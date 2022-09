GeForce RTX 30 o GeForce RTX 40: cinco razones para comprar y cinco razones para esperar

La presentación de las GeForce RTX 40 dejó a muchos con una duda muy importante, ¿es mejor esperar a su lanzamiento y dar el salto a la nueva generación o merece la pena comprar una GeForce RTX 30? Puede que algunos vean este tema como algo muy sencillo porque tienen totalmente claro lo que van a hacer, como por ejemplo aquellos que compraron hace relativamente poco una GeForce RTX 30 y no piensan cambiar hasta dentro de un par de generaciones, pero para otros es una cuestión bastante compleja.

Para ayudar a todos aquellos que se encuentran en esa situación de duda y que no saben qué hacer he decidido dar forma a esta guía, en la que vamos a ver cinco razones para comprar una GeForce RTX 30 y otras cinco para esperar a las GeForce RTX 40. Es importante que tengáis presente una cosa, y es que al final los que tenéis que tomar la decisión sois vosotros, y que con este tipo de artículos mi objetivo no es deciros qué tenéis que hacer, es ayudaros a tomar la decisión correcta.

Con todo, es probable que incluso tras terminar de leer esta guía os quedéis todavía con alguna duda más. Si esto ocurre, os invito a que la dejéis en los comentarios, ya que estaré encantado de ayudaros a resolverla. Dicho esto, creo que estamos listos para empezar, poneos cómodos que tenéis muchas cosas interesantes que leer.

Cinco razones para comprar una GeForce RTX 30

1.-No tendrás que esperar para acceder a la gama media

NVIDIA ha anunciado que las GeForce RTX 4090 llegarán el 12 de octubre, y que las GeForce RTX 4080 de 12 GB y de 16 GB no estarán disponibles hasta algún momento de noviembre, así que está claro que los modelos de gama media con precios más económicos no van a llegar hasta el primer trimestre de 2023.

Esto nos dejaría una espera aproximada de entre 4 y 6 meses, suponiendo que no haya ningún retraso y que todo vaya según lo previsto. Por tanto, si quieres comprar una GeForce RTX 4060 vas a tener que esperar casi medio año, y si lo que deseas es hacerte con una GeForce RTX 4050 siento decirte que la espera va a ser todavía más larga, y que probablemente acabe rondando los nueve meses (segundo trimestre de 2023).

Si puedes esperar perfecto, pero si necesitas una tarjeta gráfica de gama media con cierta urgencia tenlo claro, es mejor que te plantees comprar una GeForce RTX 30. Recuerda que, con los precios actuales de la gama media de NVIDIA es mejor compra una GeForce RTX 3060 Ti que una GeForce RTX 3060, ya que la diferencia de precio entre ambas es pequeña, pero la primera rinde mucho más.

2.-Tienes más modelos entre los que elegir

Y estos se adaptarán mejor a las particularidades de cada usuario, ya que no todo el mundo necesita o puede permitirse comprar un modelo de gama alta. Ya os lo he adelantado en el primer punto, NVIDIA va a lanzar primero las GeForce RTX 40 de gama alta, y estas al final van a ser las únicas que estarán disponibles en el mercado este año.

Si quieres un modelo de gama media con un precio inferior a los 300 euros tenlo claro, deberás optar por la GeForce RTX 3050, un modelo que ya he visto disponible por entre 279 y 299 euros, aunque cuando baja a ese precio se suele agotar rápidamente porque todavía hay una alta demanda, especialmente dentro de ese rango de precios.

NVIDIA acabará lanzando también una GeForce RTX 4050, pero como he dicho anteriormente esta no llegará hasta bien entrado 2023. De nuevo la clave está en si puedes, o quieres, esperar tanto tiempo para cambiar tu tarjeta gráfica, todo dependerá de tu situación personal y de tus necesidades. Ten en cuenta que ahora mismo también hay una mayor variedad de versiones personalizadas de las GeForce RTX 30, y de diferentes ensambladores.

3.-Los precios están bajando y serán cada vez más asequibles

Es cierto que en el canal minorista los precios todavía no han terminado de bajar todo lo que deberían, pero los precios son cada vez más asequibles, y a poco que sigan bajando se harán cada vez más interesantes. Al final creo que es solo cuestión de tiempo, y es que no tiene sentido mantener la GeForce RTX 3080 Ti en la franja de los 1.000 euros cuando por poco más podrás comprar la GeForce RTX 4080 de 12 GB.

