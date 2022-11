Black Panther: Wakanda Forever, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Mundo Extraño o Pinocho de Guillermo del Toro son algunos de los estrenos de cine más esperados de los muchos que hay programados para este mes de noviembre que acaba de comenzar. Y como todos no caben, seleccionamos como siempre los más destacados en esta, nuestra sección mensual, dedicada al séptimo arte.

Vaya por delante que aquí recogemos, principalmente, que no solo, lo más mainstream, por lo que si te consideras a ti mismo todo un cinéfilo, ni esta es tu sección, ni este es tu sitio. Pero si te apetece ir al cine y simplemente buscas un recordatorio amistoso de lo que te vas a encontrar en cartelera, entonces sí que te va a servir, más allá de Black Panther y demás. Y ¡sin spoilers!

De hecho, para ver Black Panther: Wakanda Forever te tienes que aguantar una semana todavía, no digamos ya Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Sin embargo, tienes estrenos de cine interesantes desde ya y si no te quieres esperar o pasas del cine y prefieres verlo todo en casita, los estrenos en las plataformas en línea lo tienes cada semana en Novedades VOD.

Estrenos de cine del 3 y 4 de noviembre

One Piece Film Red

Hoy mismo, 3 de noviembre, se estrena en cines el primero de los lanzamientos previstos para este mes y ya vez cuál es: One Piece Film Red, una nueva película -la decimoquinta ya- basada en el popular anime de aventuras.

El prodigio

Si no estás para dibujos y te apetece algo más serio, el viernes llega a la gran pantalla El prodigio, producción irlandesa dirigida por el chileno Sebastián Lelio (Disobedience, Gloria Bell) y protagonizada por Florence Pugh (Midsommar, Viuda negra) en la que encontrarás sobriedad y misterio a partes iguales. Del cine a Netflix va esta.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Otra que va del cine a Netflix es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. La nueva película del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu (Birdman, El renacido) es un dramedia con ínfulas de rompedor y con aspiraciones de premios que, contra todo pronóstico, no está gustando demasiado a quienes han tenido la oportunidad de verla en su pase por festivales.

No mires a los ojos

Si te va el cine español, son varios los estrenos que se dan este fin de semana, aunque No mires a los ojos es con toda probabilidad el más destacado. Un drama con tintes de thriller dirigido por Félix Viscarret (Patria) y protagonizado por Paco León (Aida, La peste), Juan Diego Botto (Historias del Kronen, Martín (Hache)) o Leonor Watling (Hable con ella, Los crímenes de Oxford), entre otros.

Estrenos de cine del 11 de noviembre

Black Panther: Wakanda Forever

Para el fin de semana de la segunda semana de noviembre llega el que está llamado a ser el taquillazo del mes: Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de la soporífera, pero exitosa Black Panther original, sin el gran activo de la misma, el tristemente fallecido Chadwick Boseman. Y no apuntan a ninguna mejora el tráiler, pero al César lo que es del César.

As bestas

As bestas es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen (Antidisturbios, Historias para no dormir), una coproducción hispanofranca ambientada en la Galicia profunda en forma de drama rural con un ramalazo de suspense y una pincelada de denuncia social que puede sonar a mezcolanza, porque lo es, pero tuvo un preestreno arrasador entre la crítica.

Memorias de París

Otro dramón europeo que está dando de que hablar, aunque no en todos los casos para bien es Memorias de París, la producción francesa elegida para representar al país en la próxima ceremonia de los Premios Oscar. Como telón de fondo, el terrorismo islámico sufrido en Francia en la última década.

Ícaro y el minotauro

Una de animación diferente y con mucha historia y leyenda en su haber: Ícaro y el minotauro, una producción luxemburguesa para toda la familia que puede resultar en una apuesta arriesgada, pero que al menos se siente fresca. Saldría un juego interesante de la trama el estilo visual que que propone.

