Los Corsair HS80 RGB Wireless se presentan como unos auriculares de gama media con matices de gama alta, y suponen una importante puesta al día dentro del catálogo del gigante estadounidense, tanto en términos de diseño como de prestaciones, algo que, sin duda, se deja notar desde que empezamos a utilizarlos.

En términos de diseño, estos auriculares se alejan totalmente de ese enfoque ovalado que caracteriza a la serie Corsair HS. Las orejeras del Corsair HS80 RGB Wireless tienen un diseño trapezoidal, aunque con esquinas redondeadas, algo que, como veremos en este análisis, acaba teniendo un impacto muy positivo en su ergonomía. También presentan novedades importantes en la zona de la diadema y en el micrófono, aunque sobre ello hablaremos más adelante.

Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar, durante algunas semanas, los nuevos Corsair HS80 RGB Wireless, y hoy, coincidiendo con su lanzamiento, queremos compartir con vosotros nuestras impresiones para que tengáis claro cómo marcan la diferencia y qué valor ofrecen en un mercado que, hoy por hoy, es más competitivo que nunca.

Como siempre, primero os dejaremos un análisis externo, y posteriormente profundizaremos en sus claves a nivel técnico y en nuestra experiencia de uso. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios. Sin más, empezamos, poneos cómodos.

Corsair HS80 RGB Wireless: Primer vistazo

Los auriculares Corsair HS80 RGB Wireless sorprenden, desde el primer momento, por su diseño. He probado muchos auriculares a lo largo de los años, y en muchas ocasiones he acabado encontrando algún patrón común que me ha recordado a modelos o a diseños anteriores.

En este caso, los Corsair HS80 RGB Wireless tienen una línea que me recuerda a los Corsair VOID RGB Elite Wireless, especialmente por ese acabado trapezoidal de las orejeras. Sin embargo, los primeros tienen un acabado más serio, y presentan diferencias importantes que vamos a descubrir, al detalle, en este análisis.

Continuando con el análisis externo, los Corsair HS80 RGB Wireless están terminados en color negro, con pequeños detalles amarillo, cuentan con iluminación LED RGB personalizable, situada en los dos logotipos de Corsair que encontraremos en cada una de las orejeras, y vienen con un micrófono regulable de alta calidad, cuyo diseño encaja a la perfección con el conjunto. Las sujeciones conectan las orejeras con las diademas están terminadas en metal, y tienen un tono oscuro que encaja a la perfección con el conjunto.

La diadema tiene una importante particularidad, y es que, para mejorar al máximo la ergonomía, los Corsair HS80 RGB Wireless integran una diadema principal construida en aluminio, un material ligero y muy resistente, que está recubierta de plástico, y que viene acompañada de una banda flotante acolchada y flexible que mejora el ajuste al adaptarse de forma óptima, y automática, a cualquier tipo de cabeza.

Dicha banda flotante es la que realmente realiza el proceso de ajuste en función del tamaño de nuestra cabeza. Sí, ya sé que puede pareceros un poco extraño, pero ya os adelanto que es una idea excelente, y que el resultado es fantástico.

Como cabía esperar, Corsair ha cuidado al milímetro el acabado de los Corsair HS80 RGB Wireless. La calidad de construcción es realmente buena, y queda patente en detalles como la diadema de aluminio, la terminación metálica en los puntos que conectan orejeras y diadema, las almohadillas de felpa acolchadas con espuma de efecto memoria y la terminación del interior en tela transpirable.

Los Corsair HS80 RGB Wireless están hechos para durar, y han sido diseñados para ofrecer una comodidad total, incluso durante largas sesiones de uso. Las sensaciones que transmiten al tacto son excelentes, y queda claro, desde el primer momento, que los Corsair HS80 RGB Wireless no son unos auriculares de gama media más.

Corsair HS80 RGB Wireless: Especificaciones clave

Auriculares híbridos: funcionan de forma inalámbrica y mediante conector USB Type-A.

Diseño totalmente renovado, con un acabado de alta calidad que combina plástico, aluminio, felpa y espuma viscoelástica con efecto memoria.

Conectividad inalámbrica con tecnología Slipstream Wireless de Corsair, que consigue un sonido de alta calidad con una latencia mínima.

Compatible con Dolby Atmos en PC. Ofrece un efecto 3D que nos permitirá disfrutar del sonido a otro nivel.

