AMD Ryzen 7000 saldría al mercado el 15 de septiembre de 2022

AMD habría confirmado durante una presentación en China las fecha de lanzamiento de sus futuros procesadores Ryzen 7000 y las primeras placas base con el socket AM5, el cual sustituirá al veterano y muy reutilizado AM4.

Durante una presunta presentación interna se pudieron ver unas diapositivas que mostraban una fecha concreta, 15 de septiembre, que en teoría sería la de lanzamiento de los procesadores Ryzen 7000, basados en la arquitectura Zen 4, y de las primeras placas base con el socket AM5. De confirmarse eso, la compañía cumpliría con lo mostrado en la Computex 2022, cuando mostró que su futura tecnología vería la luz en otoño de 2022.

No queda claro si la diapositiva fue realmente mostrada en una presentación interna de la compañía, ya que otros usuarios han señalado que la imagen filtrada por el usuario de Twitter @wxnod podría corresponder a una tienda oficial de AMD en China. Por ahora no se puede confirmar si ese 15 de septiembre es la fecha de lanzamiento real de Ryzen 7000 y AM5, pero viendo el diseño de la diapositiva, que tiene un formato bastante comercial, uno podría pensar que sí. Eso sí, en el aire quedan los ámbitos geográficos.

Ryzen 7000 será la respuesta de AMD a Intel Alder Lake. Frente a líneas anteriores de procesadores de la misma compañía, destacará por introducir la gráfica integrada como una característica estándar, cuando antes aquello estaba reservado a las APU. De esta manera AMD se acerca un poco más a lo que hace Intel, de la que sus modelos sin iGPU son más bien procesadores cuya gráfica integrada ha salido defectuosa y no funciona, pero eso no quiere decir que el resto no funcione a la perfección.

Otras características de los futuros Ryzen son que serán los primeros procesadores x86 de consumo construidos con proceso de fabricación de 5nm de TSMC, el soporte para DirectStorage de Microsoft con la nueva tecnología AMD Smart Access Storage y solo soportarán memorias RAM DDR5. Sus chipsets, o al menos los primeros compatibles, serán AMD X670 Extreme (X670E), AMD X670 y AMD B650.

Todo apunta a que AMD podrá mantenerse firme en su apuesta por DDR5 debido a que los precios de dichas memorias están cayendo. Recordamos que Intel tuvo que recular en su momento con Alder Lake para permitir el uso de DDR4, ya que por entonces la memoria DDR5 era tan cara que los procesadores se le iban a quedar en las estanterías.