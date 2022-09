Firefox 105 mejora la experiencia con el ‘touchpad’

Firefox 105 ha visto recientemente la luz como la última versión del navegador web de Mozilla, que sigue sin remontar a nivel de cuota de usuarios a pesar de la evidente mejora que ha experimentado en los últimos meses. Una vez más, procedemos a exponer las novedades y los cambios más relevantes.

Para empezar, tenemos habilitado por defecto en Windows el soporte para deslizar con dos dedos hacia la izquierda o la derecha para navegar por el historial, una característica que, obviamente, requiere de un touchpad para ser utilizada. Continuando con interfaces táctiles, aunque ahora en macOS, el desplazamiento con el touchpad se ha hecho más accesible al reducir el desplazamiento diagonal involuntarios opuesto al eje de desplazamiento previsto. Para terminar con las cosas dirigidas a sistemas específicos, en Linux se ha mejorado la eficiencia de Firefox en contextos en los que queda poca memoria RAM.

Por otro lado, y esto ha llegado a todos los sistemas soportados, se ha doblado la rapidez a la hora de buscar elementos individuales en listas grandes, cosa que se ha logrado gracias que se han sustituido los métodos array.includes y array.includes por una versión SIMD optimizada.

Firefox ahora cumple con la especificación User Timing L3, que agrega argumentos opcionales a los métodos performance.mark y performance.measure para proporcionar horas de inicio, horas de finalización, duración y detalles adjuntos. Otra cosa interesante es una nueva opción incluida el diálogo de vista previa de la impresión que permite al usuario imprimir solo la página actual.

Y hasta aquí las novedades de Firefox 105, que no se puede decir que sea un lanzamiento revolucionario, pero incorpora pequeños añadidos que deberían mejorar algo la experiencia en los tres grandes sistemas para escritorio. El navegador web puede ser obtenido para Windows, macOS y Linux desde la correspondiente sección de descargas, mientras que para actualizarlo lo suyo es seguir la ruta Menú principal > Ayuda > “Acerca de Firefox”, aunque en el caso de Linux lo lógico es esperar que llegue a través de los repositorios de la distribución, Snap y/o Flathub (Flatpak). Firefox 105 todavía no ha llegado a Android, pero no suponemos que su publicación en la Play Store de Google será cuestión de tiempo.

Recordamos que Firefox se ha convertido en el único bastión sólido que queda para evitar el monopolio de Chromium en la web. Además de usar un motor de renderizado diferente, la aplicación ha ido incorporando con el paso de los últimos meses interesantes características a nivel de privacidad, como la limpieza de la URL y la protección contra las cookies.