Nothing ear (1), análisis: una nueva marca llega a la ciudad

Con su peculiar nombre, la marca Nothing busca innovar en un producto que pudiera parecer que no da más de si, los auriculares. Estos auriculares inalámbricos no solo tienen un diseño llamativo si no que también buscan ofrecer la mayor calidad de sonido. Hemos tenido la oportunidad de analizar los ear (1), su único modelo.

Nothing ear (1), características técnicas

Driver: Domça,ocp de 11,6mm

Diafragma: Grafeno

Espacio de la cámara: 0,34CC

Afinación: Teenage Engineering

Cancelación activa de ruido Híbrida (ANC)

Claridad de voz: 3 micrófonos de alta definición.

Cancelación de ruido ambiental con IA

Batería: Hasta 34h Con Estuche (ANC Apagada); 25h (ANC Activada)

Compatibilidad de carga: ear (1) se carga dentro del estuche; el estuche se puede cargar inalámbricamente con un cargador QI o con cable via USB-C

Controles Equalizador: Toque y deslizamiento personalizable

Detección de oído

Aplicación iOS/Android

Emparejamiento rápido

A prueba de salpicaduras IPX4

Compatible con Android 5.1 y superior. iOS 11 y superior

Versión de Bluetooth v5.2

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Precio: 99 euros

Los Nothing ear (1) se alejan de los tradicionales auriculares inalámbricos, tipo AirPod, en su llamativo diseño y es que están construidos en un plástico transparente que nos deja ver parte de su interior. Es decir, ni blancos, ni negros, transparentes.

El llamativo diseño de los Nothing ear (1) destaca desde antes de sacarlos de la caja y es que han cuidado hasta el packaging, presentando una caja plateada que se abre con una tira, de ahí sacamos otra caja plateada rígida. No hay ningún indicativo ni nada que haga referencia a los Nothing. Eso sí cuando la abramos encontraremos una caja de plástico transparente donde se guardan los auriculares. Esta caja también difiere de lo que estamos acostumbrados a encontrar y es que no busca ser tan compacta es algo más grande que las tradicionales, totalmente cuadrada. La tapa tiene una concavidad redonda que nos ayuda a abrirla. Cuando lo hagamos se iluminará la luz de la batería que indica la carga de los auriculares antes de utilizarlos. Cada auricular tiene su hueco donde encaja perfectamente junto con los pins de carga. Sabremos cual es de cada oreja, no solo por la forma, si no porque el de la derecha es rojo y el de la izquierda es blanco. Una vez que le pillas el truco es fácil, pero de primeras cuesta no equivocarse, no es tan sencillo como meterlos directamente en una caja.

En un borde de la caja se encuentra la conexión de carga mediante mini USB-C y el botón de emparejamiento. Los auriculares incluyen también un pequeño cable de carga USB-C

Los auriculares son de tipo de silicona, es decir, los que van insertados dentro de la oreja, lo que ayuda a una mejor cancelación del ruido. En la caja tenemos también almohadillas de dos tamaños, más las que vienen en los propios auriculares. Es muy importante que elijamos la que mejor se nos ajusten, ya que una almohadilla mal elegida nos puede causar molestias o caídas. Personalmente, a mi este tipo de auriculares me molestan muchísimo y se me caen con facilidad, por eso que puedas elegir la almohadilla que mejor te siente es una alegría para evitar futuros problemas.

La batería de los Nothing ear (1) prometen 34 horas con el estuche y 24 horas si no puedes cargarlos el estuche. Para entrar a valorar este punto deberemos tener en cuenta nuestras necesidades, cuanto tiempo al día lo pasamos escuchando música o hablando por teléfono en manos libres. Para un viaje de ida en metro de más de dos horas, da de sobra para escuchar música sin parar y hacer alguna llamada. En reposo los auriculares bastante extensa llegando a aguantar más de 15 días sin uso.

La calidad de audio es bastante solvente. Si no sois muy audiofilos, estos auriculares de 99 euros, serán vuestra salvación en largos viajes, paseos o carreras. Los graves suenan muy marcados y podemos notar que falla algo en los agudos. El micrófono y la calidad de audio también es muy positiva cuando los utilizamos para llamadas.

Cuentan también con un sistema de detección de colocación muy sensible que permite que los auriculares sepan si están colocados en las orejas o no, de esta forma para parar la música solo tenemos que quitárnoslos y la música parará al momento.

¿Qué podemos hacer con la aplicación?

Necesitaremos instalar la aplicación ear (1) para poder utilizarlos. Se trata de una aplicación muy sencilla que nos ofrece información sobre la batería de cada auricular y de la caja. Desde la aplicación también podemos instalar las actualizaciones del firmware cuando estén disponibles.

Desde la aplicación podemos elegir los distintos tipos de equalización para los auriculares entre balanceado, más agudos, más graves o voz. También podemos personalizar el tipo de cancelación de ruido, aquí puede elegirse entre cancelación de ruido, transparencia o nada. El modo transparencia no es un tipo de cancelación total del ruido, con él podremos escuchar lo que pasa a nuestro alrededor y el audio de los Nothing ear (1).

La aplicación también nos permite seleccionar el modo de latencia, si la queremos normal o baja. Si perdemos nuestros Nothing ear (1) podremos encontrarlos gracias a la aplicación ya que hará que suenen para que los localicemos.

Desde la aplicación también podemos seleccionar los toques que ejecuten acciones en los auriculares. Los Nothing ear (1) solo registran dos tipos de toques, el triple toque y el toque y espera. Con ellos podemos elegir si queremos pasar a la canción siguiente o a la anterior o si activamos la cancelación del ruido.

Conclusiones

No me considero una audiofila y tal vez estos auriculares sean los indicados para este tipo de personas. Por 99€ los Nothing ear (1) proporcionan una calidad de sonido satisfactoria, una perfecta conectividad con el móvil, comodidad, diseño y personalización.