser una plataforma totalmente abierta. ¿Quizá fue una acción de marketing para intentar atraer a creadores, frente al miedo de que estos saltaran de manera masiva a Clubhouse? Esto explicaría que ahora, cerca de un año después y con Clubhouse brillando bastante menos, haya llegado el momento de dar por finalizada la campaña para defenderse de esta «amenaza».