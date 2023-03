Le ha salido competencia a Crunchyroll, al menos para los hispanohablantes a este lado del charco: se llama AnimeBox y presume no solo de un potente catálogo de anime, sino de ofrecerlo todo doblado al castellano, que no español, pues se trata de un nuevo servicio de vídeo bajo demanda de la catalana Selecta Vision. Es decir, y que no se entienda mal, los contenidos de AnimeBox se pueden disfrutar en versión original, pero también doblados.

Como es obvio, su principal característica es también su principal debilidad, y es que el catálogo de AnimeBox tiene que ser inferior al de Crunchyroll por fuerza, pero es tanto el anime que se ha producido en los últimos años y que se sigue produciendo, que dependiendo de los gustos y apetencias de cada uno, puede resultar en una interesante alternativa para disfrutar de la animación japonesa. Me refiero, claro está, al tema del doblaje.

Porque, como también es obvio, son muchos los amantes del anime que lo prefieren en versión original con subtítulos: porque les gusta más y, sobre todo, porque la cantidad de oferta disponible de esta manera es cuantiosa. Contenidos doblados también hay muchos, pero nunca habrá tantos y especialmente las novedades se suelen hacer de rogar. Por otro lado y dejando los gustos al margen, en España tenemos dobladores de primera y en el ámbito del anime lo llevan demostrando décadas.

Sea como fuere, te guste más ver anime de una u otra forma, AnimeBox cubre ambas; pero era de destacar el que es uno de sus principales fuertes. El otro, sobra añadir, es un catálogo trufado de grandes éxitos de ayer, hoy y siempre, que se suele decir: en el vídeo de presentación de pueden ver fragmentos de series como Ataque a los titanes, Guardianes de la noche, Naruto, Digimon, One Piece, Evangelion, Ranma 1/2, Akira… Y un largo etcétera sin especificar.

Lo que sí se especifican son sus planes:

Gratuito para servicio de alquiler, hasta un dispositivo.

5,99 € al mes con acceso a todo el contenido excepto películas premium, hasta un dispositivo.

al mes con acceso a todo el contenido excepto películas premium, hasta un dispositivo. 7,99 € al mes con acceso a todo el contenido, descargas para ver sin conexión y hasta dos dispositivos.

Todos los planes incluyen acceso a Simulcast (series de estreno simultáneo con Japón en versión original subtítulada). Además, hay una oferta de lanzamiento al 50% de descuento «con 2 meses gratuitos (más de 6 meses gratis con la oferta de lanzamiento».

AnimeBox está disponible solo para España y Andorra y puede verse a través del navegador web o de aplicaciones móviles para Android e iOS. Entra en la página oficial de AnimeBox para ver más.

Y hasta aquí podemos leer, porque aunque el servicio viene de una compañía con una solvente trayectoria y bien asentada como es Selecta Vision, distribuidora de gran parte de las películas de anime que se estrenan en los cines españoles actualmente, el sitio web es de lo más cutre y no incluye información técnica de ningún tipo, como tampoco incluye información exacta del catálogo.

Habrá que ver cómo se lo montan para mantenerse y crecer, porque a primera vista, prácticamente todo lo que puede encontarse en AnimeBox, puede encontrarse en otros servicios de streaming del mercado y no me refiero solo a Crunchyroll: cada vez hay más anime en todas las plataformas, a destacar Netflix y Amazon Prime Video, pero también Disney+.