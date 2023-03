Filtradas las presuntas características de Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 será el próximo SoC basado en ARM tope de gama de Qualcomm y el que competiría, al menos en un principio, con los A17 Bionic y M3 de Apple. Como todavía hay que esperar bastante hasta la presentación oficial, en los siguientes meses lo que tendremos serán principalmente rumores y filtraciones, como la presunta configuración que tendrá a nivel de núcleos.

Una de las cosas que ya se saben es que, con casi toda probabilidad, el Snapdragon 8 Gen 3 no empleará el proceso de fabricación de 3nm de TSMC, ya que Apple ha movido ficha para acaparar toda la producción para sus procesadores A17 Bionic y M3. En su lugar, el SoC de Qualcomm será fabricado con el proceso de 4nm, por lo que no hay razones para pensar que no vaya a ser eficiente una vez sea puesto a prueba en entornos reales.

En lo que respecta a la configuración de los núcleos, parece que Qualcomm apostará por una de 1 + 5 + 2 núcleos en lugar de 1 + 2 + 2 + 3, por lo que se supone que intentará ganar en potencia. Siendo más concretos, la presunta configuración de núcleos del Snapdragon 8 Gen 3 será de un núcleo Cortex-X4 que funcionaría a 3,20GHz en su configuración base y a 3,70 o 3,75 gigahercios sobre la futura serie de smartphones Galaxy S24 de Samsung, cinco núcleos Cortex-A720 que funcionarían a 3GHz y dos núcleos Cortex-A520 que trabajarían a 2GHz.

La presunta configuración que se ha filtrado recientemente representaría un mejora importante el en rendimiento sobre multinúcleo. Parece que Qualcomm está dispuesta a dar un salto de rendimiento con tal de plantar cara a Apple y es probable que el Snapdragon 8 Gen 3 supere al A16 Bionic de Apple con relativa comodidad, pero aquí es importante no adelantar acontecimientos.

Otras características del Snapdragon 8 Gen 3 serían los soportes de UFS 4.1, de RAM LPDDR5 de hasta 7.500MHz y de 5G mediante un modem Snapdragon X75 integrado. A todo eso se sumaría un procesador gráfico integrado Adreno 750. El rendimiento con Geekbench marcaría 1.930 puntos en mononúcleo y 6.236 puntos en multinúcleo.

Como ya hemos dicho, esta información procede de una filtración, así que lo prudente es cogerla con pinzas mientras no haya confirmación oficial. Sin embargo, de confirmarse estos datos, Qualcomm no solo apuntaría a la rivalidad que mantiene con Apple, sino también a afianzar su posición frente al resto de sus rivales dentro del sector.