Más allá de los juegos mensuales de PlayStation Plus, Sony acaba de anunciar que ofrecerá una copia digital de Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection de forma totalmente gratuita para cualquier jugador de PS4, independientemente de si tiene o no una de estas suscripciones.

Se trata de una de las acciones de la iniciativa «Play At Home» de PlayStation, con la que la compañía está tratando de alentar a las personas a quedarse en casa. Así pues, a partir de mañana 16 de abril a las 02:00 de la madrugada, podremos encontrar ambos títulos disponibles para descargar en la PS Store, con una fecha límite para canjearlos para el día 9 de mayo a las 02:00 de la madrugada.

Por otra parte, Sony ya ha advertido que quizás algunos jugadores puedan experimentar ciertas conexiones y descargas de juegos algo más lentas, ya que desde el mes pasado comenzó a trabajar con algunos proveedores de servicios de Internet para disminuir las velocidades de descarga de juegos para ayudar a preservar el acceso a Internet en Europa, debido al mayor uso durante la pandemia.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

En este caso nos encontramos con un juego que en realidad son tres, ya que ésta colección incluye las versiones remasterizadas de las primeras entregas de esta saga de acción y aventuras.

No obstante, hay que tener en cuenta que pese a la adaptación gráfica, algunos juegos han envejecido de mejor manera que otros, notándose especialmente en la jugabilidad del título original. Aun así, tampoco resulta excesivamente difícil acostumbrarse a este tipo de control (aunque sí que nos llevará a algún que otro momento de impotencia y desesperación).

Y es que esta colección remasterizada nos ofrece la mejor manera de ponernos al día sin la necesidad de buscar o conseguir una PS3, y la introducción necesaria para culminar con la última entrega ya disponible en exclusiva para PS4.

Sin embargo, cabe destacar que aunque contaremos con los contenidos más que suficientes de las campañas para un jugador Uncharted: El tesoro de Drake, Uncharted 2: El Reino de los ladrones y Uncharted 3: La traición de Drake, ninguno de los juegos nos permitirá el acceso a los modos multijugador en línea.

Journey

Mucho antes de la llegada del último God of War, los chicos de Santa Monica Studio ya nos habían dejado otra joya llamada Journey, una galardonada entrega indie que nos proponía un enorme mundo explorable con un curioso componente multijugador, en el que sólo podíamos interectuar con otros jugadores mediante sonidos.

Y es que el juego no cuenta con una sola línea de texto, basando su narrativa íntegramente a la las propias imágenes y la música, logrando una de las experiencias más cortas pero intensas que he tenido la ocasión de jugar.