Otra opción interesante la encontramos en el mercado de segunda mano, donde la bajada de precios está siendo mucho más abultada tras la presentación de las GeForce RTX 40. Lanzando una mirada rápida he encontrado modelos como la GeForce RTX 3060 Ti por 360-380 euros, y también he visto las GeForce RTX 3060 por 300 euros. Esos precios sí son interesantes, y es que por 300 euros tenemos una tarjeta gráfica con 12 GB de memoria gráfica muy capaz con trazado de rayos y compatible con DLSS Gen2.

Con todo, tened mucho cuidado si decidís recurrir al mercado de segunda mano. Intentad comprar cerca de vuestro domicilio para recoger la tarjeta gráfica en mano y si es posible probad antes de comprar. En caso de que nada de lo que he dicho sea factible recurrid a plataformas que os permitan recuperar el dinero si surge algún problema con la compra, o si el producto está defectuoso.

4.-Siguen siendo tarjetas gráficas muy potentes

Esto es indiscutible. Es verdad que las GeForce RTX 40 marcan un salto generacional importante frente a las GeForce RTX 30, especialmente en trazado de rayos y por el valor que ofrece el DLSS 3, pero no perdamos el norte, la generación actual sigue ofreciendo un rendimiento excelente y cuentan con hardware especializado de última generación.

NVIDIA hizo un trabajo tan bueno con Ampere que incluso una modesta GeForce RTX 3050 es capaz de mover juegos en 4K y calidades altas o máximas, gracias a la magia del DLSS 2. Por ejemplo, en Red Dead Redemption 2 con calidad alta y DLSS en modo rendimiento mantiene 39 FPS de media, mientras que en otros juegos menos exigentes como DOOM Eternal y Death Stranding consigue 63 FPS y 80 FPS de media, también con DLSS en modo rendimiento y calidad máxima.

En huesos tan duros de roer como Cyberpunk 2077 alcanza los 46 FPS con calidad media en 4K y DLSS en modo rendimiento, y mueve Control sin problema en calidad máxima y 4K con DLSS en modo rendimiento, ya que mantiene 44 FPS de media. Tenlo claro, las GeForce RTX 30 todavía tienen mucha vida por delante, incluso en sus versiones más económicas.

5.-Se adaptan mejor a equipos menos potentes

Es el clásico tema del cuello de botella que tanto hemos comentado en ocasiones anteriores. De nada te servirá comprar una tarjeta gráfica de última generación muy potente si tu procesador no está a la altura, o si el resto de los componentes de tu equipo tampoco dan la talla. Para estos casos es mejor recurrir a un modelo de gama media que no se acabe viendo limitado por la CPU o por la fuente de alimentación.

Con los datos de rendimiento que he visto, y teniendo en cuenta que uno de los grandes valores de la serie GeForce RTX 40 va a ser el DLSS 3, está claro que vamos a necesitar un procesador con un alto IPC para poder aprovecharlas al máximo en juegos. Por si alguien se ha perdido os lo explico de forma sencilla, el DLSS 3 parte de una resolución de renderizado muy reducida, y a menos resolución base mayor impacto de la CPU en el rendimiento.

Si tienes un procesador Ryzen 3000 o un Core Gen8 sería una opción más equilibrada optar directamente por una GeForce RTX 30. Recuerda que aunque tengas una CPU de gama alta dentro de esas generaciones, como un Ryzen 9 3950X, esto no es ninguna garantía, ya que los juegos priorizan el IPC una vez que alcanzamos los 6 núcleos y 12 hilos. Esta es la razón por la que un Ryzen 5 5600X rinde mucho más que aquél en juegos.

Cinco razones para esperar a las GeForce RTX 40

1.-Marcan un salto enorme en trazado de rayos

Uno de los aspectos que más ha destacado NVIDIA ha sido la mejora de rendimiento en trazado de rayos que ha conseguido con la arquitectura Ada Lovelace. Esta es, de hecho, una de las claves más importantes que debemos tener claras cuando hablamos de las GeForce RTX 40.

El uso de núcleos RT de tercera generación ha permitido doblar la tasa de cálculo de intersecciones rayo-triángulo, y la introducción de tecnologías como SER, Displaced Micro-Meshes y Opacity Micro-Mask marcan una diferencia tan grande que llegaría a triplicar el rendimiento en trazado de rayos frente a Ampere.

