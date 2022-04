YouTube Shorts está probando las inserciones publicitarias

YouTube Shorts es la respuesta de Google al aplastante éxito de TikTok entre los más jóvenes y, aunque quizá en menor medida, también a los reels de Instagram. Y es que el formato de vídeos cortos se ha mostrado como algo más que una tendencia temporal, dado que pasan los años y los números de ambos servicios se mantienen en crecimiento constante, y quitan el sueño a la competencia. Tanto es así que, para conseguir atraer al máximo posible de creadores a este nuevo formato, Google decidió crear un fondo con el que incentivar económicamente la creación de estos vídeos para YouTube Shorts.

No cabe duda de que el formato está funcionando bien en YouTube, pues cada vez podemos ver a más creadores dar el salto al mismo, al punto de que no me sorprende que Google haya creado un apartado específico para los mismos, accesible desde el menú tanto de su interfaz web como del de sus apps. Doy por seguro que, al menos a corto y a medio plazo, YouTube Shorts seguirá siendo una apuesta estratégica para la compañía.

Ahora bien, de nuevo nos encontramos ante una de esas situaciones en las que es necesario rentabilizar algo que, por lo demás, es un éxito. Y es que los usuarios agradecen siempre las novedades, pero los accionistas e inversores tienen la costumbre de esperar un cierto rendimiento económico de sus participaciones. Así, Google debe empezar a trabajar en la rentabilidad de YouTube Shorts, y parece que han encontrado la manera.

Y es que, según podemos leer en Bloomberg, Google ya ha iniciado las pruebas de inserción de publicidad en las visualizaciones de YouTube Shorts, una prueba que de momento ha sido bastante limitada pero que, según afirma el director comercial de Google, ha tenido una buena acogida inicial. Esta información le fue presentada a los inversores ayer martes, y en base a lo positiva que parece estar resultado esta primera prueba, podemos dar por seguro que veremos como se incrementa su despliegue a corto y medio plazo.

Es cierto que, según los datos de dicho encuentro, los ingresos por publicidad de YouTube (los genéricos, no los específicos de YouTube Shorts) han estado por debajo de las previsiones. No obstante, esta sigue siendo la principal vía de monetización de la plataforma, y pruebas para llevarla a otros formatos son, también podemos contar con ello, el sendero que veremos seguir a la compañía. Y no solo por su rentabilidad, la de las inserciones, también porque son, a día de hoy, la principal razón de muchos usuarios para contratar YouTube Premium.