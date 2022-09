Requisitos de Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PC

Uncharted: Legacy of Thieves Collection es otra de las grandes exclusivas de PS4 que llegarán muy pronto al PC. Sabíamos que su lanzamiento para compatibles era solo cuestión de tiempo, y gracias al listado que ha publicado, y retirado tras darse cuenta del error, la Epic Games Store ya tenemos clara tanto su fecha de lanzamiento como sus requisitos definitivos.

¿Uncharted: Legacy of Thieves Collection va a ser exigente en PC? Pues la verdad es que no, y es perfectamente comprensible ya que al final se trata de una adaptación de un juego de PS4 que fue remasterizado en PS5. Es cierto que esto hace que los requisitos mínimos sean más altos que el equivalente al hardware original de PS4, aunque están por debajo del equivalente de PS5. En cualquier caso, lo importante es que no son altos para los estándares de hoy en día.

Vamos a ver los requisitos mínimos y recomendados, lo que podemos esperar si cumplimos cada uno de ellos y también los posibles errores de equivalencias para que tengáis una idea más clara de lo que necesitaréis para mover Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-4430 o Ryzen 3 1200 (4 núcleos y 4 hilos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 290X con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

126 GB de espacio libre.

Solo tenemos un error en las equivalencias gráficas, y es que la Radeon R9 290X es más potente que la GeForce GTX 960. La equivalencia correcta a esta última sería una Radeon R9 280.

Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en resolución de 1.280 x 720 píxeles con calidad media y mantener 30 fotogramas por segundo estables.

Requisitos recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-4770 o Ryzen 5 1500X (4 núcleos y 8 hilos).

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB o Radeon RX 570 con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 12.

126 GB de espacio libre.

Aunque no es un error grave, hay que matizar que la GeForce GTX 1060 de 6 GB está al nivel de la Radeon RX 580, así que este sería su equivalente real.

Si cumplimos con esta configuración podremos jugar en 1080p con calidad alta y mantener 30 fotogramas por segundo estables.

El lanzamiento de Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PC tendrá lugar el 19 de octubre. No sabemos si vendrá con mejoras específicas, como por ejemplo el soporte de DLSS y FSR, así que solo podemos esperar a ver.