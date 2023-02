Sony prepara la segunda fase de PS5, y la presentará antes del E3 de este año

El último State of Play de Sony no terminó de cumplir con las expectativas que había generado, sobre todo por la importante falta de juegos «first party» (exclusivos) para PS5 y también por el tibio debut de PSVR2. Sin embargo, parece que hay una razón de peso que explica todo esto, y es que según una nueva información Sony ha preferido guardarse los anuncios importantes para un evento más grande que tendrá lugar antes de la celebración del E3.

Dicho evento previo al E3 supondrá la entrada de PS5 en su segunda fase. Puedes estar tranquilo, tu consola no va a cambiar de forma ni de color al entrar en esa segunda fase. Bromas aparte, la información que tenemos dice que los desarrolladores no estaban listos para enseñar lo que tienen entre manos, y que por eso los anuncios más importantes se han pospuesto. No tenemos fechas concretas, pero como hablamos de un evento previo al E3 está claro que debe tener lugar antes de junio.

Las malas lenguas también dicen que la sobriedad del último State of Play ha estado motivada por toda la polémica que rodea a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, algo que francamente tiene sentido, sobre todo tras ver los enormes esfuerzos que está haciendo Sony por frenar dicha operación, y que están llegando a tal punto que la compañía japonesa está intentando mostrarse como una parte débil en el sector de las videoconsolas y de los videojuegos, cuando en realidad es todo lo contrario.

Jeff Grubb, el insider que ha dado esta información, asegura que Sony tiene cosas interesantes que mostrar, pero que ha tenido que ir posponiéndolas, y que al final ha preferido agruparlas para dar forma a una presentación «masiva» que hará que PS5 entre en esa segunda fase. La interpretación más razonable que podemos hacer de las palabras de este insider es que Sony anunciará nuevos juegos «first party» triple A exclusivos para dicha consola que son «muy esperados», y esto pasaría por nuevas entregas de franquicias muy conocidas.

Tened en cuenta que cuando hablamos de segunda fase no nos referimos a nuevo hardware, sino a un mayor despliegue de juegos exclusivos de PS5 que en teoría debería aprovechar mejor el hardware de esta nueva consola, y que en principio debería servir también para poner una mayor distancia a nivel técnico frente a la anterior generación de consolas. No tenemos nombres concretos todavía, pero creo que cabe la posibilidad de que Sony se lance con un nuevo The Last of Us, de hecho sería el momento perfecto dado el gran éxito de la serie.