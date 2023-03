Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXLXIII)

Estamos a punto de terminar el domingo, y este es sin duda un buen momento para dar un repaso a los mejores contenidos que hemos ido publicando a lo largo de la semana en MC. Con este recopilatorio encontraréis la actualidad más importante a un clic de distancia. Mucho ánimo con el lunes.

Nothing Phone (2): diseño, especificaciones, precio, lanzamiento y todo lo que sabemos. El Nothing Phone (2) lleva semanas sonando con mucha fuerza, y está generando cada vez más expectación. Por ello, hemos decidido dedicarle un artículo especial donde veremos la información más importante que tenemos sobre él, tanto oficial como oficiosa, explicada de una manera sencilla y amena.

Qué es HDR y cómo mejora la experiencia en juegos o vídeos. Traducida como alto rango dinámico desde sus siglas en inglés, es una tecnología que tiene el objetivo de conseguir recrear imágenes digitales (fijas o en movimiento) lo más cercanas posibles a lo que el ojo humano vería en el mundo real. Esta es la base, el concepto, pero en este artículo vamos a profundizar y a contarte todo lo que debes saber.

Cinco tarjetas gráficas de segunda mano que darán una segunda vida a tu equipo por poco dinero. Las tarjetas gráficas de segunda mano son una excelente opción si necesitamos actualizar nuestro PC pero tenemos un presupuesto reducido, y es que día de hoy podemos encontrar modelos que ofrecen un nivel de rendimiento realmente bueno con precios muy contenidos, y sin tener que superar la barrera de los 200 euros.

Por qué las tarjetas de memoria siguen siendo tan útiles para varias tareas. Las tarjetas de memoria externas siguen siendo de gran utilidad y no solo para aumentar la capacidad del almacenamiento interno de un dispositivo, ya que también se usan para ejecutar aplicaciones o sistemas operativos completos. En este artículo profundizamos sobre el valor que ofrecen y sobre sus características.

Alfa Romeo Tonale, genética. El Alfa Romeo Tonale tiene personalidad de sobra para destacar. En la parte delantera destaca sobre todo la parrilla en forma de pentágono que lo emparienta con su hermano mayor el Stelvio y los faros alargados en la parte superior. ¿Queréis saber más del nuevo coche de la marca italiana? Pues no podéis perderos este análisis, donde encontraréis sus claves más importantes.

Requisitos de The Last of Us Part I: mínimos, recomendados y óptimos. Un análisis completo destacado errores de equivalencia donde explicamos, además, el creciente problema que estamos viviendo en el mundo del PC debido a la tendencia de algunos desarrolladores a inflar los requisitos. Te contamos todo lo que hay detrás de esa práctica, y ponemos de relieve una realidad que algunos parecen querer esquivar.

Cómo volver a Windows 10 si Microsoft te «cuela» Windows 11. Microsoft sigue «recordando» a los usuarios que son «elegibles» para la actualización a Windows 11. Esta información se reproduce en los componentes principales del sistema, desde Windows Update a la barra de tareas. Al actualizar a Windows 11 pueden producirse problemas, y lo mejor será volver a Windows 10 si esto ocurre. Te contamos cómo hacerlo.

Últimos días para aprovechar las grandes ofertas del Aniversario de PcComponentes. No te pierdas esta selección con las mejores ofertas del conocido minorista español. En este artículo encontrarás una gran variedad de productos en oferta con precios muy interesantes, así que te recomendamos echarle un vistazo con calma porque, al final, lo más probable es que acabes encontrando algo interesante.

Crea tus propios glosarios con GPT-3 y Google Sheets. La revolución de la inteligencia artificial ya está en marcha y, aunque todavía nos queda mucho por ver, ya son muchos los usos que podemos hacer de la misma. En este tutorial te contamos, paso a paso, cómo conectar GPT-3 con las hojas de cálculo de Google para crear tus propios diccionarios, listas, etcétera.

Análisis de la demo de Resident Evil 4 Remake y prueba de rendimiento. Capcom ya ha publicado la esperada beta de Resident Evil 4 Remake, un título muy esperado, así que no hemos podido esperar para instalarla y probarla, prestando atención tanto a su jugabilidad como a su rendimiento en el aspecto técnico, para comprobar cómo se comporta en un equipo de gama alta.

Alternativas para jugar en Linux más allá de la Steam Deck. ¿Cuántas veces has escuchado eso de que Linux no es un sistema operativo para jugar? En este artículo desmontamos ese mito, mostrándote una amplia selección de distribuciones y herramientas con las que podrás disfrutar de los últimos lanzamientos y también de los grandes clásicos, sin necesidad de dar el salto a Windows para tal fin.

Novedades VOD 10/23: ‘Luther: Cae la noche’… porque algo tiene que caer. No nos encontramos, desde luego, en una semana especialmente interesante en lo referido a estrenos en las principales plataformas de streaming. No obstante sí que hay algún título interesante y algún movimiento que merece la pena seguir (como el salto de La Llegada a Prime Video). Los encontrarás todos aquí.

Juegos gratis y ofertas: Call of the Sea, Baldur’s Gate: Enhanced Edition… Nueva semana, y nuevo repaso a los juegos gratis y las mejores ofertas que puedes encontrar en las principales tiendas digitales. Esta semana destaca, sin duda, Call of the Sea, una aventura gráfica (solo por esto ya merece ser destacada) que nos llevará a una enigmática expedición en el recóndito Pacífico Sur, durante la década de los 30 del siglo pasado.

GPU integrada: cómo sacarle el máximo rendimiento posible. ¿Quién dijo que una GPU integrada no sirve para jugar? Los avances de AMD e Intel en este sentido son más que destacables, y si además sigues los consejos que te damos en esta guía, te sorprenderás de lo que pueden llegar a ofrecerte estos integrados que, por norma general, suelen ser bastante infravalorados.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Más artículos de TPNET que pueden interesarte