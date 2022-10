Black Adam, Ámsterdam o El cuarto pasajero son algunos de los estrenos de cine más esperados para este mes de octubre, que no los únicos. De hecho, se nota que viene un puente y, hasta que los agoreros nos dejen, que la gente gusta de la vieja y verdadera normalidad, de ir al cine y demás, porque el número de lanzamientos es cada vez mayor.

Este mes de octubre, además, vuelven los potenciales taquillazos con la largamente esperada, y esta vez no es un eufemismo, Black Adam, posiblemente la mayor apuesta de Warners Bros y DC Studios para el presente año. Y no, no hay nada de Marvel este mes en cartelera, por lo que la pausa de testosterona superheróica la rompe algo menos visto de lo habitual, al menos en principio.

Con todo, hay vida más allá de Black Adam y de muy diferente tipo, aunque a diferencia de otros años, las propuestas de terror no son demasiadas y se adelantan a Halloween un poco, pero sin quitarse la máscara (sic). Comenzamos pues con un repaso que coincidirá en muchos casos en el ámbito internacional, pero que, cabe recordar, se refiere solo a lo que se estrena en los cines de España.

Estrenos de cine del 6 y 7 de octubre

Los renglones torcidos de Dios

Los estrenos de octubre comienzan hoy mismo con el de la española Los renglones torcidos de Dios, una nueva adaptación de la obra de Torcuato Luca de Tena en formato largometraje de drama e intriga, dirigida por Oriol Paulo (El inocente, Contratiempo) e interpretada por un reparto coral en el que destacan nombres como el de Bárbara Lennie (El Reino, El Niño) o Eduard Fernández (30 monedas, Mientras dure la guerra).

En los márgenes

Ya para el viernes se espera el estreno de otra producción española bien pertrechada en lo que a padrinos se refiere. Protagonizada por Penélope Cruz (Piratas del Caribe: en mareas misteriosas, Madres paralelas) o Luis Tosar (Código emperador, Celda 211), entre otros, En los márgenes es la primera película que dirige Juan Diego Botto (Martín (Hache), Historias del Kronen) y… sí, enmascarado en un thriller, es un drama social.

Vértigo (Fall)

Para quienes prefieran dejarse llevar por cualquier cosa que tenga poco que ver con la realidad más mundana, quizás Vértigo (Fall) tenga un reclamo más atractivo. La nueva película de Scott Mann (El golpe del siglo, La última jugada) se mueve en las coordenadas de lo estúpidamente peligroso con, en este caso, un par de jovenzuelas al frente de la trama. La premisa, pa qué te subes si no vas a poder bajar….

Estrenos de cine del 14 de octubre

Halloween: El final

Para la segunda semana de octubre comienzan a verse los estrenos prehalloweenianos y, desde luego que Halloween: El final es el más representativo de todos ellos. En efecto, esta se prevé que sea la última entrega de la franquicia liderada por Jamie Lee Curtis (Mentiras arriesgadas, Puñales por la espalda) no en todas sus partes, pero sí en la primera y en esta, la supuesta última. Y poco más se puede añadir: el slasher de siempre a cargo del maníaco Michael Myers.

Cerdita

Más en el sendero del suspense que del terror, pero con asesinos de por medio está Cerdita, otra peli española que en realidad ya tiene su tiempo, pero que pasará por cines como corresponde ahora. En la historia hay un poco de todo: crimen, perversión, acoso, unas decenas de kilos de más… y sangre.

Sin novedad en el frente

Cambio de tercio total para con Sin novedad en el frente, producción alemana que traslada al espectador a la Primera Guerra Mundial nada menos, pero desde una perspectiva un poco menos vista: la de un joven soldado alemán en el frente occidental. En definitiva, un drama bélico que está gustando mucho a quien ha tenido la oportunidad de verlo ya, por ejemplo en su pase en el pasado Festival de Toronto.. Del director de Patrick Melrose. Del cine a Netflix va esta.

La leyenda del Rey Cangrejo

¿Creías que el cine es hoy todo igual, cortado por el mismo patrón? Que La leyenda del Rey Cangrejo no te coja desprevenido, porque la mezcla de aventura de época a la italiana con maridaje argentino que rezuma la adaptación de esta leyenda no tan popular, no te va a dejar indiferente. Bueno, si viviste los setenta y los ochenta, tal vez sí. Pero, como se suele decir, esa es otra historia.

