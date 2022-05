Continuando con los cambios de su tienda, Apple ha anunciado una actualización de su política de suscripción para las aplicaciones de la App Store que, según detalla la compañía, ayudará a facilitar las renovaciones automáticas de los pagos. Sin embargo, parece ser que este cambio también supondrá que las aplicaciones podrán cambiar los precios de las suscripciones sin necesitar el permiso de los usuarios.

Hasta ahora, con la política anterior, la App Store le pedía a los usuarios que se volviesen a suscribir a estas aplicaciones cuando estas aumentaban sus precios. Sin embargo, con los nuevos cambios, permitirá a los desarrolladores cobrar automáticamente precios más altos, siempre y cuando estas cumplan con un conjunto de condiciones establecidas por la compañía.

Entre algunas de las condiciones, Apple declara que el aumento «no deberá exceder los 5 dólares y el 50% del precio de suscripción actual, o $50 y el 50 por ciento del precio de suscripción anual actual«. Esto significa que si bien una aplicación podrá pasar de una suscripción de 10 a 15 dólares, no lo podrá hacer desde los 20 a los 30 dólares (por debajo del 50%, pero por encima de los 5 dólares de aumento).

Además, estos precios solo se podrán aumentar una vez al año sin necesidad de una suscripción, lo que debería ayudar a evitar que las aplicaciones fraudulentas aumenten lentamente su precio en uno o dos dólares cada dos meses.

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022