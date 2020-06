Las estadísticas de Android tienen nueva casa y sí, la fragmentación sigue ahí

Hace dos años que Google dejó de actualizar las estadísticas de Android, esas que no mostraban cómo se reparte el pastel entre las diferentes versiones del sistema, y que por lo general dejaban un cuadro de fragmentación. Pues bien, las estadísticas de Android vuelven a tener un hogar, pero no bajo el tejado del gigante de Internet.

Lo cuentan en 9to5Google: con la pérdida de las actualizaciones oficiales, Google enviaba a los desarrolladores interesados -que no al público en general, mucho menos a la prensa- en conocer las estadísticas de Android a la consola de Google Play, para determinar a qué versiones del sistema daban soporte en sus aplicaciones. Así las cosas, no les ha quedado otra que hacer ellos mismos una página como la de antaño en la que publicar tanto las estimaciones mensuales, como el histórico.

Según explican en 9to5Google, para crear su aplicación web se han servido de Android Studio, el entorno de programación oficial, así como de diversas fuentes de datos, y prometen mantener la información actualizada de ahora en adelante. «Ahora puedes ver fácilmente cómo cada versión de Android entra y sale de los gráficos, y anhelar los viejos tiempos en que la versión más reciente de Android podía tener más del 30% de la cuota en el mercado mundial», apuntan.

Aun así, recuerdan que las estadísticas de Android que ofrecen no son del todo fiables ya que «hay mucha variedad de dispositivos Android más allá de los teléfonos, de los cuales no todos se deben actualizar con frecuencia, pero se siguen conectando a Play Store y, por lo tanto, cuentan para los datos de distribución».

Estadísticas de Android

¿Qué dicen los datos, te preguntas? Lo dicho, valga la redundancia: fragmentación. Así estaría la tabla con la información actualizada a abril de 2020:

Android 9.0 (Pie): 31,30%

Android 8.0 y 8.1 (Oreo): 7,30% y 14%, en conjunto 21,30%

Android 7.0 y 7.1 (Nougat): 7,50% y 5,40%, en conjunto 12,90%

Android 6.0 (Marshmallow): 11,20%

Android 10: 8,20%

Android 5.0 y 5.1 (Lollipop): 1,80% y 7,40%, en conjunto 9,20%

Y así hasta completar la tarta con los restos. Para verlo todo con más detalle, la página es AndroidDistribution.io.

Ahora bien, como indican en 9to5Google, estas estadísticas no son fiables porque no distinguen entre dispositivos, y como es evidente no tiene la misma importancia que se actualice un terminal móvil que un boxtv. Para acercarse más a la realidad recomiendan «mirar las estadísticas de los dispositivos Android que visitan cierto sitio web popular, o de nuevo, la información de distribución de su propia aplicación en Play Console.»

Eso es exactamente lo que hicimos hace unos meses, antes de que saliese la última versión del sistema: nos fuimos a las estadísticas de Android que muestra anualmente uno de los sitios más visitados del mundo y los datos repetían lo mismo: fragmentación. No tan desigual como la que vemos ahora, pero igualmente preocupante. Y es que un teléfono Android sin actualizar es un riesgo… y la mayoría de la humanidad está en esas.