Estrenos de cine del 18 de noviembre

Armageddon Time

Para la antepenúltima semana de noviembre se espera el estreno de Armageddon Time, la nueva película de James Gray (Ad Astra, La ciudad perdida de Z) y una que viene precedida por excelentes críticas y con visos de arrasar en la temporada de premios. Se trata de un drama manido donde los haya, pero bien atado según se cuenta y con un reparto de primera: Anne Hathaway (Los miserables, Interstellar), Anthony Hopkins (El silencio de los corderos, Lo que queda del día), Jessica Chastain (Molly’s Game, Secretos de un matrimonio)…

Monstruos

Recién pasado Halloween escasean los lanzamientos de miedo, pero algo hay. Protagonizado por Christina Ricci (La familia Addams, Sleepy Hollow), Monstruos es un thriller cuyo tráiler, da la sensación, tiene un punto de engaño, por lo que tal vez había que añadirle un psicológico… Pero nunca se sabe.

El atracador perfecto

Que no falte tampoco alguna de acción: El atracador perfecto, la nueva película de Allan Ungar, mejor conocido por haber dirigido el ‘fan film’ de Uncharted que por todo lo demás que ha hecho. Para esta, eso sí, se rodea de un cásting potente encabezado por Josh Duhamel (Como la vida misma, Jupiter’s Legacy), Mel Gibson (Braveheart, Arma Letal) o Elisha Cuthbert (La casa de cera, 24), entre otros.

Reyes contra Santa

Reyes contra Santa es una comedia española para toda la familia cuyo título lo dice todo y cuya propuesta huele a bodrio sin paliativos… Pero los bodrios también entretienen y no solo eso. Si no, que se lo digan a Amazon, que se la ha quedado con el propósito de estrenarla en Prime Video estas Navidades, aprovechando la vez. Una frikada que, si tiene algo de raro, es que hablen de Santa y no de Papá Noel…



Estrenos de cine del 23, 24 y 25 de noviembre

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Para la penúltima semana de noviembre, última a efecto prácticos en los que a estrenos de cine se refire, la apuesta más destacada es la de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, producción de Netflix y secuela del título original de 2019. Otra comedia negra en la que repiten Rian Johnson en la dirección y Daniel Craig en el papel protagonista, a quien acompañará un inmenso reparto lleno de caras conocidas: Edward Norton (El club de la lucha, American History X), Ethan Hawke (Gattaca, Training Day), Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia, Dune), Jessica Henwick (Iron Fist, The Matrix Resurrections)…

Pinocho de Guillermo del Toro

Y más películas de Netflix que vas a poder ver antes en cines: Pinocho de Guillermo del Toro. Una adaptación del clásico infantil un poco al estilo de la reciente El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, con el nombre del director mexicano en primera línea, lo cual bien puede significar que su visión lo empaña todo… Y no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario. Se trata de una cinta de animación con Stop Motion, pero después del absoluto desastre de Disney con su esperpéntica adaptación de acción real, como si la ha rodado con palillos.

Mundo Extraño

Hablando de Disney, a finales de mes estrena Mundo Extraño, una nueva película de animación como parte de sus largometrajes clásicos, al cargo de la cual se encuentra el estudio de Encanto y Don Hall, responsable de títulos como Big Hero 6, Vaiana o la más reciente Raya y el último dragón. Del cine a Disney+, claro, con el margen estándar.

La mujer rey

El mes termina nivel hardcore como La mujer rey, una historia de época supuestamente basada en hechos reales con ingredientes muy de ahora: blancos malos, negros buenos, mujeres empoderadas… En honor a la verdad, recoge la terrible presencia europea en África y, en lugar de forzar inclusión alguna, pone a los auténticos protagonistas donde corresponde, además, con un reparto potente: Viola Davis (Cómo defender a un asesino, Fences), John Boyega (Star Wars, Pacific Rim: Uprising), Lashana Lynch (Sin tiempo para morir, Capitana Marvel), Thuso Mbedu (El ferrocarril subterráneo, Scandal!)… Rodarán cabezas.

Mad Heidi

La guinda es esta: frikada del quince de producción suiza… como el queso mismo. O como la misma Heidi, el angelical personaje que, en esta nueva adaptación, no da una ni dos, sino unas cuantas vueltas de tuerca más. En resumen, Mad Heidi «es la leche, es brutal»… literalmente: comedia, horror, gore y más, todo a lo cutre, en tu cine de confianza.