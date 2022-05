El esperado Nothing Phone (1) podría debutar en julio

Si te decimos que el creador del proyecto del Nothing Phone (1) es Carl Pei, es relativamente probable que te quedes tal y como estabas, pues no es una figura tan mediática como otros nombres, mucho más habituales en la conversación sobre tecnología. Sin embargo, la cosa cambiará bastante si te digo que fue uno de los creadores de OnePlus, una marca que revolucionó el mercado con sus primeros terminales, y que aún a día de hoy sigue ofreciendo unos dispositivos excelentes, si bien es cierto que sus precios se alejan un buen tanto de los de los primeros dispositivos de la marca.

Consciente de ello y descontento por dicha razón, Pei decidió abandonar OnePlus y, como suele ocurrir con este tipo de personas, decidió lanzarse a un nuevo proyecto, con el que afirma que de nuevo pretende revolucionar el mercado de los smartphones. Para tal fin, lleva ya algún tiempo compartiendo detalles (solo detalles, todavía es mucho lo que no sabemos del dispositivo) sobre el Nothing Phone (1). Un dispositivo que será el segundo de la marca, Nothing, el primero son los auriculares Nothing Ear (1) que ya pudimos probar a finales del año pasado y que nos dejaron muy buen sabor de boca.

Si nos tomamos dichos auriculares como una tarjeta de presentación del futuro Nothing Phone (1), es indudable que podemos tener buenas perspectivas al respecto, y el currículum de Pei sirve para sumar punto en este sentido. Ahora bien, su planteamiento es lo suficientemente ambicioso como para que debamos ser cautos, pues por sus declaraciones podemos entender que apunta a lo más alto, y por las filtraciones podemos esperar un precio de derribo. Y combinar ambas cosas parece muy, muy complicado. Más aún si tenemos en cuenta que la propuesta es de hardware y software.

Y es que Nothing Phone (1) contará con NothingOS, su propio sistema operativo (que en realidad podemos imaginar que será Android con una capa de personalización por encima). No parece probable que en su lugar haya optado por AOSP como base, y que haya prescindido por tanto de los servicios de Google pero, incluso en estos términos, hablamos de una buena carga extra de trabajo para una compañía todavía muy joven y, podemos imaginar, no especialmente grande.

Y en cuanto al propio dispositivo, Pei afirma que el Nothing (1) llegará para revolucionar el mercado de los teléfonos inteligentes Android, con el objetivo de ofrecer una respuesta del ecosistema Android al todopoderoso iPhone. ¿Recuerdas que hace un momento dije que apuntaba alto? Pues a esto me refería.

Sea como fuere, ya se han generado grandes expectativas en parte de la comunidad de Android, que espera que el Nothing Phone (1) sea algo tan revolucionario como lo fue OnePlus en su momento. Y la buena noticia para ellos es que, según podemos leer en en Gizchina, es posible que no tengamos que esperar mucho para verlo, pues podría ser presentado el próximo mes de julio, es decir, como mucho en tan solo dos meses.

De ser así, cabe esperar que durante las próximas semanas se produzcan rumores y nuevas filtraciones al respecto, si bien es cierto que hasta el momento la compañía ha sabido mantener mucha discreción con respecto al Nothing Phone (1), por lo que no debemos descarar la posibilidad de llegar a dicho momento sin saber prácticamente nada del smartphone.