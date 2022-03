Spotify integrará las funciones de audio de Greenroom

Creo que el punto de partida para esta noticia debe ser preguntarte si conoces Spotify Greenroom. Y no te sientas culpable o ignorante si no es así. Yo mismo debo reconocer que he sabido de su existencia hace solo unos minutos y, tras consultarlo con varias personas (un mini sondeo de emergencia), de quince personas, ¿sabes cuántas lo conocían? Si has dicho cero entonces has acertado de pleno. Y para ser un servicio de Spotify, que haya pasado tan desapercibido resulta, cuanto menos, llamativo.

Si no lo conoces, que es lo más probable, Spotify Greenroom es, por explicarlo de manera muy resumida, la respuesta de Spotify a Clubhouse. Como ya recordamos hace unos días, al hablar de los clips de audio de los Spaces de Twitter, durante el primer semestre del año pasado, cuando la popularidad de Clubhouse creció como la espuma, muchos servicios online corrieron para empezar a ofrecer una función similar dentro de los mismos, para intentar atraer a los usuarios interesados por este novedoso formato de charlas de audio en vivo.

Lo curioso es que, mientras que la mayoría de los servicios buscaron la integración de su «adaptación» de Clubhouse dentro de los mismos, la compañía de referencia del streaming de audio prefirió ofrecerla de manera independiente y, en consecuencia, no la integraron ni en las apps ni en la interfaz web de acceso al servicio. En su lugar, publicaron una app independiente que, además, ni siquiera se llama Spotify Greenroom (aunque aparezca al hacer una búsqueda por dicho nombre). Al menos en la App Store de iOS para España, su nombre es Sports Radio App – Locker Room. Sin referencia alguna a Spotify.

Esto, en mi opinión, ya nos pone sobre la pista de la razón (o al menos una de ellas) por la que el servicio es tan poco conocido. Spotify podría haber sacado partido de la enorme base de instalaciones con las que ya cuenta. Sin embargo, quizá por buscar un despliegue más suave, optaron por segregar Greenroom. Sin embargo, sea porque los números no dan, o porque esa era la intención inicial de Spotify, y ahora la compañía desea hacerlo crecer, esto está a punto de cambiar.

Y es que, según podemos leer en Bloomberg, Greenroom dejará de ser un servicio independiente y, en su lugar, se integrará en Spotify. Además, también veremos cambiar su nombre, que pasará a ser Spotify Live, una referencia bastante más clara a lo que ofrece esta función. El cambio está previsto para algún momento de este año. Y recordemos que la compañía se suele tomar cualquier cambio con bastante calma, por lo que es posible que todavía tengamos que esperar algunos meses.

Sea como fuere, parece un movimiento inteligente por parte de la compañía, al menos en lo referido a darle más visibilidad al servicio. Ahora, claro, habrá que ver la acogida del mismo por parte de los usuarios y, además, qué ocurrirá con las cuentas de usuario del servicio. Y es que para usar Greenroom es necesario crear una cuenta, que luego se puede conectar con la de Spotify, un modelo que dejará de tener sentido cuando ambos servicios se integren.

Y es que, otro punto, pero muy importante, Greenroom no requiere de una cuenta de usuario de Spotify, además de ser totalmente gratuito. Se entiende que estos usuarios (los que no tienen cuenta en el servicio «padre») tendrán que migrar las cuentas a Spotify. Ahora bien, ¿seguirá siendo un servicio gratuito? Cabe esperar que sí, incluirlo exclusivamente en los planes de pago sería como dispararse en el pie, o en los dos pies, en realidad. Y no, definitivamente no parece una buena opción.