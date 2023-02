¿Qué está pasando con el Apple Watch en EEUU?

Durante los últimos días se han publicado muchas noticias sobre un posible veto al Apple Watch, un bloqueo legal que impediría la venta de todos los modelos del smartwatch de la compañía. Ahora bien, según dónde lo leamos, parece que el bloqueo es inminente, que puede retrasarse o que podría llegar a no ocurrir. También hay divergencia en lo referido al alcance geográfico de esta medida, pues algunos medios afirman que se circunscribe exclusivamente a Estados Unidos, otros lo plantean como una medida global, y también hay alguno que otro que elude aclarar este punto. He llegado a leer incluso que Apple se plantea dejar de producir sus relojes si esta medida sale adelante.

Creo, por lo tanto, que es importante intentar aclarar cuál es la situación actual, con los datos de los que disponemos hasta el momento, para intentar aclarar todas las dudas que puedan existir al respecto. Y finalmente plantearé mi opinión y te pediré la tuya, pues como casi todo en este mundo, este asunto también es opinable, especialmente en lo referido a qué pasará más adelante

Empecemos pues, por el principio. Como ya sabes, el Apple Watch desde hace ya varias generaciones, concretamente desde los Series 4 con WatchOS 5.2, cuenta con la función de electrocardiograma, una tecnología que también podemos encontrar en otros relojes de la competencia. Esta es una función que marcó un antes y un después en lo referido a las posibilidades de este tipo de dispositivos en el ámbito de la salud.

Algunos años antes, Apple había estado en conversaciones con AliveCor, que previamente había diseñado una correa para el Apple Watch que también ofrecía la función de electrocardiograma. Las negociaciones quedaron en nada y cada compañía siguió su propio camino, pero cuando Apple incluyó esta función en su reloj, AliveCor denunció a los de Cupertino porque, según sus argumentos, estaban violando tres patentes registradas por ellos.

Este tipo de procesos tienden a alargarse, pero finalmente el pasado diciembre la Comisión de Comercio Internacional estadounidense determinó que existía tal violación de patentes y, en consecuencia, pidió que se bloqueara la importación del Apple Watch a Estados Unidos (recordemos que se fabrica en China). En ese momento empezó a correr un plazo muy particular, el de los sesenta días que tenía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para decidir si vetaba o no esa medida. Y es que ya hay un precedente en este sentido, cuando Barack Obama impidió el veto a la importación del iPhone 4 en Estados Unidos. Sin embargo, Biden ha optado por no interferir en la decisión de la Comisión.

¿Entonces el Apple Watch ya está vetado en Estados Unidos?

No, y no parece que vaya a estarlo al menos a corto plazo. La razón es que este procedimiento ha implicado a distintas agencias y organismos públicos estadounidenses, de entre los que tenemos que prestar especial atención a la Junta de Apelación y Juicio de Patentes del regulador de patentes y marcas de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque este organismo dictó, también el pasado mes de diciembre, que las tres patentes de AliveCor son inválidas, por lo que no se pueden emplear para vetar el Apple Watch en Estados Unidos.

Así pues, y como es común en este tipo de enfrentamientos, ahora llega el complicado momento en el que reguladores y justicia deben analizar con lupa tanto la situación actual como todo lo que aporten ambas compañías durante el proceso, algo que ya habrás imaginado que no se va a resolver en días ni en semanas, y es bastante probable que tampoco en meses.

Ahora bien, ¿cómo acabará todo? Que el regulador de patentes y marcas haya determinado que las patentes son inválidas se lo pone bastante más fácil a Apple, si bien en este punto también se pueden presentar alegaciones, por lo que no podemos dar esa posición como definitiva. Digamos que en este punto la ventaja está en el marcador de Apple, pero no debemos descartar posibles nuevos giros que inviertan esa posición.

Por lo tanto, y respondiendo a una de las preguntas planteadas al principio, este hipotético veto afecta exclusivamente a Estados Unidos, Apple podría seguir vendiendo libremente su Apple Watch en el resto del mundo. Y en este punto entra lo que también comentaba al inicio, ¿dejaría Apple de producir el Apple Watch si se veta su venta en Estados Unidos? Personalmente no lo creo. Evidentemente su mercado local es importante para los de Cupertino, pero abandonar la posición dominante que tiene, a escala global, en el mercado de los relojes inteligentes, porque el cierre de una región en particular, parece una decisión tomada pensando en perder mucho dinero, y eso es algo que en Apple resulta inimaginable.

¿Qué opinas tú? ¿Piensas que finalmente habrá veto o no? Y en caso de que sí, ¿crees que Apple abandonaría de manera global el mercado de los smartwatches?