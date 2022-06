Doom, el videojuego mítico que inauguró la era del shooter a comienzos de los 90, pasa por ser el título más portado de la historia ya que los desarrolladores se han empeñado en ejecutarlo en cualquier plataforma (o dentro de otros juegos). Ahora nos llega otra de las más inusuales: CoreDoom o lo que es lo mismo, Doom en una BIOS.

La clave del asunto está en la liberación de una nueva versión del firmware libre Coreboot 4.17. Si nos sigues habitualmente sabrás que se trata de un proyecto respaldado por la Free Software Foundation que tiene el objetivo de reemplazar el firmware no libre de las BIOS/UEFI que -lamentablemente- son propietarias en su inmensa mayoría.

Coreboot (llamado originalmente LinuxBIOS) es un desarrollo gratuito, de código abierto, ligero y personalizable ya que admite numerosas extensiones conocidas como Payloads, que agregan funcionalidad al código mínimo de Coreboot y junto a varios sistemas operativos y cargadores de arranque soportados completan un desarrollo muy interesante.

CoreDoom, Doom en BIOS

Usando esas ‘cargas útiles’ Coreboot ha añadido Doom como otro de los juegos soportados, ya que hay que nombrar a otros que llegaron antes como Grub Invaders y Tint, clones de otros títulos no menos míticos como Space Invaders y Tetris.

CoreDoom se basa en DoomGeneric, que es una versión portátil del FPS original de 1993. También incluye en la misma ROM los archivos Doom WAD para mejorar el rendimiento. El desarrollo está en su etapa inicial y tiene bastantes limitaciones.

Actualmente requiere un teclado PS2 para las teclas de movimiento WASD, la compatibilidad con los formatos de vídeo es limitada, no hay sonido, no hay soporte para guardar juegos o archivos de configuración y el sistema se bloqueará al salir del juego. Obviamente, hay mejores plataformas para disfrutar del Doom original, pero no deja de ser curioso que también se pueda ejecutar desde el firmware de una BIOS.

Si tienes interés (y de paso descubrir las posibilidades de Coreboot) puedes verificar si la placa base de tu computadora es compatible en esta página de soporte.