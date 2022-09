Apple también subirá el precio de las aplicaciones y micropagos en la App Store

Con el lanzamiento de los iPhone 14 se confirmó lo que venía siendo un secreto a voces, y entendimos por qué había rumores contradictorios sobre este tema. Apple subió el precio de sus nuevos teléfonos inteligentes en la mayoría de los mercados internacionales, pero lo mantuvo inalterado en Estados Unidos.

Ya os he explicado en otras ocasiones cuáles han sido las razones principales que han dado pie a esa subida de precios. Por un lado tenemos la paridad euro dólar, que nos lleva a una conversión directa de precios que nos perjudica, y por otro lado tenemos el tema de los impuestos, y es que los precios de los iPhone 14 que vimos en Estados Unidos son antes de impuestos, mientras que en España ya vienen con el 21% de IVA incluido.

El caso es que este año Apple no solo ha subido el precio de los nuevos iPhone, también prepara un aumento del precio de las aplicaciones, juegos y micropagos que se realicen dentro de la App Store, con la única excepción de las suscripciones con renovación automática, que se mantendrán inalteradas. Esta subida no es general, es decir, no se producirá en todo el mundo, solo en algunos países muy concretos. A continuación os dejo una recopilación exhaustiva para que tengáis claro si os afecta o no: Chile, Egipto, Japón, Malasia, Pakistán, Polonia, Corea del Sur, Suecia, Vietnam y todos los países de la zona euro.

Apple ha indicado en un comunicado oficial que las subidas de precio reflejarán las nuevas regulaciones para que la compañía recaude y remita los impuestos aplicables, es decir, el impuesto sobre el valor añadido, conocido como IVA en España y como VAT por sus siglas en inglés, y el impuesto de sociedades, también conocido como impuesto corporativo o CIT, por sus siglas en inglés.

La compañía de la manzana no ha dado motivos para justificar esta subida de precio, pero está claro a dónde apunta el «dedo acusador», al dólar. Esa paridad entre el dólar y el euro significa que nuestra moneda vale hoy menos que hace unos meses, y que por tanto hemos perdido poder adquisitivo. Esa pérdida de valor del euro es lo que ha motivado a Apple a subir precios, todo con el objetivo de mantener sus márgenes de beneficio.

Se espera que el aumento de precios sea de un 20%, lo que quiere decir que una aplicación que costase un euro ahora tendrá un precio de 1,20 euros, y una aplicación que tuviera un precio de 5 euros pasará a costar 6 euros. La subida de precios entrará en vigor a partir del 5 de octubre, así que si teníais previsto comprar alguna aplicación relativamente cara sería mejor hacerlo ahora.