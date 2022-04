Apple ha decidido hacer una buena limpieza en la App Store y qué mejor momento para hacerlo que en el que nos encontramos, en plena primavera, tiempo de renovación y de despolvar todo lo que el invierno ha dejado acartonado… y más, porque esta limpieza de primavera no es la típica.

Según denuncian diferentes desarrolladores a través de las redes sociales, Apple lleva días enviando advertencias a quienes tienen aplicaciones en la App Store que no han actualizado en una «cantidad de tiempo significativa», para darle un margen en el que hacerlo o ver cómo sus creaciones son barridas de la tienda.

«Puede mantener esta aplicación disponible para que los nuevos usuarios la descubran y la descarguen desde App Store enviando una actualización para su revisión en 30 días«, indica el mensaje que la compañía está enviando a los desarrolladores, advirtiendo que «si no se envía ninguna actualización en 30 días, la aplicación se retirará de la venta».

Por supuesto, las quejas no han tardado en aparecer, pero lo cierto es que la medida tiene mucho sentido: todo software es susceptible de vulnerabilidades que pongan en riesgo la seguridad del sistema y una aplicación que no se actualiza tiende a generar este y otros problemas. Sin embargo, hay excepciones más especiales que la compañía podría no haber tenido en cuenta.

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”

Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4

— emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022