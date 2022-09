La tecnología será cada vez más cara en España, os contamos por qué

El precio de los iPhone 14 no ha subido en Estados Unidos, pero sí que lo ha hecho en España, y lo mismo ha ocurrido con otros productos tecnológicos de gran interés para el consumidor, como por ejemplo PS5, una consola que ha pasado de costar 499,99 euros a subir hasta los 549,99 euros, y eso que pronto cumplirá dos años en el mercado y lo normal sería que su precio empezase a bajar. En Estados Unidos el precio de PS5 tampoco ha subido.

Estos dos movimientos tienen una explicación muy sencilla, un porqué muy fácil de entender que se resumen alrededor de un concepto que muchos de vosotros ya tendréis claro, el valor del euro frente al dólar. El inicio de la guerra de Ucrania generó una marcada incertidumbre a nivel internacional que afectó profundamente tanto a la sociedad como a la economía, y sembró el caldo de cultivo ideal para que el dólar alcanzase la paridad con el euro.

Esa paridad nos perjudica, y mucho. La pérdida de valor del euro frente al dólar hace que las importaciones sean más caras, y también tiene un impacto enorme en el coste de materiales ya que el dólar es la divisa de referencia en este sentido. Para entender por qué nos perjudica podríamos poner muchos ejemplos, pero en realidad nos basta con dos.

Cuando el euro tenía un valor de 1,2 dólares podíamos importar productos un 20% más baratos frente a la actual paridad euro-dólar. Piensa también en lo que supone esa paridad a la hora de convertir precios y aplicar impuestos. Por ejemplo, el iPhone 14 Pro cuesta en Estados Unidos 999 dólares, si convertimos el precio a euros y aplicamos impuestos vemos que:

Con una conversión de 1,2 dólares por euro el precio sin impuestos sería de 799,2 euros . Al aplicar impuestos (21% de IVA) esa cifra subiría a los 967 euros.

el precio sin impuestos sería de . Al aplicar impuestos (21% de IVA) esa cifra subiría a los Con una conversión en paridad (1-1) el precio del iPhone 14 Pro antes de impuestos sería de 999 euros en España. Al aplicar el 21% de IVA tendríamos un coste de 1.208,9 euros.

Es cierto que Apple ha redondeado el precio al alza, y que al final el coste final del iPhone 14 Pro ha sido más alto que el que obtendríamos con la conversión directa y la aplicación de impuestos, pero esto no cambia el motivo principal que está detrás de ese encarecimiento.

Algunos gigantes tecnológicos, como Microsoft y Nintendo, han asegurado que no tienen previsto subir el precio de sus productos «de momento», pero esto no quiere decir que no se puedan producir subidas a corto o medio plazo. Por otro lado, numerosos rumores sugieren que los próximos grandes lanzamientos de Intel, AMD, NVIDIA y Samsung, entre otros, van a tener un precio superior no solo en España, sino también en toda la zona euro, y el principal culpable será esa paridad entre el dólar y el euro.

Puede que en algunos casos los grandes opten por absorber de forma total o parcial el impacto de esa paridad euro-dólar, y que esto permita mantener los precios en un nivel más cercano al que estábamos acostumbrados, pero en cualquier caso esto será la excepción y no la regla.

Obviamente también influyen otras cosas en el precio de la tecnología, como por ejemplo la escasez de ciertos materiales y el consecuente encarecimiento de estos, pero al final esa paridad entre el euro y el dólar es lo que más nos está perjudicando cuando hablamos de electrónica de consumo general. ¿Se mantendrá esta situación para siempre? No, es evidente que no, una vez que esa incertidumbre económica empiece a disiparse y que las aguas vuelvan a su cauce podemos esperar una lenta recuperación en todos los niveles, incluidos los precios de la tecnología.