¿Han sido las gráficas Intel Arc retrasadas hasta mediados de verano?

Parece que las gráficas dedicadas Intel Arc Alchemist están empecinadas en convertirse en la nueva (y en una de las mayores viendo las expectativas generadas) eterna promesa del mundo de la tecnología. Si anteayer empezamos a ver que su lanzamiento a finales de primavera empezaba a tambalearse, las nuevas informaciones apuntan a que podrían no ver la luz hasta mediados de verano.

A pesar de que Pat Gelsinger, CEO de Intel, reiteró a finales de abril que las gráficas dedicadas iban a ser lanzadas a finales del segundo trimestre de 2022, ahora las nuevas fechas dicen que es probable que haya que esperar hasta finales de agosto según informaciones presuntamente filtradas por el medio alemán Igor’s Lab. Eso sí, también se pone sobre la mesa la posibilidad de que aparezcan a principios de julio, una fecha que no supondría un retraso importante con respecto a la confirmada por Gelsginer hace poco, pero los motivos de este presunto nuevo retraso no apuntan al optimismo.

Al parecer la razón de este nuevo retraso de Intel Arc Alchemist serían los drivers, que podrían no estar lo suficientemente maduros todavía. El hecho de que la compañía esté gestionando sus gráficas dedicadas con tanto secretismo está despertando las sospechas de algunos, y viendo la aparente confianza mostrada por Pat Gelsinger el mes pasado, según Igor’s Lab lo suyo es pensar que el problema tiene que tener su origen en el software, más que en el hardware o el firmware.

Igor’s Lab cuenta que incluso los probadores de los productos no tienen claro cuál es la versión del driver que ofrece el panorama más real sobre el rendimiento de las gráficas. También cita otras posibles circunstancias como la distribución, la aceptación por parte del público, el lanzamiento a través de tan solo unos socios seleccionados, la falta de garantías sobre los precios de los minoristas y las devoluciones. Dicho con otras palabras, que desde Igor’s Lab señalan, además del tema de los drivers, la actual situación del mercado y una probable falta de confianza de Intel en sus propios productos.

El tema de la inmadurez de los drivers no es algo inverosímil, más viendo que es algo que está pasando en Linux con el driver de Vulkan para ese sistema, ANV, el cual todavía está muy verde en comparación con el RADV ofrecido para Radeon y lo suministrado por NVIDIA. ¿Ha sobreestimado Intel el estado de sus drivers gráficos? La inmadurez de los drivers gráficos no solo podrían estar afectando a Linux, sino también a Windows.

Por otro lado, la actual situación del mercado podría no ser muy propicia para el lanzamiento de Intel Arc Alchemist, y no tanto por la burbuja que se ha creado con la segunda crisis del minado de criptodivisas, sino por el hecho de que los consumidores están aparentemente muy cómodos con NVIDIA en estos momentos. El gran caladero de compradores está entre los gamers que usan Windows como sistema operativo, un sector que no parece muy dispuesto a moverse de las soluciones del gigante verde. Es más, los usuarios que más pueden ganar con Intel Arc Alchemist son los de Linux, pero estos, tomando los datos más optimistas, solo representan el 4% del total y un 1% de los de Steam.