Este avance ha hecho posible la introducción de un modo conocido como «Overdrive» en Cyberpunk 2077, que aumenta enormemente el realismo del trazado de rayos a costa de incrementar la carga de trabajo que esta tecnología representa. Con dicho modo se generan 635 operaciones de trazado de rayos por píxel, mientras que en Battlefield V el trazado de rayos solo producía 39 operaciones por píxel.

2.-Tendrás acceso al DLSS de tercera generación

Y esto representa una mejora enorme, de hecho creo que es la más importante junto al aumento de rendimiento en trazado de rayos. El DLSS 3 ya no se limita a reescalar y reconstruir la imagen de forma inteligente, sino que es capaz de generar un fotograma entero sin tener que recurrir a píxeles previamente renderizados, y sin necesidad de intervención de la CPU.

Gracias a esto, el DLSS 3 puede generar un fotograma adicional por cada fotograma parcialmente renderizado, y con un coste mínimo. La diferencia que marca es tan grande que puede llegar a cuadruplicar el rendimiento, y también reduce en gran medida el impacto que tiene el procesador cuando ejecutamos juegos con una alta dependencia de la CPU.

El DLSS 3 coexistirá con el DLSS 2. Ambos tendrán soporte, pero está claro que el que recibirá mejoras y optimizaciones más importantes será el primero, y por tanto será el que irá evolucionando cada vez a mejor, tanto en calidad como en rendimiento.

3.-Recibirán mejoras importantes a nivel de drivers

Las GeForce RTX 30 llevan ya casi dos años en el mercado, y durante todo ese tiempo han ido recibiendo mejoras a nivel de drivers, lo que significa que aunque seguirán recibiendo soporte durante muchos años ya no debemos esperar aumentos significativos de rendimiento a través de nuevos drivers.

Esto es algo totalmente normalmente que ocurre con todas las generaciones de tarjetas gráficas. Para entenderlo uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la GeForce RTX 2060, una tarjeta gráfica que cuando llegó estaba a medio camino entre la GeForce GTX 1070 y la GTX 1070 Ti, y que al final ha logrado superar a la GeForce GTX 1080 en muchos juegos actuales.

Las GeForce RTX 40 irán puliendo y afinando su rendimiento con la llegada de nuevos controladores, lo que significa que los diferentes modelos que lance NVIDIA podrían acabar rindiendo mejor que otras soluciones de la serie GeForce RTX 30 a los que no superaban en su lanzamiento.

4.-Ofrecen mayor rendimiento en rasterización

Más allá del rendimiento en trazado de rayos y del valor del DLSS 3, no debemos olvidarnos de que al final esta nueva generación de NVIDIA también es más potente que la anterior en términos brutos. Sin ir más lejos la GeForce RTX 4090 supera los 80 TFLOPs en FP32, cifra que supera en más del doble los 35 TFLOPs de la GeForce RTX 3090.

En juegos la diferencia de rendimiento en rasterización también va a ser grande. Es cierto que todavía no tenemos todos los datos necesarios para establecer una comparativa bien ajustada, pero la presentación que realizó NVIDIA confirmó que la GeForce RTX 4090 será entre un 50% y un 100% más potente que la GeForce RTX 3090 Ti en rasterización.

Obviamente el rendimiento variará en función de cada juego y de la propia optimización de este, ya que estamos hablando de potencia bruta en rasterización excluyendo el trazado de rayos y el DLSS. Con todo, incluso en el peor escenario posible los valores que estamos viendo son bastante positivos.

5.-Llegarán modelos potentes y con un consumo razonable

Tendremos que esperar, pero si podemos hacerlo al final esa espera merecerá la pena. El lanzamiento de las GeForce RTX 4060 y 4050 debería producirse en el primer y el segundo trimestre de 2023, respectivamente, y ambas tarjetas gráficas representarán un salto importante frente a los modelos actuales, nos darán acceso al DLSS 3 y tendrán consumos muy contenidos.

Una GeForce RTX 4050 podría acabar ofreciendo un rendimiento increíblemente bueno gracias al DLSS 3, y su TGP debería rondar entre los 125 y los 150 vatios. Estos dos valores la convertirían en un auténtico caramelo para aquellos que necesitan actualizar su PC sin tener que cambiarlo por completo, y sin preocuparse por la fuente de alimentación.

La GeForce RTX 4060 también podría convertirse en uno de los mejores modelos de gama media de la historia, siempre que se cumplan nuestras previsiones, aunque podemos dar por sentado que su precio estará por encima de lo que acostumbramos a ver dentro de esa gama. Su consumo tampoco debería ser elevado, y es probable que acabe siendo inferior a los 200 vatios.