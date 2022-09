Kathaleen McCormick critica a Elon Musk, buena señal para Twitter

Que Elon Musk es una de esas personas con la habilidad de meterse en problemas cada vez que abre la boca es algo que, a estas alturas, no tiene sentido intentar refutar. Todo el mito que se ha construido alrededor de su persona lo ha transformado (si es que no lo era ya en sus orígenes, al menos parcialmente) en ese tipo de personas que tienen el superpoder de hacer que suba el pan cada vez que hablan. Desde meterse en líos con la SEC hasta ganarse la antipatía de muchos (entre los cuales me incluyo) por su comportamiento oportunista, casi incluso parasitario, en la crisis de los doce niños atrapados en la cueva de Tailandia. Un momento que, para muchos, marcó un antes y un después, no solo por la insostenible propuesta del mini submarino, también por su furibunda respuesta a las críticas que recibió por aquello. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el pecado ha sido hablar de menos, al no presentar información en tiempo y forma.

Su manera de proceder, desde que anunció su intención de adquirir Twitter, también ha registrado luces y sombras. Recordemos, por ejemplo, que cuando la operación de compra todavía estaba vigente, un inversor con participación en Twitter decidió demandarlo. ¿Por qué? Por las declaraciones de carácter negativo sobre la red social que llevaba semanas haciendo, y que no han hecho más que incrementarse con el paso de los meses.

Cualquier persona con sentido común, ante la situación judicial a la que se enfrenta, con una jueza cuyo historial es una buena señal para Twitter y mala para él, y que ya en la vista para definir la fecha y la duración del juicio se mostró mucho más cercana a la posición de la red social, cualquier persona en esas circunstancias habría actuado con toda la cautela del mundo, procurando no empeorar su situación de cara al juicio. Bueno, pues parece que Elon Musk es la excepción… o que no tiene sentido común, y personalmente me decanto más por la segunda.

Y es que la jueza, Kathaleen McCormick, ha criticado a Elon Musk por no proporcionar información, como mensajes de texto, solicitados por Twitter. McCormick citó «deficiencias evidentes» en la entrega de documentos por parte de Musk en una orden que concede parcialmente la solicitud de Twitter de más registros. Adicionalmente, y como podemos leer en este escrito, McCormick también reprende a Musk por perder el tiempo, afirmando que no hay tiempo para «bromas«.

Por ejemplo, en un punto del texto, la jueza hace mención a dos mensajes de texto enviados a Musk por Robert Steel, de Parella Weinberg Partners, el 17 de junio a las 9:57 y a las 10:15. El texto de las 9:57 hace una pregunta. El texto de las 10:15 horas, que dice «Ok. Lo tengo…«-implica que Musk respondió. «Suponiendo que la respuesta de Musk no fuera telepática, cabría esperar alguna prueba de ello en la producción de documentos de los demandados. Pero los demandados no proporcionaron ninguna antes de la fecha límite para completar sustancialmente el descubrimiento de documentos.«, plantea la magistrada.

McCormick escribió además que «el enfoque de Musk para responder interrogatorios también dejaba mucho que desear«. Después de recibir la orden de «responder a los interrogatorios que requerían que los acusados ​​identificaran a personas con conocimiento de hechos relevantes«, el equipo legal de Musk «complementó sus respuestas el 26 de agosto, pero lo hicieron mal, identificando solo a un puñado de personas sobre las que Twitter estaba interesado«. Posteriormente, Musk complementó la información al identificar a 491 personas relacionadas, algo que podría haber hecho «mucho antes», afirma la juez.