Estrenos de cine del 21 de octubre

Black Adam

En la tercera y penúltima semana de octubre -semana hábil para estrenos- llega Black Adam, la nueva adaptación del Universo DC, una largo tiempo esperada y de las que han aguantado el tirón ante el nuevo rumbo de la productora. Dirige el español Jaume Collet-Serra (La huérfana, Jungle Cruise) y protagoniza Dwayne Johnson (Jumanji: En la selva, Fast & Furious: Hobbs & Shaw), aunque por ahí están otros rostros tan famosos como los de Pierce Brosnan (James Bond, Mamma Mia!) o Viola Davis (Cómo defender a un asesino, Fences). La esperanza de Warner Bros. y la posible próxima horma del zapato para el mismo Superman… si es que funciona como debiera.

Mira cómo corren

¿Amante de los crímenes a la vieja usanza? Entonces, más que Black Adam quizás te interese *Mira cómo corren, una peli al estilo clásico que mezcla intriga y comedia en busca del asesino con un crisol de caras bien conocidas en ella: Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras, El vicepresidente: más allá del poder), Adrien Brody (El pianista, King Kong), Saoirse Ronan (Mujercitas, The Lovely Bones), Ruth Wilson (Luther, Jane Eyre)…

La piel del tambor

De producción española, La piel del tambor es una adaptación de Arturo Pérez-Reverte con todos los elementos de sus novelas clásicas y con un plantel internacional cuando menos llamativo en el que destacan Richard Armitage (El Hobbit, Norte y Sur), John Leguizamo (Super Mario Bros., Spawn), Amaia Salamanca (Gran Hotel, Bienvenidos a Edén), Rodolfo Sancho (Rodolfo Sancho, El Ministerio del Tiempo)… ¿Te gustan las historias de Dan Brown? Pérez-Reverte escribe mejor (otra cosa es esto).

Lilo, mi amigo el cocodrilo

Para todos los públicos llega a estas alturas de octubre Lilo, mi amigo el cocodrilo, una coproducción de Sony Pictures distribuida por Columbia Pictures que también es una adaptación a la que pone su talento Javier Bardem (No es país para viejos, Skyfall). Esta es, a fin de cuentas, una película de aventuras con trasfondo fantástico y ramalazos de musical. Para más datos, el tráiler lo dice todo.

Estrenos de cine del 28 de octubre

Ámsterdam

En la última semana de octubre se estrena Ámsterdam, una de las películas más esperadas del mes y otro de los plausibles taquillazos, amén del reparto con el que cuenta lo último de David O. Russell (The Fighter, Tres reyes). Comenzando por Christian Bale (American Psycho, El maquinista) y continuando con Margot Robbie (*Escuadrón Suicida Érase una vez en… Hollywood), John David Washington (Tenet, BlacKkKlansman), Anya Taylor-Joy (Gambito de dama, Última noche en el Soho), Robert De Niro, Rami Malek, Chris Rock, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, Mike Myers…

El cuarto pasajero

Claro que en el ámbito nacional se espera también con ganas El cuarto pasajero, lo último de Álex de la Iglesia (El día de la bestia, 30 Monedas) con Alberto San Juan (Airbag, Días de fútbol), Blanca Suárez (Las chicas del cable, Perdiendo el norte), Rubén Cortada (El Príncipe, Olmos y Robles) y otros cuantos rostros conocidos de la escena. Pero no te esperes rollos paranomarles en esta ocasión, sino una de las particulares comedias del director bilbaino.

Bros

También en clave de comedia se presenta Bros, la nueva película del director de Malditos vecinos, con un cambio de dirección destacado como el reemplazar a la cultura vecinal con la cultura gay. Es decir, cascarón de comedia con pinceladas de gilipollex mainstream, pero corazón de comedia romántica con actitud de aceptación. O eso es lo que deja entrever el tráiler de una historia que, quienes ya han podido ver, califican de muy divertida.

Edén

A un par de días de que se celebra Halloween y a falta de algo que le pegue más, Eden es una oscura propuesta española cuya premisa resulta atrayente, pero cuyo resultado final provoca reparos, habida cuenta de cómo discurren este tipo de historias en la gran y pequeña pantalla. ¿La historia? «Cuatro desconocidos acuden a Edén, una empresa clandestina en plena naturaleza para acabar con su vida. Pero ¿es tan sencillo escapar de la vida?»