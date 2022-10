No hace mucho recogíamos los móviles Samsung Galaxy que tendrán Android 13 este mismo año, una lista provisional y, por lo tanto, reducida, pues como se señalaba en ese artículo, la definitiva esta todavía pendiente de su publicación por parte de la marca surcoreana.

Dicho y hecho, Samsung ha hablado y la lista de terminales que recibirán no solo Android 13, sino también One UI 5, ya es bastante más considerable de lo que era el mes pasado. Y aun así no es la lista completa, dado que el catálogo de la compañía es inmenso y hay modelos cuya actualización no se certificará hasta 2023.

Según han publicado en los foros oficiales de Samsung en perfecto coreano (!), será a lo largo de noviembre y diciembre, pero también de enero, cuando el grueso de la serie Galaxy reciba la correspondiente actualización. Eso sí, en el mercado surcoreano, lo cual tiene su intríngulis.

Así, las fechas se refieren al lanzamiento de las actualizaciones para Samsung Galaxy en Corea de Sur, por lo que para el resto de territorios se puede tomar como una aproximación; además, esto significa también que se omiten algunos modelos de teléfonos más o menos populares en el mercado occidental que allí no se venden, como los Galaxy S21 FE, Galaxy A52 y Galaxy A72, entre otros.

La lista actual incluye treinta y cinco modelos de Samsung Galaxy que recibirán Android 13 y One UI 5:

Noviembre 2022

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Ultra

Galaxy S7, Galaxy S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Diciembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE, Galaxy S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum, Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump, Galaxy Jump 2

Enero 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Febrero 2023

Galaxy Tab Active4 Pro

Vía MUO.