Controladores de neodimio de 50 mm perfectamente afinados con un rango de frecuencia de 20 Hz a 40.000 Hz. Tienen una sensibilidad de 109 dB (± 3 dB) y una impedancia de 32 Ohms @ 2,5 kHz.

Micrófono omnidireccional abatible con indicador de estado mediante iluminación LED. Tiene una impedancia de 2,2k Ohms, una frecuencia de respuesta de 100 Hz-10 kHz y una sensibilidad de -40 dB (± 3 dB).

Almohadillas de tacto suave, con tejido transpirable y una diadema flotante que mejora la ergonomía y reduce el cansancio, incluso tras largas sesiones de uso.

Sonido de de 24 bits y 96 kHz (vía USB).

Tiene un alcance de hasta 18 metros y una autonomía de hasta 20 horas de uso continuado.

Control de volumen integrado en la orejera.

Iluminación LED RGB que podremos personalizar a través de iCUE.

Es compatible con PC, Mac, PS4 y PS5.

Compatibilidad inalámbrica con PS5 / PS4: Conéctate a tu PS4 con el adaptador USB incluido.

Medidas: 205 mm x 97 mm x 183 mm.

Peso: 367 gramos.

Dos años de garantía.

Precio: 149,99 euros.

Corsair HS80 RGB Wireless: Experiencia de uso

No hay duda de que causar una primera buena impresión es importante, y los Corsair HS80 RGB Wireless lo consiguieron. Nada más sacarlos de la caja me transmitieron una solidez total, algo que no habría sido posible sin esa acertada combinación de aluminio, plástico y felpa. A nivel estructural, los Corsair HS80 RGB Wireless son simplemente perfectos, y tienen una terminación de alta calidad.

Mención especial merece el excelente tacto de las almohadillas presentes en las orejeras. Son muy suaves y muy blanditas, pero no se deforman y se adaptan perfectamente a la oreja. Lo mismo ocurre con la diadema flotante, que se ajusta a la perfección a nuestra cabeza, y ejerce una presión tan equilibrada que nos costará creer que realmente llevamos puestos unos auriculares.

Excelente trabajo por parte de Corsair en este sentido, ya que incluso tras llevar puestos los Corsair HS80 RGB Wireless durante más cuatro horas no he notado la más mínima molestia, y eso que utilizo gafas.

La instalación, y configuración, de los Corsair HS80 RGB Wireless es muy sencilla. Para sacarles el máximo partido, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación iCUE. Es totalmente gratuita, y tanto el proceso de descarga como el de instalación no nos llevará más de unos minutos (dependiendo de la velocidad de nuestra conexión a Internet).

Una vez que hayamos instalado iCUE tenemos dos opciones, podemos conectarlos a través del cable USB Type-A o de forma inalámbrica, utilizando el adaptador USB incluido. En ambos casos, los Corsair HS80 RGB Wireless funcionaron sin problema, y a la primera.

Si los utilizamos a través del conector USB Type-A, disfrutaremos de una calidad de sonido de 24 bits y 96 kHz. Al utilizarlos de forma inalámbrica, la calidad de sonido sigue siendo excelente, ya que se mantiene en 24 bits y 48 kHz.

A través de iCUE, podemos acceder a diferentes ajustes, como la iluminación LED RGB, el ecualizador, la configuración del modo de sonido y del micrófono, incluyendo la autopercepción, y tendremos disponible otra sección dedicada al receptor inalámbrico, donde encontraremos más opciones de configuración. Si hacéis clic en la galería que encontraréis justo debajo de estas líneas, podréis ampliar todas las imágenes que hay en ella.

He probado los Corsair HS80 RGB Wireless en diferentes entornos, y tanto en PC como en PS4, y el funcionamiento ha sido perfecto en todo momento, aunque debo decir que dan lo mejor de sí en compatibles, gracias al soporte de Dolby Atmos. Para utilizar esta tecnología, solo tenemos que entrar en la Microsoft Store, descargar la aplicación y listo, el soporte es tan bueno que la vinculación se produce de forma automática.

La calidad de sonido que ofrecen los Corsair HS80 RGB Wireless raya a un nivel tan bueno que, francamente, me ha costado creer que estaba utilizando unos auriculares de gama media. Es lo que os he comentado al principio, estos auriculares tienen, tanto por los materiales utilizados en su construcción como por sus funciones y su calidad de sonido, un nivel de prestaciones tan bueno que nos dejan matices y detalles propios de la gama alta.

