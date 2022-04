Microsoft Edge es, y llevo tiempo diciéndolo, uno de los mayores aciertos de Microsoft en los últimos tiempos. Aunque claro, en este punto es importante aclarar que me refiero a la historia que empieza a escribirse cuando Microsoft finalmente descarta su propio motor y adopta Chromium. Hasta ese momento, no era más que una evolución de Internet Explorer, pero desde ese momento, con un equipo de desarrollo volcado en añadir mejoras a un navegador mucho más compatible que hasta entonces, vemos como la valoración del mismo empieza a sumar puntos.

No todo en su historia es perfecto, claro, también ha habido algún tropezón, pero como ya te contábamos cuando llegó a su versión 100, Microsoft Edge sigue creciendo en múltiples sentidos y, entre ellos, en su porcentaje de participación en el mercado de los navegadores. Y es que recientemente se coronó como el segundo más empleado en el entorno PC, por detrás del todopoderoso Google Chrome, pero unas décimas por encima de Apple Safari, al que arrebató la medalla de plata.

Este es, como ya sabes, un mercado muy competitivo, por lo que ningún desarrollador se puede dormir en los laureles, o se expone a ver sus números menguar hasta arrastrarlo a la irrelevancia. En Microsoft son muy conscientes de ello, y también de la mejora en cuota de usuarios (y sobre todo en valoración) de su navegador y, en consecuencia, trabajan constantemente en nuevas funciones con las que satisfacer a los usuarios ya existentes, y atraer a aquellos usuarios que todavía no se han animado a probar Edge.

En esta línea, y como podemos leer en WindowsLatest, Microsoft Edge está probando una función automática de guardado de contraseñas. Así, a diferencia de lo que ofrecen los navegadores, que al detectar que el usuario emplea un conjunto de credenciales en una página web, muestran un mensaje en el que nos ofrecen almacenarla en su gestor, con esta nueva función Edge directamente almacenaría el nombre de usuario y la contraseña, de manera automática y sin consultar al usuario.

No me cabe la menor duda de que en Redmond son muy conscientes de los recelos que puede generar esta función y, por lo tanto, cuando debute en Microsoft Edge no lo hará de manera predeterminada. Tendrá que ser el usuario quien acceda a la configuración (o quizá se muestre algún mensaje para informar sobre ella) para poder activarla y que, a partir de ese momento, ya no sea necesario confirmar que queremos guardar dicha clave.

Para los usuarios que hayan decidido confiar en el gestor de claves de Microsoft Edge, esta puede ser una función bastante cómoda, pero para aquellos que no confían en la tecnológica, puede generar cierta desconfianza. ¿Cuál es tu caso? ¿Confías en el gestor de credenciales del navegador de Microsoft y activarías esta función?