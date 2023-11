Sigil II, otra expansión para celebrar los 30 años de Doom

Doom es uno de los títulos más influyentes de la historia de los videojuegos. Portado a un ingente (e insospechado) número de dispositivos, desde un cajero automático a una nevera pasando por el bloc de notas de Windows, todavía sigue recibiendo nuevo contenido y de uno de sus creadores llegará Sigil II el próximo mes.

John Romero, uno de los co-fundadores de id Software y junto al genio de los motores gráficos, John Carmack, principal responsable del videojuego que prácticamente ‘inventó’ el género de disparos en primera persona y fue la inspiración para todos los shooters que llegaron después, ha anunciado la llegada de Sigil II para el 30 aniversario de Doom.

Ni Romero ni Carmark tienen ya ningún derecho de autor sobre Doom y somos muchos los que pensamos que este juego mítico tenía que haber sido liberado gratuitamente, pero eso forma parte de otra historia. La que nos ocupa es su aniversario. Romero se unirá a un chat en línea el 10 de diciembre en su canal de Twitch con su compañero John Carmack para hablar de ello y de un lanzamiento con el que nos iniciamos los talluditos del lugar. Y qué manera de disfrutarlo… ayer y hoy.

In addition to SIGIL II (https://t.co/Ag7KlXUzNw), I’ve got some other great news to celebrate DOOM’s 30th Anniversary. Join me and John Carmack @ID_AA_Carmack to discuss DOOM live, moderated by David L. Craddock @davidlcraddock. Dec 10 8pm GMT on https://t.co/bODJojudA5. Thanks… pic.twitter.com/7lkVVksE1v