El nivel de integración con Dolby Atmos es perfecto, y el efecto 3D que consigue esta tecnología en los Corsair HS80 RGB Wireless es excelente, tanto en juegos como reproduciendo música y contenidos multimedia, y lo mejor es que, aunque lo utilicemos con contenidos de Youtube, o con fuentes de una menor calidad, el resultado sigue siendo muy bueno.

Mención especial merece el papel del sonido posicional en juegos. He centrado mis pruebas en cuatro títulos: Resident Evil Village, DOOM Eternal, Battlefield V y Destiny 2, y la experiencia ha superado mis expectativas. El posicionamiento de los sonidos era tan preciso que mejoraba notablemente la inmersión y mis reacciones, y podría ubicar sin problemas el origen del peligro en todo momento. En DOOM Eternal, la música y los efectos de sonido se diferenciaban a la perfección y sonaban tan limpios que cada combate se disfrutaba a otro nivel.

En PS4, probé los Corsair HS80 RGB Wireless con Days Gone y Bloodborne, y la experiencia fue sobresaliente. La calidad del sonido sigue siendo fantástica en dicha plataforma, y podemos utilizar los cascos de forma totalmente inalámbrica, lo que se traduce en una comodidad total. No tenemos que preocuparnos por el cableado, y el rango de alcance es tan bueno que, incluso aunque nos situemos algo alejados de la consola, no tendremos ningún tipo de problema.

Por lo que respecta al micrófono, Corsair ha hecho un trabajo excelente con el modelo que ha integrado en los Corsair HS80 RGB Wireless. No es extraíble, pero ofrece una ergonomía total gracias a su acertada colocación, y a su sistema de elevación que nos permite recogerlo fácilmente con solo moverlo hacia arriba, y al hacer ese simple gesto también lo estaremos silenciando (el indicador LED se pondrá en rojo).

En cuando a su calidad, el micrófono capta nuestra voz con total claridad y nitidez, reduce el impacto de los sonidos «explosivos», como el «seseo» que se produce al hablar rápido y marcando mucho la consonante «s», y consigue un resultado casi perfecto. Esto hará que podamos comunicarnos con nuestros amigos, y con nuestros compañeros de equipo, de una manera más natural, y sin esfuerzo.

Notas finales

Los Corsair HS80 RGB Wireless han logrado sorprenderme, algo que, la verdad, no es nada fácil, ya que he probado tantos auriculares que, poco a poco, me he ido «insensibilizando» ante los avances o cambios menores que presentan muchas de las revisiones y nuevos modelos que llegan al mercado.

¿Qué me ha sorprendido exactamente? Por un lado el diseño, y es que Corsair ha dado forma a unos auriculares con personalidad propia que cuentan con una línea verdaderamente novedosa, que reinterpreta, con gran acierto, elementos de la serie Void Pro, como dije al principio del análisis, y los combina con otros detalles totalmente originales.

En segundo lugar, también me ha sorprendido su fantástica ergonomía, su suavidad y la comodidad que ofrecen. Los Corsair HS80 RGB Wireless ejercen una presión mínima, y sin embargo consiguen un ajuste y un agarre excepcional. El tacto de las orejeras es una auténtica delicia, y la espuma viscoelástica con efecto memoria hace que nos olvidemos de que los llevamos puestos, aunque utilicemos gafas.

Por último, la calidad del sonido también me ha dejado gratamente sorprendido, y es que los Corsair HS80 RGB Wireless rayan a un nivel sobresaliente tanto en modo cableado como inalámbrico. La integración de Dolby Atmos supone un claro valor añadido, y el resultado que consigue tanto en juegos como en contenidos multimedia es casi perfecto. El micrófono no desentona en absoluto y está, como vimos, a la altura del conjunto.

Como no podía ser de otra forma, los Corsair HS80 RGB Wireless se integran a la perfección en iCUE. La interfaz nos permite controlarlos y personalizarlos de una manera muy sencilla e intuitiva, y su impacto en el rendimiento del equipo es mínima. A priori, podríamos pensar que los Corsair HS80 RGB Wireless tienen un precio algo elevado, ya que cuestan 149,99 euros, pero tras haberlos probado durante varias semanas tenemos claro que es un precio justo teniendo en cuenta el valor que ofrecen.